Internauci podważają wybór koloru roku. Co wywołuje ich poruszenie?

Kolor Phthalo Green, a dokładniej zieleń ftalowa, wynaleziony i po raz pierwszy wyprodukowany w 1938 r., od lat inspiruje artystów, projektantów mody i dekoratorów wnętrz.
– Pantone 11-4201 Cloud Dancer wycisza zmysły i jest niczym pozbawione barw płótno do tworzenia. Od 27 lat dokładnie analizujemy całą paletę barw w poszukiwaniu koloru roku. Każda barwa wprowadza indywidualny nastrój, przywołuje osobliwe skojarzenia i prowokuje do kreowania nowych historii. Cloud Dancer został wybrany ze względu na swój wyciszający charakter, niezliczone możliwości inspiracji oraz różnorodność zastosowań w wielu dyscyplinach sztuki. Stanowi bazę dla kreatywnej eksploracji kolejnych kolorów – pisano na stronie internetowej i w mediach społecznościowych firmy Pantone LLC, która stworzyła globalnie rozpoznawalny system standaryzacji kolorów.
Obszerne uzasadnienie tegorocznej decyzji, a także niezliczone przykłady inspiracji modowych, stylistycznych, urodowych czy dekoracyjnych udostępnionych przez Pantone nie przekonały internautów do słuszności wyboru. Delikatnej barwie przywodzącej na myśl lekko złamany odcień bieli zarzuca się mdły charakter, porównując ją do koloru wielokrotnie pranej koszulki czy sterylnych ścian szpitalnych. W odróżnieniu od głębokiego, ciepłego brązu Mocha Mousse uznanego przez Pantone kolorem mijającego roku czy soczystego Peach Fuzz, który królował w stylizacjach i motywach dekoracyjnych przed dwoma laty, subtelny Cloud Dancer wydaje się rzeczywiście mało wyrazisty, choć decydenci podkreślają, że właśnie to czyni go wyjątkowym. – Cloud Dancer pozwala wszystkim innym kolorom zabłysnąć i zaprezentować się w pełnej okazałości – można przeczytać na stronie internetowej firmy.
Mimo tych argumentów, wśród ponad trzech tysięcy komentarzy widocznych pod postem na temat tegorocznej selekcji przeważają te dotyczące innego faworyta: Phthalo Green (zalecana wymowa pierwszego członu nazwy w języku angielskim to thay-lo). Intensywny odcień zieleni z niebieskawym akcentem stoi w opozycji do stonowanego koloru 2026 r.. Skąd jego popularność i jaka jest geneza tej intrygującej barwy?
Przygotowania do ważnej uroczystości nie mogłyby się odbyć bez starannych przymiarek wybranej kreacji zestawionej z perfekcyjnym makijażem, fryzurą, wyrazistą biżuterią i eleganckimi butami na wysokim obcasie. W przypadku Victorii Beckham taki proces wymaga odpowiedniej oprawy tym bardziej, że strój przeznaczony na ślub córki Gordona Ramsay’a pochodzi z jej własnej kolekcji i dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. Ona sama postawiła na odcień intensywnej zieleni, w kilkuminutowym nagraniu zamieszczonym na Instagramie eksponując zalety posągowej sukni: od powiększonych, lekko spiczastych ramion, poprzez wcięcie w talii, marszczenie w okolicy bioder aż po rozcięcie pozwalające subtelnie zaprezentować prawą nogę. Uwagę komentujących, oprócz samej kreacji, przyciągnął jej intensywny, nietuzinkowy kolor: głęboka zieleń, stanowiąca ciekawą alternatywę dla klasycznej czerni i, w przeciwieństwie do niej, doskonale nadająca się do tak podniosłej okazji, jak wesele.
Z relacji dostępnych w światowych mediach można wywnioskować, że kolor Phthalo Green przypadł do gustu nie tylko uczestniczącej w uroczystości byłej gwieździe pop, ale i mamie panny młodej. Tana Ramsay tego dnia również niezwykle elegancko prezentowała się w sukni o tym odcieniu. Eksponująca talię i ramiona kreacja pochodzi z kolekcji brytyjskiej projektantki i jest dostępna na stronie internetowej Victorii Beckham za niebagatelną kwotę 1150 euro.
Kolor Phthalo Green, a dokładniej zieleń ftalowa, wynaleziony i po raz pierwszy wyprodukowany w 1938 r., od lat inspiruje artystów, projektantów mody i dekoratorów wnętrz. Amerykański malarz Jackson Pollock, uchodzący za pioniera ekspresjonizmu abstrakcyjnego, uwiecznił odcień na innowacyjnym obrazie „Alchemy” z 1947 r. przedstawiającym splot gęstych, splecionych linii farb o chropowatej powierzchni uzyskanej dzięki kamieniom i ziarnom piasku. Liczne prace z wykorzystaniem tego motywu kolorystycznego pochodzą też z kolekcji amerykańskiego malarza, nauczyciela sztuki i twórcy programu telewizyjnego „The Joy of Painting”, Boba Rossa.
W czasach współczesnych nasycona, intensywna zieleń króluje na wybiegach, a kolekcje wiosna/lato 2026 z wykorzystaniem tego intrygującego koloru sygnowane są logo marek tej rangi co Saint Laurent, Loewe, Fendi czy Issey Miyake. Phthalo Green pobudza też wyobraźnię twórców filmowych: w ubiegłorocznej adaptacji horroru „Frankenstein” w reżyserii Guillermo del Toro, zieleń dominuje nie tylko na ekranie, ale i w charakteryzacjach oraz stylizacjach głównych bohaterów.
Uzasadniając wybór tegorocznego koloru roku, Laurie Pressman, wiceprezeska Pantone Color Institute, podkreśla, że Cloud Dancer oznacza nowy początek. – Odzierając warstwy innych odcieni, otwieramy się na innowacyjne, nietuzinkowe podejście do palety kolorystycznej – wyjaśnia. Choć i ten subtelny kolor znajduje rzesze wielbicieli, co można było zaobserwować choćby podczas ubiegłorocznej Met Gali, zdominowanej przez eleganckie, śnieżnobiałe stylizacje od garnituru Madonny poprzez spektakularną suknię z piórami i 5-metrowym trenem zaprezentowaną przez Dianę Ross po perłową suknię Louis Vuitton, w której wystąpiła Anna Wintour, to jednak daleko mu do głębi i intensywności Phthalo Green. Jak widać, zamiłowanie do kolorów, podobnie jak gust indywidualnych użytkowników, to kwestia, która nie powinna podlegać dyskusji. Victoria Beckham wprawdzie nienagannie prezentowała się w zielonej sukni wybranej na wesele Holly Ramsay, jednak w jej obszernej kolekcji nie brakuje też strojów w kolorze… mlecznej bieli.
