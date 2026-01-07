Internauci podważają wybór koloru roku. Co wywołuje ich poruszenie?

Phthalo Green: nietuzinkowy wybór Victorii Beckham

Przygotowania do ważnej uroczystości nie mogłyby się odbyć bez starannych przymiarek wybranej kreacji zestawionej z perfekcyjnym makijażem, fryzurą, wyrazistą biżuterią i eleganckimi butami na wysokim obcasie. W przypadku Victorii Beckham taki proces wymaga odpowiedniej oprawy tym bardziej, że strój przeznaczony na ślub córki Gordona Ramsay’a pochodzi z jej własnej kolekcji i dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. Ona sama postawiła na odcień intensywnej zieleni, w kilkuminutowym nagraniu zamieszczonym na Instagramie eksponując zalety posągowej sukni: od powiększonych, lekko spiczastych ramion, poprzez wcięcie w talii, marszczenie w okolicy bioder aż po rozcięcie pozwalające subtelnie zaprezentować prawą nogę. Uwagę komentujących, oprócz samej kreacji, przyciągnął jej intensywny, nietuzinkowy kolor: głęboka zieleń, stanowiąca ciekawą alternatywę dla klasycznej czerni i, w przeciwieństwie do niej, doskonale nadająca się do tak podniosłej okazji, jak wesele.

Z relacji dostępnych w światowych mediach można wywnioskować, że kolor Phthalo Green przypadł do gustu nie tylko uczestniczącej w uroczystości byłej gwieździe pop, ale i mamie panny młodej. Tana Ramsay tego dnia również niezwykle elegancko prezentowała się w sukni o tym odcieniu. Eksponująca talię i ramiona kreacja pochodzi z kolekcji brytyjskiej projektantki i jest dostępna na stronie internetowej Victorii Beckham za niebagatelną kwotę 1150 euro.



Phthalo Green: inspiracja dla artystów, projektantów i… twórców kina

Kolor Phthalo Green, a dokładniej zieleń ftalowa, wynaleziony i po raz pierwszy wyprodukowany w 1938 r., od lat inspiruje artystów, projektantów mody i dekoratorów wnętrz. Amerykański malarz Jackson Pollock, uchodzący za pioniera ekspresjonizmu abstrakcyjnego, uwiecznił odcień na innowacyjnym obrazie „Alchemy” z 1947 r. przedstawiającym splot gęstych, splecionych linii farb o chropowatej powierzchni uzyskanej dzięki kamieniom i ziarnom piasku. Liczne prace z wykorzystaniem tego motywu kolorystycznego pochodzą też z kolekcji amerykańskiego malarza, nauczyciela sztuki i twórcy programu telewizyjnego „The Joy of Painting”, Boba Rossa.

W czasach współczesnych nasycona, intensywna zieleń króluje na wybiegach, a kolekcje wiosna/lato 2026 z wykorzystaniem tego intrygującego koloru sygnowane są logo marek tej rangi co Saint Laurent, Loewe, Fendi czy Issey Miyake. Phthalo Green pobudza też wyobraźnię twórców filmowych: w ubiegłorocznej adaptacji horroru „Frankenstein” w reżyserii Guillermo del Toro, zieleń dominuje nie tylko na ekranie, ale i w charakteryzacjach oraz stylizacjach głównych bohaterów.

Uzasadniając wybór tegorocznego koloru roku, Laurie Pressman, wiceprezeska Pantone Color Institute, podkreśla, że Cloud Dancer oznacza nowy początek. – Odzierając warstwy innych odcieni, otwieramy się na innowacyjne, nietuzinkowe podejście do palety kolorystycznej – wyjaśnia. Choć i ten subtelny kolor znajduje rzesze wielbicieli, co można było zaobserwować choćby podczas ubiegłorocznej Met Gali, zdominowanej przez eleganckie, śnieżnobiałe stylizacje od garnituru Madonny poprzez spektakularną suknię z piórami i 5-metrowym trenem zaprezentowaną przez Dianę Ross po perłową suknię Louis Vuitton, w której wystąpiła Anna Wintour, to jednak daleko mu do głębi i intensywności Phthalo Green. Jak widać, zamiłowanie do kolorów, podobnie jak gust indywidualnych użytkowników, to kwestia, która nie powinna podlegać dyskusji. Victoria Beckham wprawdzie nienagannie prezentowała się w zielonej sukni wybranej na wesele Holly Ramsay, jednak w jej obszernej kolekcji nie brakuje też strojów w kolorze… mlecznej bieli.