Trendy 2025: od kolorów po nowości kosmetyczne. Co ma szansę zrobić furorę w nowym roku?

Trendy 2025: employee wellbeing i regularne rozmowy z przełożonymi

Proponowany trend idzie w parze ze zjawiskiem, które – choć nie stanowi nowości – ma w kolejnych miesiącach zyskać nowych zwolenników wśród pracodawców i zarządzanych przez nich zespołów. Employee wellbeing odbiega od dotychczasowych tendencji traktowania pracowników jako dostarczycieli perfekcyjnie opracowanych projektów czy raportów generowanych nie tylko w trakcie, ale i poza godzinami pracy. Jak podaje „Forbes”, z badania przeprowadzonego przez grupę Business Group on Health w 2024 roku wśród pracodawców reprezentujących 152 wiodące korporacje w Stanach Zjednoczonych wynika, że aż 77 proc. z nich odnotowało wzrost problemów psychicznych u swoich pracowników. Depresja, stany lękowe oraz nadużywanie substancji wspomagających leczenie tych dolegliwości stanowią najczęściej występujące objawy tych niepokojących zjawisk. Biorąc pod uwagę ilość godzin spędzanych w pracy, obowiązkiem managerów w nadchodzących miesiącach ma stać się zatem nie tylko dopilnowanie zakończenia zaplanowanych projektów we wskazanym terminie, ale i zadbanie o to, by pracownicy nie byli przy tym narażeni na przeciążenie czy konieczność wykonywania swoich obowiązków poza wyznaczonymi godzinami pracy.

Monitorowaniu stanu zaangażowania i motywacji pracowników w ich obowiązki mają służyć regularne rozmowy, tzw. stay interviews, podczas których przełożeni mają nie tylko sprawdzać status wykonanych zadań, ale przede wszystkim dowiedzieć się, jakie trudności mogą wystąpić po drodze i podjąć decyzję, jak można im przeciwdziałać.

Czy prognozowane trendy rzeczywiście zyskają popularność w nadchodzących miesiącach, czy też okażą się krótkotrwałym fenomenem, o którym po pierwszym kwartale 2025 roku nikt nie będzie pamiętał? Jedno jest pewne: niektórych zjawisk nie sposób przewidzieć, a ich gigantyczna światowa popularność potrafi zaskoczyć nawet największych sceptyków. Gdy kilkunastoletnia Taylor Swift w jednym z pierwszych wywiadów wspominała początki swojej gry na gitarze, przyznała, że jej ówczesny nauczyciel muzyki odradził jej zaangażowanie w naukę na 12-strunowym instrumencie, twierdząc, że jest zbyt młoda i opanowanie tej sztuki przekracza jej kompetencje. O zjawisku Swiftonomics, które niecałe dwie dekady później opanuje świat, nie mógł wówczas wiedzieć.

Źródła:

https://www.forbes.com/

https://www.nationalgeographic.com/

https://business.pinterest.com/

https://www.pantone.com/color-of-the-year