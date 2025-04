Val Kilmer dowiedział się o swoim rozwodzie z telewizji. Kim jest jego żona Joanne Whalley?

„Różnice nie do pogodzenia” przyczyną rozwodu Vala Kilmera

Jako oficjalną przyczynę rozwodu pary podano różnice nie do pogodzenia, w którą istotną rolę odgrywały plotki o romansach aktora i jego wizerunek symbolu seksu tamtych czasów. Pozew złożyła Joanne, ale nie powiedziała mu o tym osobiście. Zrobiła to, kiedy wyjechał do Australii na plan horroru „Wyspa doktora Moreau”. Val Kilmer wspominał w rozmowie z „The Tampa Bay Times”, że dowiedział się o tym, oglądając CNN w pokoju hotelowym. „To nie była zabawa” – skwitował. Miał pretensje do żony, że zdecydowała się rozstać zaledwie dwa miesiące po narodzinach ich drugiego dziecka. Ocenił też później, że ich rozwód był drugim najdroższym w historii stanu Nowy Meksyk. Choć ich rodzina się rozpadła, Val Kilmer do końca życia był bardzo blisko swoich dzieci i nieustannie podkreślał, że tęskni za nimi w sposób, jakiego do tej pory nie znał. Krótko po rozwodzie związał się z supermodelką Cindy Crawford, a później lista jego związków ciągle się wydłużała. Znalazło się na niej również nazwisko polskiej aktorki Izy Miko, która miała z nim być związana przez trzy lata od 2009 roku. Pod koniec życia nie miał żadnej partnerki.

O czasie, w którym Joanne Whalley była żoną Vala Kimera, mówiono w w Hollywood, że był przedsionkiem do jej wielkiej kariery. Ale choć grała do 2018 roku, nigdy nie weszła do tzw. pierwszej ligi. Nie było to w jej stylu. „Cóż, mam tendencję do zachowywania siebie dla siebie” – mówiła w 2010 roku Johnowi Pattersonowi z „The Guardian”, a on w jej głosie wciąż słyszał tęsknotę za rodzinnym Manchesteru, w którym jako dziecko odgrywała sceny ze swoim dziadkiem. „Nie jestem zbyt dobra w byciu na zewnątrz. Zwykle staram się nie angażować zbytnio w sprawy pozasceniczne, w cały ten bagaż...” – mówiła, wskazując na magnetofon dziennikarza. Nie zachowało się zbyt wiele jej wywiadów, ani prasowych, ani tym bardziej telewizyjnych. Ostatnio jednak pojawiła się na czerwonym dywanie podczas promocji serialu „Willow”, w którym stała się już królową Sorshą. Nigdy już nie wyszła za mąż i niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym.

