Pokolenie Z odważnie definiuje priorytety finansowe na 2025 r. Oto cel nr 1 młodych

Dla 87 proc. ankietowanych polskich konsumentów priorytetem jest inwestowanie w niezapomniane chwile uwzględnione na „liście marzeń” – pokazuje badanie przeprowadzone w lutym 2025 r. wśród ponad 15 000 konsumentów w całej Europie. Wśród ankietowanych Polaków motywacją do inwestycji w doświadczenia jest chęć budowania wspomnień na całe życie (42 proc.), potrzeba odkrywania świata i zyskania nowego spojrzenia (36 proc.) oraz dzielenie się doświadczeniami z bliskimi (28 proc.).

Wśród 20 ankietowanych krajów, które wzięły udział w badaniu, to Rumuni (88 proc.) i Polacy (87 proc.) są najbardziej chętni do realizacji swoich marzeń związanych z doświadczeniami. Pod względem płci, Europejki częściej skupiają się na realizacji jednego dużego marzenia (34 proc.), natomiast mężczyźni chętniej planują spełnić co najmniej dwa mniejsze cele w tym roku (40 proc.).

10 najcenniejszych doświadczeń według Polaków na 2025 r. to:

1. Aktywności na świeżym powietrzu (91 proc.)

2. Podróże i turystyka (89 proc.)