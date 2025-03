Ciemna strona pracy kobiet w Arabii Saudyjskiej. Śledztwo ujawniło niewygodne fakty

Tragiczne losy kobiet z Kenii i Ugandy

Wychudzone i wyczerpane nieustanną pracą wracają do domu po miesiącach lub latach pracy w Arabii Saudyjskiej. Część z nich jest bez grosza, a niektóre – jak piszą autorzy śledztwa – w trumnach. Raporty z sekcji zwłok często nie dają jasnych odpowiedzi i są sprzeczne z relacjami rodzin zmarłych.

Jedna z kobiet opowiada, jak była głodzona przez pracodawcę. Kiedy zwróciła się o pomoc do agencji rekrutacyjnej, usłyszała, że może sama przepłynąć Morze Czerwone i wrócić do Kenii”. Innej kobiecie udało się dotrzeć do rodzinnego kraju, jednak bez żadnych oszczędności i w ciąży – po tym, jak została zgwałcona przez swojego pracodawcę. Niektóre kobiety podejmują dramatyczne decyzje, aby uciec. Młoda matka, szukając ratunku przed brutalnym pracodawcą, skoczyła z trzeciego piętra. Od tych kobiet wymagane są sumy około 300 lub 400 dolarów, aby mogły opuścić kraj. W wielu przypadkach kwoty te przekraczają możliwości finansowe ich rodzin.

Prawo, które mija się z rzeczywistością

Rzecznik saudyjskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich w wymianie mailowej z „The New York Times” zapewniał, że rząd zaostrzył kary za nadużycia wobec pracowników domowych, ograniczył czas pracy do 10 godzin dziennie i zagwarantował jeden dzień wolny w tygodniu. Pracodawcy mają obowiązek wypłacać pensje w systemie online, by zapobiec opóźnieniom. Saudyjskie władze zapewniają, że ofiary wyzysku mogą zgłaszać skargi przez infolinię i platformy cyfrowe, a sądy skutecznie stoją na straży ich praw. Jednak według kobiet, z którymi rozmawiali dziennikarze, dostęp do pomocy był ograniczony, a policja często kierowała je z powrotem do oprawców lub do rządowych ośrodków, które przypominały więzienia.

W ciągu ostatnich lat niektóre kraje starały się poprawić warunki pracy swoich obywateli w Arabii Saudyjskiej. Filipiny w 2012 roku wynegocjowały umowę z Arabią Saudyjską, która zapewniła podwyżki wynagrodzeń. W odpowiedzi na rosnące koszty, agencje rekrutacyjne zaczęły szukać tańszej siły roboczej w innych krajach. W 2017 roku liczba pracowników z Ugandy przyjeżdżających do Arabii Saudyjskiej była niewielka, jednak według danych rządowych, pięć lat później wzrosła do 85 928 osób.

Zgodnie z danymi saudyjskich władz, w Arabii Saudyjskiej przebywa obecnie około pół miliona pracowników z Kenii i Ugandy, z czego większość stanowią kobiety zatrudnione jako pomoc domowa.