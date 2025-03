Dlaczego kupujemy dobra luksusowe? „Wizerunku eksperta nie buduje się tym, co się posiada”

Czy posiadanie dóbr luksusowych wpływa na ogólne samopoczucie?

Tak, ale często krótkoterminowo. Psychologia pokazuje, że efekt poprawy nastroju po zakupie luksusowego produktu szybko wygasa. Klienci, którzy długo oszczędzają na jeden drogi produkt, często czują dumę – ale też poczucie winy lub presję, by na pewno „było warto”. To też kwestia tego, czy kupujemy z potrzeby, czy z braku poczucia wartości. Jeśli to drugie – luksus nie będzie lekiem. Poprawi nastrój na chwilę i zaraz pojawi się kolejna chęć poprawy nastroju i kolejna, co doprowadzić może ostatecznie do uzależnienia.

Osobiście mam poczucie, że epatowanie dobrami luksusowymi – np. chwalenie się ich zakupami na Instagramie – nie do końca korzystnie wpływa na budowanie wizerunku. Jakie jest pani zdanie na ten temat?

To zależy od kontekstu. Jeśli pokazujemy, co mamy, żeby zbudować autorytet czy pokazać „jaki jestem ważny” – łatwo przekroczyć granicę i wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Psychologicznie – w ludziach budzi się zazdrość, ale też dystans. Wizerunek eksperta czy marki buduje się raczej przez wartość, jaką się daje, nie przez to, co się posiada. Czasem jednak pokazanie jakiegoś dobra luksusowego może podbudować wizerunek – na zasadzie tego, że jeśli jakaś osoba reklamuje luksusową markę X i faktycznie pokazuje, że jest ona częścią jej życia, to wzbudza to większe zaufanie. Wszędzie jednak potrzebny jest umiar i złoty środek.

Patrząc na wiele treści udostępnianych w sieci, można odnieść wrażenie, że dziś bez luksusu ani rusz… Da się być szczęśliwym i mieć wysokie poczucie własnej wartości, omijając szerokim łukiem sklepy i marki oferujące tego rodzaju produkty? Co robić, aby tak było?

Zdecydowanie się da. Ale trzeba świadomie budować swoją tożsamość nie na tym, co się ma, tylko na tym, kim się jest. To w dzisiejszych czasach dość trudne – bo media społecznościowe codziennie pokazują nam, że jesteśmy „niewystarczający”. Dlatego tak ważne jest odcięcie się od porównań, praca nad akceptacją siebie i szukanie wartości w działaniach, nie w metkach. Jestem też ogromną fanką tego, żeby internet był częścią naszego życia, ale nie zdominował go, ponieważ zbyt wiele osób dokładnie próbuje odwzorować wszystko to, co w nim zobaczy, często bez względu na koszty i poniesione straty.