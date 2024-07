Carolina Adriana Herrera. Jak córka znanej matki stała się ważnym filarem rodzinnego biznesu?

Carolina Adriana Herrera, córka słynnej wenezuelskiej projektantki mody, o tym samym imieniu – Caroliny Herrery, kontynuuje dziedzictwo matki. Uznawana jest za osobę o dużych pokładach kreatywności. Choć Carolina Adriana nie planowała kariery w świecie mody, jej wkład w rodzinny biznes okazał się nieoceniony.

Carolina Adrianna Herrera — córka sławnej matki

Carolina Herrera to marka dostępna w 105 krajach, nieodłącznie kojarzona z wyrafinowaniem i odważną elegancją. Za globalny sukces odpowiedzialna jest matka Caroliny Adriany, założycielka renomowanego domu mody, która stworzyła niezapomniane stylizacje dla licznych Pierwszych Dam Stanów Zjednoczonych, w tym: Jacqueline Kennedy Onassis, Laury Bush, Michelle Obamy oraz Melanie Trump. Jej kreacje były również chętnie wybierane przez znane osobistości świata rozrywki, w tym Lady Gagę oraz Taylor Swift. Ponadto Carolina Herrera zaprojektowała słynną “obsypaną kwiatami” suknię ślubną Caroline Kennedy — córki Jackie Kennedy and Johna F. Kennedy’ego. Obecnie jej pozycja w firmie uległa przekształceniu — pełni już „tylko” rolę globalnego ambasadora marki. Natomiast jej córka, Carolina Adriana Herrera, aktywnie angażuje się w rozwój rodzinnej firmy, kreując zachwycające perfumy.

Carolina Adriana Herrera podobnie jak jej matka, inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że można łączyć karierę z życiem rodzinnym. Carolina Adriana razem ze swoimi trzema siostrami, dorastała w nietuzinkowym domu. Do tej pory wspomina zapachy ziemi po deszczu oraz jaśminu, towarzyszące jej w dzieciństwie, stanowią one jej ulubione źródło inspiracji do tworzenia perfum. Jako nastolatka przeprowadziła się z rodzinnej Wenezueli do tętniącego życiem Nowego Jorku. Choć początkowo planowała robić karierę w medycynie i studiowała nauki ścisłe na Vassar College, los wskazał jej zupełnie inną ścieżkę. Kilka lat pracowała w przemyśle filmowym, gdzie miała okazję rozwijać swoją kreatywność. Otworzyła także butik prezentujący ubrania młodych projektantów i stworzyła własną linię biżuterii, którą wykonywała ręcznie. W trakcie tworzenia reportażu o matadorach spotkała Miguela Báeza, którego poślubiła w 2004 roku. W późniejszych latach na świat przyszła trójka ich dzieci.

Wakacyjny staż, który zmienił się w wieloletnią pracę

Carolina Adriana twierdzi, że nie planowała pracy w firmie matki. W latach 90. Carolina Herrera pragnęła stworzyć innowacyjny zapach, który byłby symbolem nowoczesności oraz esencją Nowego Jorku. W późniejszych wywiadach wielokrotnie podkreślała, że sztuka, a zwłaszcza moda opiera się na ciągłym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co jest teraz nowe? W rezultacie projektantka uznała, że w celu stworzenia tego zapachu musi zasięgnąć rady młodszego pokolenia.