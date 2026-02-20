Związek Daryl Hannah i Johna F. Kennedy'ego Juniora to nie była piękna „love story”

Daryl Hannah nie ustaje w swojej misji naprawiania świata. Niedawno skończyła 64 lata.
„John F. Kennedy Jr. i Daryl Hannah: Najbardziej pożądany kawaler Ameryki wreszcie znajduje swoją drugą połówkę” – ogłosił amerykański magazyn „People” publikując, okładkę, na której wystąpili razem w 1993 r.. Wszystko wskazuje na to, że syn zastrzelonego w zamachu Prezydenta Stanów Zjednoczonych już wtedy był zauroczony Carolyn Bessette.
Urodzona 3 grudnia 1960 r. w Chicago, Daryl Christine Hannah dorastała w rodzinie związanej z biznesem i filmem. Jej matka, Susan, była producentką, a ojczym, przedsiębiorca Jerrold Wexler, bratem znanego operatora Haskella Wexlera. Rodzice rozwiedli się, kiedy miała siedem lat. Matka została z trójką dzieci, później na świat przyszła jeszcze córka. W dzieciństwie Daryl przeszła wypadek, w którym straciła część wskazującego palca lewej dłoni. Był to detal, który później często ukrywała na ekranie za pomocą protezy. Od 11. roku życia cierpiała na bezsenność. Kiedy nie mogła spać, oglądała filmy. Przeszła na wegetarianizm, jednocześnie nie cierpiąc większości warzyw. W szkole była wysoka, nieśmiała, zmagała się z przemocą ze strony rówieśników. To doświadczenie, jak sama przyznała po latach, ukształtowało jej wrażliwość i potrzebę działania na rzecz słabszych. Wtedy też zaczęła grać w pierwszych reklamach, a w wieku 17 lat zadebiutowała w branży filmowej.
W dzieciństwie zdiagnozowano u niej spektrum autyzmu. Ukrywała tę informację przed producentami filmowymi. „Paraliżująca nieśmiałość” uniemożliwiała jej udział w talk-showach i premierach własnych filmów. Nie dlatego, że czuła się ponad to, ale dlatego, że była nimi przerażona – tłumaczyła. Z czasem zaczęła pojawiać się na wywiadach ze słynnymi dziennikarzami, ale na nagraniach widać, że była nimi bardzo zestresowana.
Jak podaje „People”, John F. Kennedy Jr. i Daryl Hannah, wtedy już gwiazda „Łowcy Androidów”, po raz pierwszy zetknęli się ze sobą na początku lat 80. XX wieku, gdy obie ich rodziny wypoczywały na karaibskiej wyspie Saint-Martin. Los ponownie skrzyżował ich drogi w 1988 r., podczas ślubu ciotki Kennedy’ego, Lee Radziwill, z reżyserem Herbertem Rossem. Ross właśnie zakończył pracę nad „Stalowymi magnoliami” z Hannah w obsadzie, których premiera była zaplanowana na kolejny rok. To niepozorne spotkanie stało się początkiem jednego z najbardziej burzliwych i komentowanych romansów przełomu lat 80. i 90.
Gdy zaczęli się ze sobą widywać, Kennedy kończył prawo na Uniwersytecie Nowojorskim i już funkcjonował jako osoba publiczna, głównie dzięki nazwisku. W 1988 r. magazyn „People” umieścił go na liście „najseksowniejszych mężczyzn wszech czasów”, przyznając mu czwarte miejsce. Daryl Hannah była wtedy na fali. Po akrobatycznej i niebezpiecznej roli Pris w „Łowcy Androidów” stała się jedną z najbardziej obiecujących aktorek Hollywood. Jej pozycję ugruntowały kolejne sukcesy: „Roxanne”, „Wall Street” oraz kultowa rola Madison, syreny zakochanej w bohaterze granym przez Toma Hanksa w „Plusku”. Później odrzuciła rolę Vivian w „Pretty Woman”, którą uznała za zbyt uwłaczającą kobiecie. Julia Roberts za sprawą tego filmu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd Hollywood.
Choć na pierwszy rzut oka niewiele ich łączyło, dziennikarze podkreślali, że oboje uwielbiali aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza narciarstwo i biwakowanie. Kennedy miał też słabość do teatru, w czasach studenckich regularnie występował na scenie. W 1985 r. zagrał nawet w off-broadwayowskiej sztuce. Są teorie, które głoszą, że nie spodobało się to jego matce, Jackie Kennedy, która miała utrudniać krytykom obejrzenie spektaklu. Spadł z afisza po sześciu przedstawieniach, a młody Kennedy został studentem prawa.
Związek Kennedy’ego i Hannah szybko stał się pożywką dla tabloidów, a za ich pośrednictwem przeciętnych konsumentów plotek. Gwiazda przyznała w rozmowie z „Entertainment Weekly”, że nieustanne pytania o ich relację zaczęły ją męczyć. „Dziś rano zadzwoniłam do hydraulika, a nawet on o to zapytał. Czy ludzie naprawdę nie mają innych tematów?” – pytała dziennikarzy retorycznie. Sąsiadka mieszkająca obok apartamentu Daryl Hannah w nowojorskiej dzielnicy Upper West Side opowiadała prasie, że widziała ją ubraną w samą koszulę tańczącą na dachu z Kennedym odzianym jedynie w bokserki.
Cieniem na ich relacji położyła się znajomość dziedzica rodu Kennedych z Carolyn Bessette, którą poznał w 1991 r.. Jedni mówią, że w butiku, w którym pracowała, inni że podczas joggingu w Central Parku. Rose Marie Terenzio, wieloletnia współpracowniczka Kennedy’ego, która później kierowała jego biurem i komunikacją, autorka jego biografii, pisze w niej, że choć John i Carolyn poznali się w 1991 r., intensywny kontakt nawiązali dopiero trzy lata później. „Spotkali się na kolacji w Provence na dolnym Manhattanie, a John dał jej jasno do zrozumienia, że nie jest już z Daryl i chce być z nią na wyłączność” – relacjonuje w swojej książce. „Niedługo potem „Daily News” pokazał ich razem na premierze filmu. John następnego dnia wysłał Carolyn kwiaty, tłumacząc, że poszedł tam tylko jako przyjaciel, bo Daryl nie chciała iść sama”.
W maju 1994 r. Kennedy zabrał psa Hannah na spacer do Central Parku. W pewnym momencie stracił kontrolę nad smyczą, zwierzę wbiegło na ulicę i zostało śmiertelnie potrącone przez samochód. Aktorka wymagała od niego, żeby przewiózł prochy psa do Los Angeles. Kiedy tam przebywał, stan zdrowia jego matki, która zmagała się z chłoniakiem nieziarniczym, gwałtownie się pogorszył. Zmarła. Miał żal do swojej partnerki, że ściągnęła go wtedy do Los Angeles. Jakby go chciała ukarać za swoją stratę.
Wkrótce po tych wydarzeniach Hannah i Kennedy definitywnie zakończyli swój związek, a John zaczął spotykać się z Carolyn Bessette, którą poślubił dwa lata później, w 1996 r.. 16 lipca 1999 r. rozbili się pilotowanym przez niego samolotem na Atlantyku. Wraz z nimi zginęła siostra Carolyn Bessette, Lauren.
Oboje byli już w pełni ukształtowanymi artystami, gdy ich drogi zaczęły się przecinać. W tym czasie legenda rocka, 68-letni pochodzący z Kanady muzyk Neil Young zakończył swoje wieloletnie małżeństwo z Pegi Young, a media szybko zauważyły, że coraz częściej pojawia się u boku o piętnaście lat młodszej Daryl Hannah. Para nie komentowała plotek, ale ich wspólne zaangażowanie w działania ekologiczne, m.in. protesty przeciwko ropociągowi Keystone XL, sprawiło, że zaczęto ich postrzegać jako duet nie tylko prywatnie, lecz także ideowo.
To właśnie ekologia, aktywizm i życie w zgodzie z naturą stały się fundamentem ich relacji. Oboje od lat angażowali się w ochronę środowiska. Hannah była znana z protestów i aresztowań podczas demonstracji, Young od dawna wspierał inicjatywy ekologiczne i krytykował przemysł paliwowy. W wywiadach Neil Young podkreślał, że Daryl ma „czyste serce” i ogromną determinację w walce o planetę. Ona z kolei mówiła o nim jako o kimś, kto inspiruje ją do działania i daje poczucie bezpieczeństwa.
Para pobrała się 25 sierpnia 2018 r.. Ceremonia była skromna, prywatna i odbyła się w duchu bliskim ich wartościom, bez rozgłosu, paparazzich i hollywoodzkiego blichtru. Informację o ślubie potwierdził sam pan młody w poście na swojej stronie internetowej. W 2020 r. zamieszkali z dwoma psami w swoim domu w Kolorado, gdzie osiedlili się po tym, jak wielkie pożary, które nawiedziły Malibu, zniszczyły ich poprzednią rezydencję. Tworzą duet, który łączy sztukę, aktywizm i głębokie poczucie wspólnoty. Występują razem w projektach filmowych i muzycznych, wspierają się publicznie i prywatnie, a ich relacja uchodzi za jedną z najbardziej autentycznych w świecie amerykańskiego show-biznesu.
Daryl Hannah nie ustaje w swojej misji naprawiania świata. Niedawno skończyła 64 lata i z tej okazji napisała w mediach społecznościowych: „Jesteśmy świadkami przerażających, barbarzyńskich wojen. Nasze prawa są ograniczane: prawa wyborcze, prawa kobiet, prawa obywatelskie, prawa osób transpłciowych, prawa osób homoseksualnych itd. W jakiś sposób nadal niszczymy planetę w zawrotnym tempie i wyniszczamy jej cudowne gatunki. I ja, podobnie jak zapewne wielu z was, doświadczyłam druzgocącej osobistej straty. Ale są to również ważne czasy, aby patrzeć na szerszą perspektywę i współpracować, aby wyobrazić sobie i zbudować lepszą przyszłość. I bardziej rozsądną, pełną współczucia teraźniejszość”.
