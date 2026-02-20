Związek Daryl Hannah i Johna F. Kennedy'ego Juniora to nie była piękna „love story”

„John F. Kennedy Jr. i Daryl Hannah: Najbardziej pożądany kawaler Ameryki wreszcie znajduje swoją drugą połówkę” – ogłosił amerykański magazyn „People” publikując, okładkę, na której wystąpili razem w 1993 r.. Wszystko wskazuje na to, że syn zastrzelonego w zamachu Prezydenta Stanów Zjednoczonych już wtedy był zauroczony Carolyn Bessette.

Daryl Hannah była aktorką, on o aktorstwie marzył

Urodzona 3 grudnia 1960 r. w Chicago, Daryl Christine Hannah dorastała w rodzinie związanej z biznesem i filmem. Jej matka, Susan, była producentką, a ojczym, przedsiębiorca Jerrold Wexler, bratem znanego operatora Haskella Wexlera. Rodzice rozwiedli się, kiedy miała siedem lat. Matka została z trójką dzieci, później na świat przyszła jeszcze córka. W dzieciństwie Daryl przeszła wypadek, w którym straciła część wskazującego palca lewej dłoni. Był to detal, który później często ukrywała na ekranie za pomocą protezy. Od 11. roku życia cierpiała na bezsenność. Kiedy nie mogła spać, oglądała filmy. Przeszła na wegetarianizm, jednocześnie nie cierpiąc większości warzyw. W szkole była wysoka, nieśmiała, zmagała się z przemocą ze strony rówieśników. To doświadczenie, jak sama przyznała po latach, ukształtowało jej wrażliwość i potrzebę działania na rzecz słabszych. Wtedy też zaczęła grać w pierwszych reklamach, a w wieku 17 lat zadebiutowała w branży filmowej.

W dzieciństwie zdiagnozowano u niej spektrum autyzmu. Ukrywała tę informację przed producentami filmowymi. „Paraliżująca nieśmiałość” uniemożliwiała jej udział w talk-showach i premierach własnych filmów. Nie dlatego, że czuła się ponad to, ale dlatego, że była nimi przerażona – tłumaczyła. Z czasem zaczęła pojawiać się na wywiadach ze słynnymi dziennikarzami, ale na nagraniach widać, że była nimi bardzo zestresowana.

Jak podaje „People”, John F. Kennedy Jr. i Daryl Hannah, wtedy już gwiazda „Łowcy Androidów”, po raz pierwszy zetknęli się ze sobą na początku lat 80. XX wieku, gdy obie ich rodziny wypoczywały na karaibskiej wyspie Saint-Martin. Los ponownie skrzyżował ich drogi w 1988 r., podczas ślubu ciotki Kennedy’ego, Lee Radziwill, z reżyserem Herbertem Rossem. Ross właśnie zakończył pracę nad „Stalowymi magnoliami” z Hannah w obsadzie, których premiera była zaplanowana na kolejny rok. To niepozorne spotkanie stało się początkiem jednego z najbardziej burzliwych i komentowanych romansów przełomu lat 80. i 90.