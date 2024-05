Carolyn Bessette-Kennedy 25 lat po śmierci wciąż inspiruje świat mody. W czym tkwi sekret jej stylu?

W 1992 roku 26-letnia wówczas Carolyn Jeanne Bessette otrzymała zlecenie na zorganizowanie przymiarek dla jednego z najważniejszych klientów butiku Calvina Kleina w samym centrum Manhattanu. Do Nowego Jorku sprowadziła ją koordynatorka sprzedaży Susan Sokol, która podróżując po innych sklepach marki poznała stylową, elegancką doradczynię ds. zakupów w bostońskim salonie Calvina Kleina. Doceniając jej urodę i profesjonalizm, awansowała młodą Bessette na dyrektorkę PR w reprezentacyjnym butiku przy Piątej Alei. Wśród jej klientów znalazły się między innymi aktorka Annette Bening oraz dziennikarka Diane Sawyer. Wiosną 1992 roku w salonie pojawił się John F. Kennedy Jr.

Zmiana numeru telefonu

Związany z aktorką Daryl Hannah, jako jedyny syn pary prezydenckiej, współzałożyciel magazynu „George”, atrakcyjny kawaler stanowił obiekt zainteresowania mediów plotkarskich, a burzliwe życie towarzyskie i romanse z gwiazdami muzyki i kina sprawiały, że fotografowie śledzili każdy jego ruch. O ile on sam zdążył do tego przywyknąć, stylowa i elegancka Carolyn, o której względy zaczął zabiegać, wolała pozostać poza błyskami fleszy.

Zmieniła numer telefonu. Odmawiała spotkań. Nie przyjmowała przeprosin po skandalu wywołanym listem, w którym osoba bliska Kennedy’emu odradzała mu znajomość z Bessette. Podejmowane wysiłki spełzły jednak na niczym. Dwa lata później związek stał się oficjalny. W trwającej zaledwie pięć lat relacji pojawi się jeszcze wiele powodów do rozstań. Zostaną jednak razem do końca. Do 16 lipca 1999 roku.



Życie stało się cyrkiem

Pełna wyzwań i napięć relacja pod czujnym okiem paparazzi, a także rozterki, z jakimi musiała mierzyć się osoba unikająca rozgłosu i określająca swoje życie u boku syna zamordowanego prezydenta Stanów Zjednoczonych mianem „cyrku”, stały się przedmiotem wydanej właśnie książki Elizabeth Beller „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”.