Natasha Richardson: wzruszające słowa syna w 15. rocznicę jej śmierci

Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna

Syn aktora Liama Neeson’a stracił mamę, gdy miał zaledwie 12 lat. Aktorka Natasha Richardson zginęła tragicznie w wyniku wypadku na nartach, pozostawiając pogrążonych w żałobie synów – urodzonego w 1995 roku Micheála Richardsona oraz młodszego o rok Daniela. – 15 lat, odkąd opuściłaś nas na zawsze – napisał ten ostatni za pośrednictwem Instagrama. – Nie mogę się doczekać ponownego spotkania, ale na razie pocieszam się wiedzą, że towarzyszysz mi na każdym etapie mojego życia. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna – napisał młodszy syn.

Reklama

Po tragicznej śmierci aktorki, 18 marca 2009 roku w wyniku wypadku w kanadyjskim Mont Tremblant, Liam Neeson uzyskał wsparcie ze strony matki ukochanej żony – Vanessy Redgrave, oraz jej siostry – Joely Richardson. Obie wprowadziły się do niego, pomagając w opiece nad kilkunastoletnimi synami. – Życie powoli toczyło się dalej, choć do teraz nie wiem, jak poradziłem sobie z tą stratą – przyznaje w rozmowie z „The People”. – Jak widać, ludzie potrafią sobie pomagać w tak trudnych momentach i za to wsparcie będę wdzięczny rodzinie Natashy do końca życia – dodał.

Czytaj więcej Ludzie Cailee Spaeny - filmowa Priscilla. Ma zaskakująco wiele wspólnego ze swoją bohaterką – Poruszył mnie spokój i intymność jej kina, jej spojrzenie na samotność młodych dziewcząt – tak o filmach Sofii Coppoli mówi Cailee Spaeny, aktorka, która zagrała u niej główną rolę w filmie „Priscilla”. „Wiem, że widzowie ją pokochają. Ona jest prawdziwa” – przekonuje Jacob Elordi, filmowy Elvis Presley.

Piękny gest

Starszy syn, dla uhonorowania ukochanej mamy, w 2018 roku przyjął jej nazwisko. – Uważam, że to piękny gest. Siostry i mama Natashy były tym bardzo wzruszone – przyznał cytowany przez „The People” Liam Neeson, doceniając pomysł syna.

Zarówno Micheál, jak i Daniel poszli w ślady rodziców, rozwijając kariery aktorskie. W 2019 Micheál pojawił się u boku ojca w filmie „Przykładny obywatel”, a rok później wspólnie zagrali we „Włoskich wakacjach”. W poprzednich latach wystąpił między innymi w filmie z udziałem Natalie Portman i Jude’a Law pt. „Vox Lux”.