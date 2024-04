Pierwszy kontrakt zawodowy księżnej Diany idzie pod młotek. Praca marzeń?

W maju 1979 roku 17-letnia wówczas Lady Diana Spencer podpisała swoją pierwszą w życiu zawodowym umowę z agencją zatrudniającą nianie Solve Your Problem Ltd. Podana przez ówczesną nastolatkę, a późniejszą księżną Walii data urodzenia została intencjonalnie zmieniona z 1961 na 1960 rok, co eksperci badający dokument tłumaczą chęcią otrzymania pracy szybciej lub zarobienia większej kwoty. – Oczywiście równie dobrze mogła być to niezamierzona pomyłka – konstatuje cytowany przez BBC Andrew Stowe, reprezentujący dom aukcyjny Auctioneum Ltd.

Reklama

Pamiątka trafi na aukcję w Bristolu 30 kwietnia i szacuje się, że zostanie sprzedana za kwotę £8,000. – To niesamowicie ważny kawałek historii – opisuje Andrew Stowe. Datowany na 22 maja 1979 roku, dokument został niemal w całości wypełniony ręcznie, a wśród zamieszczonych przez aplikantkę danych znalazły się między innymi jej ówczesny adres, numer telefonu, a także wyznanie.



Urocza dziewczyna

W dokumencie pojawia się też nazwa poprzedniego pracodawcy Lady Diany Spencer – Doctors ANG Duckworth-Chad of Norfolk – oraz adnotacje dodane innym charakterem pisma i prawdopodobnie umieszczone przez ówczesną właścicielkę agencji Solve Your Problem Ltd, Mary Cook: „ma prawie 18 lat; pomoc w opiece nad dziećmi poniżej 10 roku życia; podstawowe umiejętności kucharskie; drobne prace domowe; opieka nad zwierzętami; tancerka baletowa”.

Na końcu dokumentu tym samym charakterem pisma dodano: „Urocza dziewczyna – można wysłać ją w każde miejsce”. W ramach aukcji na sprzedaż trafi też analogiczny kontrakt podpisany 5 grudnia 1979 roku między rzeczoną agencją a Carolyn Pride (po wyjściu za mąż noszącą nazwisko Bartholomew) – bliską przyjaciółką i ówczesną współlokatorką Lady Spencer. Panie podały w aplikacjach ten sam adres zamieszkania, a adnotacje dodane przez Mary Cook były analogiczne do tych umieszczonych w formularzu przyszłej księżnej Walii. Budynek Colherne Court do dziś opatrzony jest tabliczką upamiętniającą jego ówczesne mieszkanki. To stamtąd Lady Di wyprowadziła się bezpośrednio po zaręczynach z księciem Karolem w 1981 roku.