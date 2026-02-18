Sarah Pidgeon: Myślę, że Carolyn Bessette-Kennedy była hojna i pewna siebie

Po studiach na Uniwersytecie Bostońskim przeniosła się do Nowego Jorku. Jej talent do pracy z wymagającymi klientami zachwycił Calvina Kleina, który zatrudnił Carolyn Bessette jako specjalistkę do spraw relacji z celebrytami. To prawdopodobnie tam po raz pierwszy spotkała JFK Jr., choć niektórzy twierdzą, że poznali się podczas biegania w Central Parku. Niezależnie od wersji, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia i pobrali 21 września 1996 r. Historię ich związku postanowił zekranizować producent Ryan Murphy w serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” w reżyserii Connora Hinesa. Premiera pierwszego z dziewięciu odcinków zbiegła się z Walentynkami.

John F. Kennedy był przystojny, Carolyn Bessette – błyskotliwa

Ich małżeństwo poruszyło Amerykę. Carolyn Bessette-Kennedy była ikoną mody lat 90. XX wieku, uosobieniem nowojorskiego minimalizmu. Nosiła jedwabne koszule Yohji Yamamoto, sukienki Calvina Kleina, zestawy Prady, najczęściej w czerni i beżach. Do dziś jej styl inspiruje miliony fashionistek, hasztag #CarolynBessetteKennedy ma na Instagramie ponad 50 milionów wyszukiwań.

Po bajkowym ślubie na wyspie Cumberland w stanie Georgia pojawiły się plotki: jedna o niewierności Johna, druga – o rzekomym zażywaniu narkotyków przez Carolyn. Rose Marie Terenzio, była asystentka JFK Jr. i autorka książki o słynnej parze, stanowczo im zaprzecza. „Carolyn nie brała narkotyków i nie była cieniem swojego męża. Była jego partnerką. John był szczęśliwszy, kiedy Carolyn była obok” – pisze w ich biografii.

Klątwa zdająca się wisieć nad klanem Kennedych dotknęła i tę gałąź rodziny. 16 lipca 1999 r. młodszy syn zastrzelonego przez zamachowca 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy Jr., zwany John-Johnem, oraz jego żona Carolyn Bessette zginęli w katastrofie lotniczej. On miał 39 lat, ona była o sześć młodsza. Wraz z nimi zgasła nadzieja, że pewnego dnia spadkobierca zamordowanego w Dallas Johna Kennedy’ego przywróci Ameryce jej dawną wielkość. Do tej pory legenda ma tak wielu zaciekłych strażników, że twórcy serialu muszą się pilnować na każdym kroku, by czymś nie podpaść.