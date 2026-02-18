Reklama

Sarah Pidgeon: Myślę, że Carolyn Bessette-Kennedy była hojna i pewna siebie

Jest nieustannie porównywana do swojej bohaterki. Sarah Pidgeon w serialu "Love story" wciela się w Carolyn Bessette-Kennedy, żonę Johna Fitzgeralda Kennedy’ego Jr., z którym w lipcu 1999 roku zginęła w katastrofie lotniczej.

Publikacja: 18.02.2026 13:46

Sarah Pidgeon urodziła się w 1996 roku, dorastała w Michigan. Ukończyła prestiżową Interlochen Arts

Sarah Pidgeon urodziła się w 1996 roku, dorastała w Michigan. Ukończyła prestiżową Interlochen Arts Academy, a następnie zdobyła dyplom Carnegie Mellon School of Drama w Pittsburghu.

Foto: PAP/IMAGO

Agnieszka Łopatowska

Po studiach na Uniwersytecie Bostońskim przeniosła się do Nowego Jorku. Jej talent do pracy z wymagającymi klientami zachwycił Calvina Kleina, który zatrudnił Carolyn Bessette jako specjalistkę do spraw relacji z celebrytami. To prawdopodobnie tam po raz pierwszy spotkała JFK Jr., choć niektórzy twierdzą, że poznali się podczas biegania w Central Parku. Niezależnie od wersji, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia i pobrali 21 września 1996 r. Historię ich związku postanowił zekranizować producent Ryan Murphy w serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” w reżyserii Connora Hinesa. Premiera pierwszego z dziewięciu odcinków zbiegła się z Walentynkami.

John F. Kennedy był przystojny, Carolyn Bessette – błyskotliwa

Ich małżeństwo poruszyło Amerykę. Carolyn Bessette-Kennedy była ikoną mody lat 90. XX wieku, uosobieniem nowojorskiego minimalizmu. Nosiła jedwabne koszule Yohji Yamamoto, sukienki Calvina Kleina, zestawy Prady, najczęściej w czerni i beżach. Do dziś jej styl inspiruje miliony fashionistek, hasztag #CarolynBessetteKennedy ma na Instagramie ponad 50 milionów wyszukiwań.

Po bajkowym ślubie na wyspie Cumberland w stanie Georgia pojawiły się plotki: jedna o niewierności Johna, druga – o rzekomym zażywaniu narkotyków przez Carolyn. Rose Marie Terenzio, była asystentka JFK Jr. i autorka książki o słynnej parze, stanowczo im zaprzecza. „Carolyn nie brała narkotyków i nie była cieniem swojego męża. Była jego partnerką. John był szczęśliwszy, kiedy Carolyn była obok” – pisze w ich biografii.

Klątwa zdająca się wisieć nad klanem Kennedych dotknęła i tę gałąź rodziny. 16 lipca 1999 r. młodszy syn zastrzelonego przez zamachowca 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy Jr., zwany John-Johnem, oraz jego żona Carolyn Bessette zginęli w katastrofie lotniczej. On miał 39 lat, ona była o sześć młodsza. Wraz z nimi zgasła nadzieja, że pewnego dnia spadkobierca zamordowanego w Dallas Johna Kennedy’ego przywróci Ameryce jej dawną wielkość. Do tej pory legenda ma tak wielu zaciekłych strażników, że twórcy serialu muszą się pilnować na każdym kroku, by czymś nie podpaść.

Czytaj więcej

16 lipca minie 25 lat od katastrofy lotniczej, w której zginęła para ulubieńców Ameryki.
Jej historia
Carolyn Bessette-Kennedy 25 lat po śmierci wciąż inspiruje świat mody. W czym tkwi sekret jej stylu?
Reklama
Reklama

„Oto kilka ujęć z naszego testu kamery do »Love Story« Zdjęcia rozpoczęły się w tym tygodniu w Nowym Jorku i nie możemy się doczekać, aż pokażemy wam tę romantyczną i tragiczną historię miłosną między JFK Jr. a Carolyn Bessette” – ogłosiła w poście na Instagramie firma Ryan Murphy Productions i rozpętała pierwszą burzę. O kolor włosów, który zdaniem komentujących nie był odpowiednim odcieniem blondu. Na baczności musi się mieć szczególnie kostiumograf, który przygotowuje do każdego odcinka kilkanaście kreacji inspirowanych stylem Bessette.

Sarah Pidgeon i konieczne wyzwanie

Sarah Pidgeon urodziła się w 1996 r. Dorastała w Michigan, gdzie już jako nastolatka rozwijała talent aktorski w Interlochen Arts Camp i lokalnych teatrach. Ukończyła prestiżową Interlochen Arts Academy, a następnie zdobyła dyplom Carnegie Mellon School of Drama w Pittsburghu.

Jej kariera nabrała tempa po rolach w serialach „One Dollar” i „Gotham”. Przełomem okazała się kreacja Leah w serialu „The Wilds”, doceniona za intensywność i psychologiczną głębię. W 2023 r. zagrała młodą Clare w „Tiny Beautiful Things”, zdobywając uznanie krytyków.

W 2024 r. Pidgeon zadebiutowała na Broadwayu w sztuce „Stereophonic”, gdzie drugoplanowa rola Diany przyniosła jej nominację do prestiżowej nagrody teatralnej Tony. Rok później pojawiła się w nowej wersji kultowego horroru „Koszmar minionego lata”, potwierdzając swoją pozycję jako jednej z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia.

Sarah Pidgeon jest świadoma presji, jaką nakłada na nią rola Carolyn Bessette-Kennedy w „Love Story”. „Rozumiem, że ludzie mają do niej ogromną sympatię i emocjonalne zaangażowanie. Czułam tę odpowiedzialność każdego dnia”. Jednocześnie podkreśla, że praca na planie była dla niej transformacją wewnętrzną. „Myślę, że była osobą niesamowicie hojną i pewną siebie. Zanurzenie się w tych cechach Carolyn działało inspirująco. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie” – powiedziała w „Vanity Fair”.

Ryan Murphy podkreśla, że jej wybór do obsady serialu był oczywisty, od razu ekipa widziała Sarę w tej roli. Znacznie trudniej było wybrać kogoś, kto będzie widzom przypominać JFK Juniora. Ostatecznie wybrano Paula Anthony’ego Kelly’ego, byłego modela, którego naturalna charyzma i wygląd przekonały ekipę. Sarah Pidgeon miała utrudnione zadanie wcielenia się w swoją bohaterkę, bo w archiwach zostało jedynie 18 sekund nagrania, w którym Carolyn mówi. „Weszłam w jej buty dosłownie, w pewnych „manolach”” – żartuje, mając na myśli ekskluzywne szpilki od projektanta Manolo Blahnika.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

John F.Kennedy i Carolyn Bessette-Kennedy - sty tej pary nadal inspiruje.
Moda
Carolyn Bessette-Kennedy - ikona dobrego stylu. Dyktuje trendy nawet 24 lata po śmierci

Pierwsze trzy odcinki „Love Story” są już dostępne na platformie Disney+, kolejne będą trafiać na nią co tydzień. W pozostałych rolach występują także: Grace Gummer, córka Meryl Streep, jako Caroline Kennedy i Naomi Watts  jako Jackie Kennedy Onassis.

Źródła:

https://www.instagram.com/sarah__pidgeon/

https://madame.lefigaro.fr/celebrites/actu-people/jfk-jr-et-carolyn-bessette-le-casting-de-la-serie-consacree-au-couple-maudit-revele-20250616

https://www.vanityfair.fr/article/lactrice-qui-joue-carolyn-bessette-dans-la-serie-american-love-story-reagit-aux-critiques-sur-le-look-de-son-personnage

Reklama
Reklama

https://www.vogue.fr/article/carolyn-bessette-kennedy-polemique-blond-sarah-pidgeon-american-love-story

https://www.elle.fr/Loisirs/Series/Qui-est-Sarah-Pidgeon-l-actrice-qui-incarne-Carolyn-Bessette-Kennedy-dans-Love-Story-4439007

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle
Nie ma wprawdzie pewności, że przywódca Korei Północnej, którego wiek szacuje się na 42 lata, w najb
Ludzie
Kim Ju Ae. Nastoletnia córka Kim Dzong Una przygotowywana do roli jego następczyni?
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Lauren Sánchez Bezos jest dziennikarką nagrodzoną nagrodą Emmy
Ludzie
Lauren Sánchez Bezos coraz odważniej wkracza w świat mody
Sophie Marceau z 23- letnią córką Juliette Lemley
Ludzie
Córka Sophie Marceau, Juliette Lemley, wychodzi z cienia słynnych rodziców
Książę Brunei Abdul Mateen i Anisha Rosnah wzięli ślub w 2024 roku.
Ludzie
Para książęca Brunei powitała na świecie córkę. Jaka przyszłość czeka nowo narodzoną księżniczkę?
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama