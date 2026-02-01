Polka w Malezji. „Tutaj epatuje się bogactwem, a cała elita gra w golfa”

W zasadzie niewielki procent większych biznesów należy do Malezyjczyków-Malajów. Jeśli już to są to przedsiębiorstwa na styku publiczno-prywatnym. Poza tym w Malezji trudniej o przedsiębiorstwa rodzime, mamy tu raczej do czynienia z ekspansją koncernów ogólnoświatowych. Czy to w zakresie branży spożywczej, czy odzieżowej, meblowej, kosmetycznej, gospodarstw domowych – widać tu produkty, które spotykamy w Polsce, Europie, USA lub Chinach. Tu także swoje siedziby mają chyba wszystkie największe korporacje międzynarodowe zarówno z sektora IT, medycznego, farmaceutycznego, spożywczego i wszystkie inne. Nie sądzę, żeby międzynarodowe koncerny, a to one są tu głównymi dużymi graczami, jak i pracodawcami, prowadziły inną politykę kadrową. Zazwyczaj normy korporacyjne są tożsame dla całego świata. Generalnie ta nadreprezentacja znanych mi zagranicznych marek i znikoma liczba produktów lokalnych (spożywczych, kosmetycznych i odzieżowych) była też czymś, co mnie zszokowało. Zarówno w Kuala Lumpur, jak i w małych nieturystycznych miastach oferta sklepów opierała się na produktach spoza Malezji. Widać tu skutki globalizacji. Oczywiście ze względu na położenie nie dziwiły mnie marki chińskie, ale amerykańskie czy europejskie początkowo tak. To znaczy nie to, że są, ale że jest ich więcej, że jest ich tak dużo.

Nam Polakom zarzuca się, że żyjemy po to, aby pracować. Jakie podejście do pracy panuje w Malezji? I w jakim tempie się tutaj żyje?

Duszą Malezyjczyków jest celebrowanie. Musimy też pamiętać, że tempo życia determinowane jest przez zawody, które wykonujemy i role społeczne, które odgrywamy. I o ile w Korei Południowej czy Singapurze – mieszkańcy definiują się przez zawód, o tyle Malezyjczycy bardzo poważnie traktują swoje role i relacje rodzinne. Zarówno jako synowie, jak i córki. Relacja z rodzicami jest tutaj dość silna.

Przyjechałam do Malezji, kiedy mój syn miał 10 miesięcy, bardzo długo więc szukaliśmy mieszkania do wynajęcia, w którym moglibyśmy zamieszkać. Znalezienie odpowiedniego lokum było bardzo trudne, także dlatego, że kiedy chcieliśmy umówić się z agentem nieruchomości w sobotę lub w niedzielę słyszeliśmy, że nie jest to możliwe, bo albo jedzie na weekend do mamy do Malakki, albo kuzynka ma imieniny, albo sąsiedzi świętują rocznicę ślubu. Zdarzyło się tak raz, drugi, trzeci. Najpierw myślałam, że może to jakaś moda wśród pośredników nieruchomości, ale gdy rozmawialiśmy na przykład z taksówkarzami, czy przedstawicielami innych zawodów, tylko się utwierdziliśmy w przeświadczeniu, że w Malezji ogromną wagę przykłada się do relacji rodzinnych. Poważnie traktuje się babcie, ale także wujków czy kuzynów.

W Malezji rodziny są wielopokoleniowe, wielodzietne, a rodziny ogromne. Niezależnie od religii. Przyjęcie urodzinowe zamienia się w zjazd rodzinny. Mój syn chodził do przedszkola, w którym większość stanowili Chińczycy i Malajowie, a urodziny czterolatków także miały taki charakter – szczególnie te organizowane przez Malajów, które były naprawdę huczne. Uczestniczyliśmy na przykład w czwartych urodzinach kolegi mojego syna, na które przyjechało 200 osób. Miałam wrażenie, że biorę udział w weselu, a to były „tylko” urodziny czterolatka. Na podwórku przed domem stanęły namioty, serwowano w nich dania malezyjskie, dzieci zabawiał klaun. Dzieci i rodzice z przedszkola wtapiali się w tłum, bo z kim bym nie rozmawiała, wszyscy po kolei byli z rodziny jubilata. Jeden wujek przyjechał z Penang, drugi z Georgetown, była też kuzynka z drugiego końca kraju.

Wśród moich współpracowników Malezyjczyków także rodzina była na pierwszym miejscu. Wujek jest chory? Trzeba wziąć kilka dni wolnego, „bo to prawie senior rodu – młodszy brat mojego ojca, tylko on został z rodziny, muszę więc jechać do szpitala i się z nim pożegnać”.

Dzieci też wychowuje się wspólnie?

Też. W Malezji jest bardzo gorąco. Znaleźć przedszkole, które ma własny plac zabaw dla dzieci jest bardzo trudno, bo tam nie wychowuje się pociech na świeżym powietrzu. W ponad 30 st. C dość trudno funkcjonować, więc mieszkańcy szukają ochłody w centrach handlowych albo w domach, w których oczywiście działa klimatyzacja. A jeśli już wychodzą z dziećmi na zewnątrz, to piknikują. Nie, nie mam na myśli biwakowania z koszykiem i biesiadowania na trawce. Malezyjska mama nie pójdzie do ogródka jordanowskiego tylko z dziećmi i przyjaciółką, ale zaprosi do wspólnego wyjścia siostrę, brata z jego dziećmi, a także jego żonę. A ona zapewne będzie chciała, żeby dołączyli do niej rodzice. I tak „zwykłe” wyjście na plac zabaw zamienia się w kolejny zjazd rodzinny.