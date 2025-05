Polka w Kolumbii: Tutaj zachowanie z polskiej kawiarni jest kompletnie niemożliwe

To nie jest tak, że ktoś legitymuje mnie na ulicy. Kolumbia nie jest państwem policyjnym. Tego typu kontrole wprowadzono w centrach handlowych, urzędach czy biurach ze względów bezpieczeństwa, po tym gdy w 2003 roku w ekskluzywnym klubie w Bogocie podłożono ładunek wybuchowy. Obowiązująca prewencja to pokłosie sytuacji sprzed 20 lat, ale to nie znaczy, że jestem non stop sprawdzana, lub że wszyscy chodzą tutaj z bronią.

Jacy są Kolumbijczycy?

Kolumbijczycy wyznają zasadę, że w kontaktach międzyludzkich liczy się ogłada i dobre maniery. Ma być grzecznie i miło. Jeśli komuś odpowiesz w nieuprzejmy sposób, ktoś może poczuć się dotknięty, wziąć twoje zachowanie do siebie a ty zyskasz etykietkę niewychowanej osoby. Kolumbijczyk zatem z reguły nie krzyczy i trzyma emocje na wodzy. Dzieci od maleńkości konsekwentnie uczone są uprzejmości i magicznych zwrotów: dzień dobry, dziękuję, przepraszam.

Równocześnie Kolumbijczycy unikają konfrontowania się z problemami i zamiatają je często pod dywan, po czym skrywane emocje eksplodują w sytuacjach kryzysowych – np. podczas stłuczki na ulicy. Kolumbijczycy są namiętni i impulsywni. Trzeba o tym pamiętać.

Czy dużo pracują? Jaka jest miesięczna płaca minimalna?

Dużo. Tygodniowo pracują 48 godzin. A do tego trzeba doliczyć dojazd, co w 9-milionowej, zakorkowanej Bogocie może trwać godzinę w jedną stronę. W ciągu dnia między 12:00 a 13:00 pracownicy mają godzinną przerwę obiadową, która nie wlicza im się do godzin pracy. W biurach pozostają zatem do 17:00 lub 18.00. A jeśli tryb pracy w tygodniu nie przewiduje 48-godzinnej normy, to przyjeżdża się do pracy w sobotę. Jako pracownik nie zarabia się tutaj kokosów. Minimalna pensja wynosi w 2025 roku 1 623 500 kolumbijskich pesos, czyli niecałe 400 dolarów. Oczywiście pensje mogą się różnić. Jednak bardzo dużo Kolumbijczyków zarabia na tym poziomie. To może zaskoczyć nas, Polaków, jednak w porównaniu z innymi krajami Ameryki Południowej, taka stawka to i tak niemało.