Polka na Wyspach Zielonego Przylądka: „To miejsce, które słynie z morabezy”

Dumę!

I tak właśnie z nimi jest.

Nie uciekniemy jednak od rzeczywistości i popularności platform streamingowych, ale możemy kreować i odwoływać się do pewnych znanych trendów, stąd pomysł na dyskusyjny klub filmowy, który nazwaliśmy Mankara, co po polsku oznacza fistaszek. Do końca lat 90. kultura chodzenia do kina była bowiem żywa i seansom, zamiast popcornu, towarzyszyło chrupanie fistaszków. W każdy czwartek pokazujemy produkcje kabowerdeńskie i afrykańskie. Jasne, że były takie seanse, kiedy była garstka ludzi, ale były też takie, na których były tłumy i oglądano film na stojąco. Takie sytuacje pokazują mi, że jest nadzieja.

Projekt „Filmy w plecaku” to kino plenerowe?

W 80 proc. projekcje odbywają się w plenerze, bo przecież jedyne co potrzeba to dostęp do prądu, żeby podłączyć projektor i ewentualnie głośnik. Raz udało mi się zrobić pokaz filmu w miejscowości, gdzie jeszcze nie było prądu, teraz już jest, więc projektor był zasilany z agregatora. To był naprawdę wyjątkowy pokaz. A poza tym wyświetlam filmy na placach, w restauracjach, w centrach kultury.

Staram się tak wybierać repertuar, żeby niezależnie od miejsca i pory nie było żadnej sceny, która byłaby nieodpowiednia dla dzieci. Poza tym stawiam na kino lokalne, ale raczej lekkie. Trudne, ciężkie obrazy zostawiam do DKF-u i sali kinowej. Widzę, że takie działania mają sens, bo najpierw przed „ekranem” z płachty prześcieradła zatrzymają się dwie, trzy osoby, a do końca seansu zbierze się już grupka.

Jesteś również współzałożycielką kolektywu kobiet w filmie.

Razem z koleżankami z branży filmowej założyłyśmy kolektyw "Kulektivu Nhanha". Zainspirowała nas postać Nhanhi Bombolom, która na początku XX wieku, stanęła na czele rewolty przeciwstawiając się właścicielom ziemskim wykorzystującym swoich pracowników. Chciałyśmy pokazać, że my też jak Nhanha potrafimy być odważne i zawalczyć o swoje miejsce w branży zdominowanej przez mężczyzn.

Poza tym słowo „nhanha” po kreolsku oznacza babeczka, ale ja interpretuję je jako babeczka z jajami. Nie jest wulgarne, ale niesie w sobie siłę, godność i szacunek. My właśnie jesteśmy „nhanhas” i idziemy po swoje.

Uważam, że Cabo Verde jest kobietą. Kiedy patrzę, na to co się dzieje w centrum stolicy, to widzę wielu mężczyzn, ale jeśli wyjedziemy poza stolicę, zobaczymy kobiety, które busikami codziennie rano jadą na targ z koszami pełnymi warzyw lub własnoręcznie wykonanymi mydełkami lub słodyczami. Sprzedają je, a potem wracają do swoich obowiązków domowych.

W mojej branży też dostrzegam kobiety, choć byłoby miło, żeby było ich znacznie więcej, bo przecież jedna żeńska ekipa w lokalnej telewizji to zbyt mało. Niestety w polityce jest ich znacznie mniej. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych tylko w jednym mieście na całym archipelagu wybrano kobietę na urząd prezydenta. Powinno być ich zdecydowanie więcej.

Wydaje mi się, że to na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność, żeby w życiu publicznym było nas znacznie więcej i żebyśmy do swoich małych grupek lub większych grup zapraszały coraz więcej kobiet i żebyśmy mogły się od siebie wzajemnie uczyć. Jestem bardzo dumna, że do naszego kolektywu dołączyła profesorka uniwersytetu i jej studentka. To idealne połączenie młodości z doświadczeniem może zaowocować dalszymi zmianami, bo przecież trzeba wierzyć, że wszystko jest możliwe. Nhanha nie pozwoliła sobie w kaszę dmuchać i my też takie chcemy być.