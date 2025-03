Polka w Kenii: Tutaj dzieci muszą znać swoje miejsce w szeregu

W małżeństwie natomiast, a zwłaszcza jeśli chodzi o wychowanie dzieci, wnosi trochę więcej ze swojej kultury. W społeczeństwie kenijskim szczególnym szacunkiem obdarzane są osoby starsze, natomiast dzieci muszą znać swoje miejsce w szeregu. Dziecko to nie jest mały terrorysta, tylko ktoś, kto ma pewne obowiązki, z których musi się wywiązywać. Nakrywa do stołu, sprząta po rodzicach, zmywa naczynia. Jeśli rodzic poprosi, żeby dzieci coś zrobiły, to ma być to zrobione, bo taka jest ich rola. Mój mąż się śmieje, że to on trzyma rygor w domu, podczas gdy ja jestem dobrym policjantem.

Joanna Sznajderska z mężem Foto: Archiwum prywatne

Jak rodzina męża zareagowała na wieść, że ich syn żeni się z Europejką?

Rodzina mojego męża jest bardzo otwarta i przyjęła mnie ciepło. Natomiast zmagaliśmy się z różnymi stereotypami mniej lub bardziej zabawnymi, jeśli chodzi o postrzeganie naszego związku przez otoczenie. Wiele osób myślało, że mój mąż bierze ze mną ślub, żeby dostać polski paszport i sądziło, że tuż po zawarciu związku małżeńskiego wyjedziemy do Polski. Żeby było śmieszniej, mój mąż nie ma polskiego paszportu, natomiast to ja mam kenijski, więc role się odwróciły.

Gdy zaczęliśmy prowadzić firmę, kupiliśmy pierwszego Land Cruisera, mój mąż pojechał tym autem w rodzinne strony i jego dawni kumple z podwórka przywitali go słowami: „Ale masz fajnie. Twoja biała żona kupiła ci auto”. A przecież mój mąż też jest przewodnikiem, jeździ z gośćmi na safari i ciężko pracuje, pokonując setki kilometrów od bladego świtu do nocy.

Kiedyś pojechaliśmy Land Cruiserem na wesele. Podjeżdżamy pod hotel, ktoś otwiera nam drzwi i mówi do mojego męża: „Niech kierowca zaparkuje auto na parkingu, a panią zapraszamy do restauracji na szampana”. Mój mąż ma na szczęście wiele dystansu do siebie i raczej się śmieje z podobnych sytuacji, to ja bardziej się denerwuję. To właśnie on uczy mnie, żeby się nie przejmować takimi mało istotnymi rzeczami.