Polka w Arabii Saudyjskiej: Jeśli dziś ktoś myśli, że tutaj dyskryminuje się kobiety, to jest nie na czasie

Kradzieże? Praktycznie się nie zdarzają. Może nie powinnam tego mówić, ale nie zamykam domu na klucz. Gdy zostawię telefon lub portfel w taksówce, to wiem, że zawsze to do mnie wróci. Wiadomo, że zawsze trzeba być ostrożnym, bo mogą zdarzyć się różne sytuacje. Jednak gdy mieszkałam w Pakistanie, ten lęk był większy, bałam się, czy nikt nie porwie mojego dziecka, tutaj martwię się po prostu o to, żeby nie wpadło do basenu. W Arabii Saudyjskiej jest bezpiecznie. Zagrożenie ze strony drugiego człowieka praktycznie nie istnieje.

Jak Saudyjczycy spędzają wolny czas? Wiele osób myśli, że nie ma tu kin i teatrów, a na koncert ulubionego wokalisty trzeba jechać do innego kraju. Sporo się chyba jednak zmieniło. Rok temu w Rijadzie otwarto pierwszy sklep z alkoholem w Arabii Saudyjskiej od ponad 70 lat. Czy to znaczy, że zakaz spożywania alkoholu został zniesiony?

Alkohol jest dalej nielegalny i, szczerze mówiąc, to jedna z fajniejszych tutaj rzeczy. Nie słyszałam jak dotąd o przypadku, aby brak alkoholu komukolwiek zaszkodził. Sklep, o którym wspominasz, jest dostępny tylko dla dyplomatów. Jak dotąd prohibicja wciąż obowiązuje. Arabia Saudyjska chce otwierać się na turystów, więc prowadzone są rozmowy na temat legalizacji spożycia napojów wysokoprocentowych, ale jak na razie nie zapadły decyzje o poluzowaniu obowiązujących przepisów. Jeśli natomiast chodzi o wydarzenia kulturalne, imprezy i koncerty, to jest ich aż za dużo jak dla mnie. Człowiek nie jest w stanie się w tym połapać, bo cały czas coś się nowego otwiera i cały czas coś się dzieje.

Występują tutaj gwiazdy światowego formatu, koncertował u nas Eminem, zagrała Alicia Keys. Rodzice swoje dzieci mogą zabrać do czynnego przez kilka miesięcy w roku wesołego miasteczka City Walk, a pasjonaci sztuki mogą wybrać się do Art Biennale – wielkiego kompleksu dedykowanego sztuce islamskiej. Arabia Saudyjska współpracuje z kilkunastoma muzeami z całego świata i sprowadza bardzo ciekawe eksponaty. Cały czas organizowane są większe bądź mniejsze koncerty.

Poza tym mamy tutaj dostęp do morza, więc w sezonie Saudyjczycy całymi rodzinami zjeżdżają nad morze i spotykają się o zachodzie słońca. Jeżdżą też do centrów handlowych – to popularna rozrywka.

Czy jest coś co ci przeszkadza w kraju, w którym mieszkasz?

Nie podoba mi się to, że Arabia Saudyjska nie będzie moim domem. Taki mój los emigranta i pracownika naukowego. Skończy mi się umowa i po prostu muszę wyjechać, bo nie mam podstawy prawnej do dalszego pobytu. Nie jestem tu u siebie i to jest coś, co na pewno mi przeszkadza.