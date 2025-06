Jak organizm człowieka zachowuje się w mikrograwitacji? Czytałam, że wielu astronautów ma problemy z powstrzymaniem wymiotów, bólami głowy i snem.

Ucho, a dokładnie błędnik, który odpowiada za utrzymanie równowagi, pomaga określać położenie ciała w przestrzeni. Dzięki temu będąc na Ziemi, wiemy, którędy do domu. Czy to leżąc, czy stojąc, czy podniesiemy do góry nogę – będziemy w stanie trzymać równowagę. W kosmosie – w stanie mikrograwitacji ten czujnik głupieje. Organizm sobie myśli: „Ja nie wiem, którędy do Ziemi. Zawsze wiedziałem. Nagle nie wiem. Pewnie zjadłem jakieś jagody, co to miały być jadalne, ale mi zaszkodziły”. Organizm więc w swojej mądrości postanawia pozbyć się tego, co zjedliśmy i wtedy się wymiotuje.

Podobnie jest z chorobą lokomocyjną. Nie jesteśmy przyzwyczajeni pod względem ewolucyjnym do poruszania się tak szybko. Oczy nie nadążają za tym, że w tak szybkim tempie przesuwają się domy czy ludzie i u niektórych osób organizm reaguje dokładnie tak samo. „To nie tak. To nie powinno tak być. To na pewno jakieś trujące korzonki albo jagody”.

Astronautom w kosmosie puchną też twarze. Dlaczego?

Czujniki w ciele wykrywają, że krew naciska na naczynia krwionośne i płynie w ciele, przy czym zawsze „wiedzą, którędy do dołu” i jak się tej sile grawitacji przeciwstawić. Gdy więc nagle występują zakłócenia, serce nie wie, czy ma bić mocno czy tak sobie? Czy pompować krew bardziej do głowy, czy może gdzie indziej? Nie ma obciążenia, które zawsze było i zamiast w dół, krew przemieszcza się do samego centrum i do głowy.

Astronauta, który przed wylotem był szczupły na twarzy, w niedługim czasie przebywania w nieważkości zaczyna być okrągły i pyzaty, bo płyny nie są odpowiednio przepompowane i przemieszczają się do głowy.

Skoro już te płyny uderzają im do głowy, muszą przyjmować środki na odwodnienie. Są więc tam dosyć odwodnieni. Po powrocie na Ziemię, trzeba ich znowu nawadniać, ale oczywiście ostrożnie.

Ponoć astronautom „miękną też nogi” i po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają trudności z utrzymaniem równowagi. W stanie nieważkości nie pracują mięśnie?

Tak właśnie. Przede wszystkim nie pracują jedne z najważniejszych mięśni, których na co dzień nie doceniamy. To mięśnie posturalne. Dzięki nim stoimy i w ogóle się tym nie męczymy, a przecież przez cały czas walczymy z grawitacją, do której jesteśmy doskonale przystosowani. Jeśli mięśnie te nie będą przez pewien czas pracowały, to tak jakbyśmy leżeli w łóżku. Gdy tak poleżymy przez jakiś czas, to jesteśmy „słabosilni”. Prawda?