Aktualizacja: 12.08.2025 16:53 Publikacja: 12.08.2025 16:52
Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niemu układ nerwowy oraz odpornościowy mogą działać prawidłowo.
Foto: Adobe Stock
Aby organizm działał prawidłowo, potrzebuje między innymi elektrolitów, w tym potasu i magnezu. Ich niedobory, ale też nadmiar, prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego to ważne, by monitorować ich poziom i dostarczać je w odpowiednich ilościach. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Narodowego Programu Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski”, magnez i potas są najważniejszymi kationami wewnątrzkomórkowymi, co oznacza, że odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek w organizmie. To dlatego ich prawidłowy poziom jest tak istotny.
Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niemu układ nerwowy oraz odpornościowy mogą działać prawidłowo. Według informacji zawartych w „Normach żywienia dla populacji Polski”, pełni on istotną funkcję w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, kurczliwości wstępnej, procesach termoregulacji i regulacji homeostazy mineralnej organizmu oraz kości. Wpływa też na prawidłowe wartości ciśnienia krwi, pracę serca, a nawet metabolizm insuliny oraz glukozy. Tak wiele procesów może zostać zaburzonych, jeśli dochodzi do niedoboru magnezu, że nie ma wątpliwości, jak ważne jest wzbogacanie nim swojej diety.
Czytaj więcej
Odkrycie naukowców z Chin rzuca nowe światło na to, w jakim wieku proces starzenia się ludzkiego...
Dr Agnieszka Woźniak z Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” zaznacza, że „wartości norm laboratoryjnych na magnez we krwi mogą się od siebie różnić (nie tylko zresztą dla magnezu). Zależą np. od wieku osób badanych, standardów stosowanych w danym laboratorium, lecz także od tego, jaki dokładnie biomarker jest oznaczany – magnez w surowicy, magnez zjonizowany w surowicy i erytrocytach, magnez w erytrocytach itp. Najczęściej oznacza się magnez w surowicy krwi. Za prawidłowy dla osób dorosłych uważa się zakres: 0,75–0,95 mmol/l. Laboratoria diagnostyczne często przyjmują szerszy zakres: 0,65–1,2 mmol/l, co odpowiada 1,3–2,7 mg/dl (może też się trochę różnić w zależności od laboratorium)”.
Wiele produktów, które można włączyć do codziennej diety, jest bogatych w magnez. Przykładowo źródłem magnezu jest twarda woda pitna. Ponadto warto włączyć do swoich posiłków:
Jak wskazują „Normy żywienia…”, przyswajanie magnezu z diety wynosi około 50 proc., a jego wchłanianie może być utrudniane przez fosforany i kwas fitynowy.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej na swojej stronie podkreśla, że niedobory magnezu są trudne do zdefiniowania, ponieważ dopiero głęboki niedobór może doprowadzić do obniżenia poziomu magnezu we krwi. Natomiast warto obserwować objawy, które mogą na to wskazywać:
W razie niedoborów zalecana jest suplementacja.
Natomiast w przypadku nadmiaru magnezu może pojawić się między innymi odwodnienie, trudności w oddychaniu, zaburzenia snu, dezorientacja czy osłabienie mięśniowe.
Czytaj więcej
Nawet co piąty Polak może mieć problem z tarczycą. Najczęściej badanym hormonem tarczycy jest TSH...
Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, aby możliwe było przekazywanie bodźców nerwowych i skurcze mięśni, które są podstawą funkcjonowania człowieka, istotne jest prawidłowe stężenie potasu w komórkach. Odpowiedni poziom tego elektrolitu odpowiada za lepszy stan kości, mniejsze ryzyko kamicy nerkowej, udaru oraz niższe ciśnienie tętnicze. Co istotne, zdecydowanie bardziej wpływa na to potas przyjmowany w diecie niż suplementowany, co może oznaczać, że najważniejsze jest spożywanie produktów bogatych w potas, a nie samo dostarczanie wysokiej dawki potasu do organizmu.
Dzięki obecności potasu w organizmie możliwa jest prawidłowa gospodarka wodno-elektrolitowa, a ciśnienie osmotyczne komórek jest regulowane. Aktywuje on enzymy ustrojowe i bierze udział w metabolizmie węglowodanów oraz białek.
Według „Norm żywienia dla populacji Polski” fizjologiczny poziom potasu w surowicy krwi wynosi 3,5–5,0 mmol/l. W organizmie dorosłego człowieka znajduje się przeciętnie 150 gramów potasu – niemal w 90 proc. wewnątrz komórek.
Co ciekawe, potas obecny jest w wielu produktach spożywczych i nietrudno o jego dostarczenie do organizmu. Najwięcej potasu mają:
W przypadku, gdy stężenie potasu jest zbyt niskie, możliwe jest osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia rytmu serca, wyższe ciśnienie tętnicze oraz zaparcia.
Zazwyczaj nadmiar potasu wydalany jest z moczem, jego wysokie stężenie może więc wiązać się z problemami nerek z jego usuwaniem. Za dużo potasu może się objawiać między innymi mrowieniem ust i kończyn, apatią, wolniejszym rytmem serca i osłabieniem siły mięśniowej, jednak objawy są zazwyczaj niespecyficzne.
Źródła:
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aby organizm działał prawidłowo, potrzebuje między innymi elektrolitów, w tym potasu i magnezu. Ich niedobory, ale też nadmiar, prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego to ważne, by monitorować ich poziom i dostarczać je w odpowiednich ilościach. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Narodowego Programu Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski”, magnez i potas są najważniejszymi kationami wewnątrzkomórkowymi, co oznacza, że odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek w organizmie. To dlatego ich prawidłowy poziom jest tak istotny.
Zmęczenie, bóle głowy, nerwowość i problemy ze snem. Tych objawów w trakcie urlopu doświadcza coraz więcej osób...
Nawet co piąty Polak może mieć problem z tarczycą. Najczęściej badanym hormonem tarczycy jest TSH. Jakie są jego...
Odkrycie naukowców z Chin rzuca nowe światło na to, w jakim wieku proces starzenia się ludzkiego organizmu zaczy...
Covid-19 atakuje nie tylko układ oddechowy. Wiadomo, że wirus ma ogromny potencjał neurotropowy, a nowe badanie...
Strach przed poniedziałkiem, określany jako „monday blues”, to rodzaj lęku, z którym zmaga się obecnie wiele osó...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas