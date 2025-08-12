Aby organizm działał prawidłowo, potrzebuje między innymi elektrolitów, w tym potasu i magnezu. Ich niedobory, ale też nadmiar, prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego to ważne, by monitorować ich poziom i dostarczać je w odpowiednich ilościach. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Narodowego Programu Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski”, magnez i potas są najważniejszymi kationami wewnątrzkomórkowymi, co oznacza, że odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek w organizmie. To dlatego ich prawidłowy poziom jest tak istotny.

Rola magnezu w organizmie

Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niemu układ nerwowy oraz odpornościowy mogą działać prawidłowo. Według informacji zawartych w „Normach żywienia dla populacji Polski”, pełni on istotną funkcję w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, kurczliwości wstępnej, procesach termoregulacji i regulacji homeostazy mineralnej organizmu oraz kości. Wpływa też na prawidłowe wartości ciśnienia krwi, pracę serca, a nawet metabolizm insuliny oraz glukozy. Tak wiele procesów może zostać zaburzonych, jeśli dochodzi do niedoboru magnezu, że nie ma wątpliwości, jak ważne jest wzbogacanie nim swojej diety.

Jaki jest prawidłowy poziom magnezu we krwi?

Dr Agnieszka Woźniak z Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” zaznacza, że „wartości norm laboratoryjnych na magnez we krwi mogą się od siebie różnić (nie tylko zresztą dla magnezu). Zależą np. od wieku osób badanych, standardów stosowanych w danym laboratorium, lecz także od tego, jaki dokładnie biomarker jest oznaczany – magnez w surowicy, magnez zjonizowany w surowicy i erytrocytach, magnez w erytrocytach itp. Najczęściej oznacza się magnez w surowicy krwi. Za prawidłowy dla osób dorosłych uważa się zakres: 0,75–0,95 mmol/l. Laboratoria diagnostyczne często przyjmują szerszy zakres: 0,65–1,2 mmol/l, co odpowiada 1,3–2,7 mg/dl (może też się trochę różnić w zależności od laboratorium)”.

Które produkty są bogate w magnez?

Wiele produktów, które można włączyć do codziennej diety, jest bogatych w magnez. Przykładowo źródłem magnezu jest twarda woda pitna. Ponadto warto włączyć do swoich posiłków: