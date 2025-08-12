Reklama

Jakie są normy potasu i magnezu we krwi? Oto aktualne wytyczne

Prawidłowy poziom potasu i magnezu we krwi ma znaczenie m.in. dla pracy serca, mięśni czy układu nerwowego. Jakie są ich aktualne mormy?

Publikacja: 12.08.2025 16:52

Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niem

Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niemu układ nerwowy oraz odpornościowy mogą działać prawidłowo.

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Aby organizm działał prawidłowo, potrzebuje między innymi elektrolitów, w tym potasu i magnezu. Ich niedobory, ale też nadmiar, prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego to ważne, by monitorować ich poziom i dostarczać je w odpowiednich ilościach. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Narodowego Programu Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski”, magnez i potas są najważniejszymi kationami wewnątrzkomórkowymi, co oznacza, że odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek w organizmie. To dlatego ich prawidłowy poziom jest tak istotny.

Rola magnezu w organizmie

Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niemu układ nerwowy oraz odpornościowy mogą działać prawidłowo. Według informacji zawartych w „Normach żywienia dla populacji Polski”, pełni on istotną funkcję w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, kurczliwości wstępnej, procesach termoregulacji i regulacji homeostazy mineralnej organizmu oraz kości. Wpływa też na prawidłowe wartości ciśnienia krwi, pracę serca, a nawet metabolizm insuliny oraz glukozy. Tak wiele procesów może zostać zaburzonych, jeśli dochodzi do niedoboru magnezu, że nie ma wątpliwości, jak ważne jest wzbogacanie nim swojej diety.

Czytaj więcej

Naukowcy zbadali, jak białka w różnych tkankach organizmu zmieniają się z biegiem lat.
Nauka
Starzenie się przebiega inaczej, niż dotychczas sądzono. Nowe odkrycie

Jaki jest prawidłowy poziom magnezu we krwi?

Dr Agnieszka Woźniak z Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” zaznacza, że „wartości norm laboratoryjnych na magnez we krwi mogą się od siebie różnić (nie tylko zresztą dla magnezu). Zależą np. od wieku osób badanych, standardów stosowanych w danym laboratorium, lecz także od tego, jaki dokładnie biomarker jest oznaczany – magnez w surowicy, magnez zjonizowany w surowicy i erytrocytach, magnez w erytrocytach itp. Najczęściej oznacza się magnez w surowicy krwi. Za prawidłowy dla osób dorosłych uważa się zakres: 0,75–0,95 mmol/l. Laboratoria diagnostyczne często przyjmują szerszy zakres: 0,65–1,2 mmol/l, co odpowiada 1,3–2,7 mg/dl (może też się trochę różnić w zależności od laboratorium)”.

Które produkty są bogate w magnez?

Wiele produktów, które można włączyć do codziennej diety, jest bogatych w magnez. Przykładowo źródłem magnezu jest twarda woda pitna. Ponadto warto włączyć do swoich posiłków:

Reklama
Reklama
  • przetwory zbożowe;
  • orzechy;
  • kakao;
  • gorzką czekoladę;
  • ryby;
  • sery podpuszczkowe;
  • ziemniaki;
  • banany;
  • warzywa zielone.

Jak wskazują „Normy żywienia…”, przyswajanie magnezu z diety wynosi około 50 proc., a jego wchłanianie może być utrudniane przez fosforany i kwas fitynowy.

Jakie są objawy niedoboru i nadmiaru magnezu?

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej na swojej stronie podkreśla, że niedobory magnezu są trudne do zdefiniowania, ponieważ dopiero głęboki niedobór może doprowadzić do obniżenia poziomu magnezu we krwi. Natomiast warto obserwować objawy, które mogą na to wskazywać:

  • skurcze mięśni;
  • bóle głowy;
  • brak apetytu;
  • osłabienie organizmu;
  • zaburzenia snu;
  • podenerwowanie.

W razie niedoborów zalecana jest suplementacja.

Natomiast w przypadku nadmiaru magnezu może pojawić się między innymi odwodnienie, trudności w oddychaniu, zaburzenia snu, dezorientacja czy osłabienie mięśniowe.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Endokrynolodzy, interpretując wynik TSH, muszą brać też pod uwagę objawy, obraz tarczycy w USG, wywi
Nauka
Jakie są normy TSH dla dorosłych? Eksperci o aktualnych wytycznych

Znaczenie potasu dla organizmu

Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, aby możliwe było przekazywanie bodźców nerwowych i skurcze mięśni, które są podstawą funkcjonowania człowieka, istotne jest prawidłowe stężenie potasu w komórkach. Odpowiedni poziom tego elektrolitu odpowiada za lepszy stan kości, mniejsze ryzyko kamicy nerkowej, udaru oraz niższe ciśnienie tętnicze. Co istotne, zdecydowanie bardziej wpływa na to potas przyjmowany w diecie niż suplementowany, co może oznaczać, że najważniejsze jest spożywanie produktów bogatych w potas, a nie samo dostarczanie wysokiej dawki potasu do organizmu.

Dzięki obecności potasu w organizmie możliwa jest prawidłowa gospodarka wodno-elektrolitowa, a ciśnienie osmotyczne komórek jest regulowane. Aktywuje on enzymy ustrojowe i bierze udział w metabolizmie węglowodanów oraz białek.

Ile wynosi prawidłowy poziom potasu we krwi?

Według „Norm żywienia dla populacji Polski” fizjologiczny poziom potasu w surowicy krwi wynosi 3,5–5,0 mmol/l. W organizmie dorosłego człowieka znajduje się przeciętnie 150 gramów potasu – niemal w 90 proc. wewnątrz komórek.

W jakich produktach jest potas?

Co ciekawe, potas obecny jest w wielu produktach spożywczych i nietrudno o jego dostarczenie do organizmu. Najwięcej potasu mają:

  • nasiona;
  • orzechy;
  • kakao;
  • czekolada;
  • suszone owoce;
  • ziemniaki;
  • mięso;
  • produkty zbożowe;
  • warzywa.
Reklama
Reklama

Objawy niedoboru i nadmiaru potasu

W przypadku, gdy stężenie potasu jest zbyt niskie, możliwe jest osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia rytmu serca, wyższe ciśnienie tętnicze oraz zaparcia.

Zazwyczaj nadmiar potasu wydalany jest z moczem, jego wysokie stężenie może więc wiązać się z problemami nerek z jego usuwaniem. Za dużo potasu może się objawiać między innymi mrowieniem ust i kończyn, apatią, wolniejszym rytmem serca i osłabieniem siły mięśniowej, jednak objawy są zazwyczaj niespecyficzne.

Źródła: 

  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB;
  • Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Narodowy Program Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski” 2024;
  • https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/fakty-i-mity/magnez-czy-trzeba-go-suplementowac/;
  • https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/potas-znaczenie-zrodla-przyklady-realizacji-zapotrzebowania-z-diety/

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie magnez badania lekarskie

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Aby organizm działał prawidłowo, potrzebuje między innymi elektrolitów, w tym potasu i magnezu. Ich niedobory, ale też nadmiar, prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego to ważne, by monitorować ich poziom i dostarczać je w odpowiednich ilościach. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Narodowego Programu Zdrowia „Normy żywienia dla populacji Polski”, magnez i potas są najważniejszymi kationami wewnątrzkomórkowymi, co oznacza, że odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek w organizmie. To dlatego ich prawidłowy poziom jest tak istotny.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Zdaniem holenderskiego badacza na objawy „choroby urlopowej” najbardziej narażone są osoby, które na
Nauka
Ta choroba może popsuć urlop. Objawy atakują w trakcie czasu wolnego
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Endokrynolodzy, interpretując wynik TSH, muszą brać też pod uwagę objawy, obraz tarczycy w USG, wywi
Nauka
Jakie są normy TSH dla dorosłych? Eksperci o aktualnych wytycznych
Naukowcy zbadali, jak białka w różnych tkankach organizmu zmieniają się z biegiem lat.
Nauka
Starzenie się przebiega inaczej, niż dotychczas sądzono. Nowe odkrycie
Pandemia Covid-19 miała wpływ na przyspieszenie starzenia się mózgu.
Nauka
Pandemia Covid-19 fatalnie wpłynęła na mózgi. Te skutki pojawiły się nawet u niezarażonych
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Jak podają naukowcy, poniedziałki są skorelowane z wyższą liczbą zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Nauka
Co dzieje się z organizmem, gdy odczuwasz lęk przed poniedziałkiem? Nowe wyniki badań
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie