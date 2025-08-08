Wśród problemów z tarczycą wyróżnia się ponad 20 jednostek chorobowych. Najczęściej wymieniane są upośledzenia funkcji wydzielniczej tarczycy, których objawem jest nadczynność lub niedoczynność narządu. Zaburzenia w jego funkcjonowaniu i produkcji hormonów sprawiają, że inne narządy i układy mogą nieprawidłowo działać.

Reklama Reklama

Problemy z tarczycą mogą być sygnalizowane przez różne objawy, które mogą dotyczyć wielu obszarów. Niepokoić może na przykład wypadanie włosów, uczucie zimna, niskie ciśnienie krwi, drżenie mięśni, szybsze bicie serca, senność, stany depresyjne, utrata wagi lub przyrost masy ciała, problemy z pamięcią, wzmożona potliwość czy biegunka.

Jak rozpoznać choroby tarczycy?

Jak wskazuje raport „Profilaktyka chorób tarczycy”, przygotowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby rozpoznać schorzenia związane z tym narządem, najczęściej zlecane są badania laboratoryjne. Przede wszystkim jest to pomiar stężenia tyreotropiny, czyli TSH, w surowicy. To podstawowa metoda diagnostyki, którą później można rozszerzyć o poszczególne hormony tarczycowe. Ponadto bada się również przeciwciała, wykonuje badania USG, RTG, rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową, by sprawdzić zmiany strukturalne tarczycy.

Czym jest TSH?

TSH (ang. thyroid stimulating hormone), czyli tyreotropina, to hormon stymulujący tarczycę. Badanie TSH wykonuje się jako pierwsze w celu oceny czynności tarczycy. Aktualnie najczulszą metodą oceny poziomu TSH we krwi jest oznaczenie hormonu w surowicy – czułość wynosi powyżej 95 proc.