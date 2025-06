Jak wyglądała współpraca z Mateuszem Gesslerem przy tym projekcie?

Bardzo dobrze, choć było dużo stresu. ESA dała nam tylko kilka miesięcy. Mateusz Gessler stworzył receptury, a Sławosz Uznański-Wiśniewski próbował i zgłaszał poprawki. Finalna wersja poszła do NASA w pół roku.

Czy to prawda, że w kosmosie potrawy tracą smak?

Rzeczywiście niektóre relacje astronautów wskazują, że jedzenie w mikrograwitacji smakuje inaczej niż na Ziemi – jest mniej wyraziste, ale nie dlatego, że potrawy tracą smak. Odczucia są zupełnie inne, głównie za sprawą zatkanego nosa i osłabionego węchu. Dodatkowo w kosmosie cząsteczki zapachowe nie unoszą się swobodnie w powietrzu, więc aromaty nie docierają do nosa tak efektywnie, jak na Ziemi. To dalej ogranicza wrażenia smakowo-zapachowe. Dlatego nasze kosmiczne potrawy są odpowiednio doprawione, żeby zaspokoić kubki smakowe astronautów – o to też zadbał Mateusz Gessler.

Loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) Foto: PAP

Rynek jest głodny innowacji?

Tak. Potencjał tej technologii jest ogromny. Liofilizacja to najlepsza metoda utrwalania żywności pod względem bezpieczeństwa i wartości odżywczych. Na razie skupiamy się na niszy sportowej, ale coraz więcej osób sięga po nasze produkty. Doceniają wygodę i szybkość przygotowania posiłku, a także jego wartość odżywczą.

Skąd pozyskiwane są produkty do liofilizacji?

Większość składników pozyskujemy bezpośrednio od lokalnych rolników, z którymi współpracujemy. Staramy się też o to, by jak największa część składników posiadała certyfikat ekologiczny. Zdrowe odżywianie i bliskość sportu to dla nas priorytety. Chcemy, by nasi klienci nie tylko zaspokajali głód, ale również czerpali przyjemność z jedzenia. Dlatego też dbamy o to, by każdy posiłek był smaczny i aromatyczny.

A co z aspektami ekologicznymi?

Produkujemy mniej odpadów, bo nie marnujemy żywności. Używamy mniej wody, mniej energii – np. odzyskujemy ciepło z procesu. To naprawdę zrównoważony rozwój, krok po kroku.