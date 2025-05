Kazaszka w Polsce: Walecznością Polaków chętnie obdarowałabym Rosjan

Dlaczego unikatowe warunki do rozwoju? Co masz na myśli?

Uczyłam się w trzydziestoosobowej klasie, w której każdy mówił w innym języku. Miał swoją religię i swoją kulturę. Wymienialiśmy się nią i uczyliśmy siebie nawzajem. Grek uczył mnie liczyć po grecku, częstował daktylami, a koleżanka Ujgurka przynosiła chleb upieczony przez jej mamę.

Pamiętam, że jedna babcia uczyła mnie modlitw po rosyjsku, a druga po polsku. Po zastanowieniu doszłam do wniosku, że to jest ten sam „Ojcze Nasz”. Zastanawiałam się, o co chodzi tym dorosłym? Dlaczego jest tyle religii? Skąd wzięły się podziały? Szybko okazało się, że nie tylko ja łamałam sobie nad tym głowę, ale i inni moi rówieśnicy. Spotykaliśmy się pod klonem w naszym „kółku filozoficznym” i toczyliśmy różnego rodzaju spory. Moja koleżanka upierała się, że na pogrzeb trzeba ubierać się na biało, bo to jest święto i trzeba się cieszyć, a ja próbowałam ją przekonać, że czerń jest bardziej odpowiednia do tej ceremonii. Doskonale wiedzieliśmy, że nasi rodzice mówią w innym języku, wyznają inną religię, jemy inne potrawy, a mimo wszystko przyjaźniliśmy się. Pod kazachskim klonem spotykał się miniświat w pigułce. Mimo że każdy był z innej kultury i nauczony był zupełnie czegoś innego, to tworzyliśmy wspólnotę. Pięknie by było, gdyby i dzisiaj przedstawiciele różnych krajów i narodowości potrafili się porozumieć, pomimo różnic.

Wychowałam się w tyglu międzykulturowym i dopiero po latach zrozumiałam fenomen kraju, z którego pochodzę. Niósł wielokulturowość, a co za tym idzie, tolerancję i akceptację, przekonanie, że wszyscy jesteśmy inni, ale każdy cenny, wyjątkowy i niesie pewne przesłanie i naukę dla innego. Nigdzie później nie doświadczyłam podobnej wielokulturowości. Gdy trafiłam do polskiej klasy, uczyło się w niej 99 proc. Polaków. Tylko ja byłam inna.

Skąd ta wielokulturowość?

To pokłosie historii. Sybir był przecież miejscem wywózek, a południowe obrzeża zachodniej Syberii należą do Kazachstanu, to dlatego w dzisiejszej republice żyje 150 różnych narodowości.

Kazachstan to kraj bardzo rozległy i bardzo ciekawy, ale zbudowany na kontrastach. Gdy odwiedzimy stolicę, to poczujemy się jak w bajce. Zobaczymy śpiewające kolorowe fontanny, nowoczesne imponujące budowle. Wystarczy jednak odjechać na obrzeża, a obrazek będzie inny.