Emi Buchwald: W filmie staram się pokazać, że rodzina nie jest źródłem całego zła

Czy dla widza ten na pozór hermetyczny punkt wyjścia może być atrakcyjny?

Jestem reżyserką i scenarzystką, a więc mam narzędzia, które staram się świadomie wykorzystywać, żeby stworzyć uniwersalną opowieść filmową. Wiem, jakich środków użyć, żeby dotrzeć do widza.

Jeśli chodzi o emocje, to do pisania scenariusza siadam dopiero wtedy, kiedy mam już dystans do historii stanowiących punkt wyjścia. Oczywiście uruchamiam je do pisania, ale później jestem w stanie ułożyć je w określoną strukturę. Pracuję też ze współscenarzystą Karolem Marczakiem, z którym wspólnie budujemy opowieść.

Mam wrażenie, że wielu ludzi potrzebowało filmu o rodzeństwie. Żyjemy w Polsce, gdzie w moim pokoleniu było sporo wieloosobowych rodzeństw. Może nie wszyscy wokół mnie pochodzili z wielodzietnych rodzin, ale jedynacy nie byli dominującą grupą. Bardzo dużo osób dorastało wśród rodzeństwa.

Pisząc ten film, chciałam, żeby postaci miały również wymiar symboliczny i żeby były figurami osób, które możemy podłożyć pod naszych przyjaciół lub osoby z bardzo bliskich związków, z którymi tworzymy rodziny z wyboru. Mam nadzieję – i z reakcji widzów widzę, że często tak się dzieje – że ta historia jest przekładalna także na inne wymiary relacji. Wiele osób mówi mi, że odnajduje w niej własne doświadczenia.

Jeśli chodzi o relacje, to wydaje mi się, że częstym problemem jest potrzeba bliskości przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości i niezależności.

Żyjemy w świecie, w którym indywidualizacja jednostki jest bardzo istotna. Stawiamy granice, odłączamy się od innych i mocno koncentrujemy się na sobie – na budowaniu własnej tożsamości, rozwoju osobistym i wszystkich aspektach, które temu towarzyszą. W pewnym sensie wynika to także z uprzywilejowania. Mamy szczęście, że żyjemy w miejscu, gdzie takie możliwości są dostępne. Jednocześnie gubi się wspólnotowość. A może jest tak, że musieliśmy dojść do momentu, w którym zanegujemy tę komórkę społeczną, jaką jest rodzina, po to, żeby za jakiś czas do niej wrócić i spojrzeć na nią z innej perspektywy.

W filmie staram się pokazać, że rodzina nie jest źródłem całego zła. To jest taki klasyk eksploatowany w filmach, pokazujący relacje rodzinne jako te opresyjne i niszczące. Na końcu morderca zawsze okazuje się skrzywdzony i niekochany przez rodziców. W moim filmie jest miejsce na pokazanie, że wszystko jest trochę bardziej skomplikowane i nie daje się sprowadzić do prostych odpowiedzi.