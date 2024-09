Katarzyna Warnke: Nie lubię feminizmu, który wyklucza

Czy naprawdę warto dotrzeć do wszystkich tajemnic?

Nie zawsze świadomie o tym decydujemy. Często to wewnętrzny wektor, który nami kieruje, głęboka potrzeba eksploracji, dotarcia do sedna. Lubię swoją skłonność do tego, by odkrywać karty, żyć w prawdzie, mieć jasność w relacjach - nie potrafię inaczej. Ale z wiekiem nauczyłam się też podchodzić mniej konfrontacyjnie do tego, co mnie łączy z ludźmi. Dziś wiem, że nie zawsze warto wojować o cudze sprawy kosztem swojego spokoju. Człowiek, o którego się walczy, powinien na to sobie zasłużyć. Nie każdemu warto też tłumaczyć swoje potrzeby i zachowania. Tak naprawdę bardzo rzadko ludzie się zmieniają… Taka walka odbywa się najczęściej ze szkodą naszych relacji z samymi sobą. Odbiera nam energię i czas. Z jakiego powodu to robimy? Żeby ktoś nas zauważył, kochał „właściwie”? A może warto samemu sobie dać tę uwagę i zadbać właśnie o siebie, swoje potrzeby i nie tracić czasu i sił w cudzych sprawach.

Jakie są pani „Rzeczy niezbędne”?

Wartości. To one mnie kształtują; mają wpływ na moje relacje. Jeśli te wartości, które sama wyznaję są bliskie drugiej osobie, jest to dla mnie sygnał, że możemy zacząć budować relację. Najbardziej chyba jest mi obca hipokryzja, dla mnie nie do przyjęcia. Mogę zrozumieć słabości, wady charakteru, jednak hipokryzja jest w moim przekonaniu czymś więcej: stoi na przekór prawdzie. Nie uznaję też manipulacji: używania pewnych jakości w imię wygranej. Niezbędne jest dla mnie poczucie wolności, o które walczę od zawsze. Oczywiście definicja wolności to kwestia indywidualna. Cenię wysoko uważność, to dla mnie synonim czułości. Ważne dla mnie są cisza, chwile z samą sobą i kontakt z naturą, choć uwielbiam też imprezy, urządzanie kolacji dla przyjaciół; cenię życie towarzyskie. Mam też swoje światy zamknięte w kapsułach, czyli książki – od zawsze moi niezawodni przyjaciele. Ważny jest w moim poczuciu rozwój. Kiedy czuję stagnację, uciekam – zarówno w pracy, jak i w życiu.

Był w pani życiu czas "stawania się gwiazdą" w show-biznesie według podejścia Warhola: kontrola i obserwacja. Potrafi pani manipulować mediami?