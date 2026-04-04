„Bardzo dużo kobiet czuje niepewność, jeżeli chodzi o rozmowę o pieniądzach” – mówi Magdalena Korol, wskazując na kulturowe uwarunkowania i utrwalony przez lata podział ról. Powołuje się na konkretne dane: „W 2024 r. Mastercard zrobił badania, które pokazały, że 45 proc. kobiet nie umie swobodnie rozmawiać o pieniądzach. A jeżeli się o czymś nie rozmawia, to się tego nie normalizuje. Tak jakby tematu nie było, a on jednak jest – mam na myśli temat niezależności i bezpieczeństwa finansowego kobiet”. Korol podkreśla, że problem nie dotyczy wyłącznie wiedzy o produktach finansowych, ale również schematów wyniesionych z domu. Wymienia typowe komunikaty kierowane do dziewczynek: „nie bądź materialistką”, „o pieniądzach się nie rozmawia”, „to są trudne sprawy dla mężczyzn”.

Reklama Reklama

„Najpierw płać sobie”

Magdalena Korol proponuje, aby oszczędzanie zacząć od robienia drobnych kroków, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych. Sugeruje stosowanie prostej zasady „Najpierw płać sobie”. Chodzi o odwrócenie kolejności: nie odkładanie „resztek” na koniec miesiąca, tylko automatyczne przekierowanie stałej kwoty tuż po wpływie wynagrodzenia. „Przychodzi wypłata i niezależnie, czy to będzie 50, 100, czy 500 zł… – te środki trafiają od razu na określone konto i znikają z naszego „pola widzenia”.

Ekspertka zachęca też, by myśleć o oszczędzaniu w kategoriach nawyku, a nie jednorazowego zrywu. „Warto działać od podstaw, sprawdzić inflację, porównać lokaty i obligacje, rozważyć rozwiązania emerytalne” – mówi. Wskazuje narzędzie, które ma ograniczać ryzyko nietrafionych decyzji: bankowy „profil inwestora”. „Doradca bankowy zobowiązany jest przeprowadzić test, który zweryfikuje poziom naszej wiedzy i zaproponuje takie instrumenty finansowe, które będą zrozumiałe i nie wzbudzają naszego lęku”.

Szafa kapsułowa i jeden krem wystarczą

Prezeska fundacji HerEDU podkreśla, że rozmowy o pieniądzach powinny być regułą w każdym związku, po to, by uniknąć ewentualnych konfliktów i zabezpieczyć własną przyszłość. „Kiedyś ktoś mi zasugerował, że na trzeciej randce należy już poruszyć kwestie finansowe, ale już na pewno warto to zrobić przed podjęciem poważnych decyzji, takich jak zamieszkanie ze sobą czy ślub”.

Na koniec Magdalena Korol zachęca kobiety do rozsądnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, powstrzymywania się od wydawania dużych kwot na kolejne torebki i ubrania, do zminimalizowania zachcianek i odkładania pieniędzy – niekoniecznie na czarną godzinę, ale też na realizowanie marzeń większego formatu w przyszłości.