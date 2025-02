Tajka w Polsce: Tutaj przymus osiągnięcia sukcesu odbiera mi radość życia

Czy trochę nie żal ci tego kolorowego, różnorodnego świata jakim jest Tajlandia. Czy nie tęsknisz za swoim krajem?

Reklama

Im jestem starsza, tym coraz częściej łapię się na tym, jak bardzo tęsknię. Staram się odwiedzać Tajlandię co dwa lata. Ostatnio doszłam do wniosku, że to trochę za rzadko. W Tajlandii jest inne życie. Nikt nie patrzy na to, co posiada. Ludzie są uprzejmi i mili wobec siebie. Pomagają sobie bez względu na to, czy należysz do rodziny, czy nie.

Teraz byliśmy w Tajlandii na uroczystości rodzinnej – czymś w rodzaju I komunii świętej, ceremonii Buat Nak, czyli święceniu na mnicha mojego brata. Według tradycji tajscy mężczyźni po 18. roku życia powinni poświęcić czas na wstąpienie do świątyni i studiowanie buddyjskich nauk. Wprawdzie mój brat osiemnastkę skończył już czternaście la temu, ale tutaj wiek nie jest żadnym ograniczeniem, żeby zasmakować mniszego życia. Mając więc 32 lata postanowił zostać mnichem i nie zapomniał o zaproszeniu na tę uroczystość swojej „polskiej” siostry. To, co zobaczyłam na miejscu, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Miałam wrażenie, że to nie było tylko święto mojego brata, ale całego sąsiedztwa. Przyszli nie tylko członkowie rodziny, sąsiedzi czy wierni, ale każdy, kto chciał się przyłączyć do wspólnego celebrowania. Przynosili dary, oferowali pomoc, przystrajali ulice. Mnóstwo osób w dzień i noc było zaangażowanych w przygotowywanie posiłków dla 400 gości.

To było pięć niezapomnianych dni, poprzedzonych pięcioma dniami przygotowań. Jednak nie obyło się bez problemów. Zatrułam się jedzeniem i wtedy w jeszcze większym stopniu poczułam tajską troskę. Od razu „ciocie” zabrały mnie do szpitala, a gdy tylko stamtąd wróciłam otoczyły mnie niebywałą opieką. Wzięły się za gotowanie i przyrządziły zupę, która ukoiła mój schorowany żołądek. Wtedy dostrzegłam tę ogromną różnicę pomiędzy Polską i Tajlandią i zatęskniłam za tym, żeby być częścią tej wspólnoty. Wcześniej, jako bardzo młoda osoba, tego nie dostrzegałam, bo wtedy najważniejsze było zdobycie dobrego wykształcenia. Nauka w tajskiej szkole państwowej nie gwarantowała takiej możliwości, a prywatna szkoła wiązałaby się z dużymi kosztami, dlatego rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Edukacja zawsze była najważniejsza w mojej rodzinie. Moim rodzicom bardzo zależało na tym, żebym mówiła po angielsku. To mój pierwszy język.