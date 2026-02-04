Aktualizacja: 04.02.2026 14:04 Publikacja: 04.02.2026 09:38
Mózgi osób chorujących na zespół przewlekłego zmęczenia oraz long COVID funkcjonują inaczej niż mózgi zdrowych osób
Mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia (ME/CFS), znane także jako zespół przewlekłego zmęczenia oraz long COVID należą do przewlekłych chorób, które mają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Ich charakterystyczne objawy obejmują przewlekłe zmęczenie, pogorszenie samopoczucia po wysiłku fizycznym lub psychicznym oraz zaburzenia funkcji poznawczych. U chorych występują m.in. problemy z pamięcią, koncentracją i tempem przetwarzania informacji.
Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z Griffith University w Australii. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of Translational Medicine”. Naukowcy wykorzystali rezonans magnetyczny, który umożliwił dokładną ocenę aktywności mózgu uczestników podczas wykonywania wymagających zadań umysłowych. Analiza koncentrowała się na tak zwanej łączności funkcjonalnej, czyli współpracy różnych obszarów mózgu podczas spoczynku lub aktywności poznawczej. W badaniu analizowano zmiany tej łączności u osób zdrowych, pacjentów z ME/CFS i pacjentów z long COVID.
„Zadanie, zwane zadaniem Stroopa, było wyświetlane uczestnikom na ekranie podczas skanowania i wymagało od nich ignorowania sprzecznych informacji oraz skupienia się na prawidłowej odpowiedzi, co stawia wysokie wymagania funkcjom wykonawczym mózgu i kontroli hamowania”, powiedziała Maira Inderyas, główna autorka badania. „Taka konfiguracja pozwoliła nam bardzo dokładnie zmierzyć, które obszary mózgu były aktywowane, gdy pacjent wykonywał wymagające zadanie umysłowe. Skany pokazują zmiany w obszarach mózgu, które mogą przyczyniać się do trudności poznawczych, takich jak problemy z pamięcią, trudności z koncentracją i wolniejsze myślenie”, dodała.
Zadania były wykonywane w dwóch oddzielnych sesjach. Pierwsza miała na celu wywołać zmęczenie psychiczne u uczestników, druga odbyła się 90 sekund później. Dzięki temu naukowcy byli w stanie ocenić, jak mózg adaptuje się do długotrwałego wysiłku umysłowego. Wyniki testów pokazały znaczne różnice między zdrowymi uczestnikami a osobami chorującymi na jedną z chorób przewlekłych.
W przypadku zdrowych osób naukowcy zaobserwowali wzrost łączności funkcjonalnej w trakcie wykonywania zadania, co sugeruje wysoką efektywność komunikacji neuronalnej podczas wysiłku poznawczego. Oznacza to również, że mózg jest w stanie pozyskać więcej zasobów niezbędnych do utrzymania wydajności, gdy jest zmęczony. Jak wypadli pozostali uczestnicy?
U osób z long COVID wykryto obniżoną łączność między jądrem półleżącym a wybranymi strukturami móżdżku podczas fazy narastania zmęczenia. Brak połączenia w tym miejscu może tłumaczyć, dlaczego pacjenci odczuwają apatię oraz brak napędu umysłowego – jądro półleżące jest centralną częścią układu nagrody i motywacji w mózgu. Ponadto po wystąpieniu zmęczenia odnotowano wzrost łączności w korze przedczołowej i hipokampie, co może oznaczać, że mózg próbuje ominąć uszkodzone sieci, aby funkcjonować poprzez wykorzystanie ośrodków pamięci. W grupie pacjentów z ME/CFS wykryto z kolei zwiększoną łączność między jądrem klinowatym i rdzeniem przedłużonym. Są to obszary, które odpowiadają za kontrolowanie automatycznych funkcji organizmu. Naukowcy sprawdzili również związek między wzorcami mózgowymi a historią choroby. Okazało się, że im dłużej pacjenci chorowali na zespół przewlekłego zmęczenia, tym słabsza była komunikacja między hipokampem a móżdżkiem.
Bezpośrednie porównania między grupami pokazały, że różnice w funkcjonowaniu mózgu są naprawdę duże. Sieci neuronowe u chorych pacjentów nie były w stanie tworzyć silnych połączeń. Zamiast tego stawały się luźniejsze lub rozregulowane, co potencjalnie może przyczyniać się do występowania dysfunkcji poznawczej znanej jako mgła mózgowa. Badanie potwierdziło również to, czego doświadczyło wiele osób chorujących na long COVID oraz ME/CFS – wysiłek umysłowy nie tylko męczy, ale ma faktyczny wpływ na neurologię. W ich przypadku odpoczynek jest więc ważnym elementem postępowania terapeutycznego.
