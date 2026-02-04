Różne wzorce aktywności mózgu u pacjentów

Zadania były wykonywane w dwóch oddzielnych sesjach. Pierwsza miała na celu wywołać zmęczenie psychiczne u uczestników, druga odbyła się 90 sekund później. Dzięki temu naukowcy byli w stanie ocenić, jak mózg adaptuje się do długotrwałego wysiłku umysłowego. Wyniki testów pokazały znaczne różnice między zdrowymi uczestnikami a osobami chorującymi na jedną z chorób przewlekłych.

W przypadku zdrowych osób naukowcy zaobserwowali wzrost łączności funkcjonalnej w trakcie wykonywania zadania, co sugeruje wysoką efektywność komunikacji neuronalnej podczas wysiłku poznawczego. Oznacza to również, że mózg jest w stanie pozyskać więcej zasobów niezbędnych do utrzymania wydajności, gdy jest zmęczony. Jak wypadli pozostali uczestnicy?

U osób z long COVID wykryto obniżoną łączność między jądrem półleżącym a wybranymi strukturami móżdżku podczas fazy narastania zmęczenia. Brak połączenia w tym miejscu może tłumaczyć, dlaczego pacjenci odczuwają apatię oraz brak napędu umysłowego – jądro półleżące jest centralną częścią układu nagrody i motywacji w mózgu. Ponadto po wystąpieniu zmęczenia odnotowano wzrost łączności w korze przedczołowej i hipokampie, co może oznaczać, że mózg próbuje ominąć uszkodzone sieci, aby funkcjonować poprzez wykorzystanie ośrodków pamięci. W grupie pacjentów z ME/CFS wykryto z kolei zwiększoną łączność między jądrem klinowatym i rdzeniem przedłużonym. Są to obszary, które odpowiadają za kontrolowanie automatycznych funkcji organizmu. Naukowcy sprawdzili również związek między wzorcami mózgowymi a historią choroby. Okazało się, że im dłużej pacjenci chorowali na zespół przewlekłego zmęczenia, tym słabsza była komunikacja między hipokampem a móżdżkiem.

Bezpośrednie porównania między grupami pokazały, że różnice w funkcjonowaniu mózgu są naprawdę duże. Sieci neuronowe u chorych pacjentów nie były w stanie tworzyć silnych połączeń. Zamiast tego stawały się luźniejsze lub rozregulowane, co potencjalnie może przyczyniać się do występowania dysfunkcji poznawczej znanej jako mgła mózgowa. Badanie potwierdziło również to, czego doświadczyło wiele osób chorujących na long COVID oraz ME/CFS – wysiłek umysłowy nie tylko męczy, ale ma faktyczny wpływ na neurologię. W ich przypadku odpoczynek jest więc ważnym elementem postępowania terapeutycznego.



