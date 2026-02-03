Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnął film "Melania" w weekend otwarcia?

Produkcja, nadzorowana przez tytułową bohaterkę, powstała w ramach wartej 40 milionów dolarów umowy z Amazon MGM Studios i była wsparta 35-milionową kampanią marketingową. Przed premierą prognozy co do jej popularności były znacznie ostrożniejsze. National Research Group szacowała, że film zadebiutuje z wynikiem na poziomie 3 do 5 milionów dolarów, a Boxoffice Pro przewidywało 1 do 2 milionów.

Powrót Bretta Ratnera i portret pierwszej damy

„Melania” to powrót reżysera Bretta Ratnera na duży ekran po kilku latach nieobecności. Twórca zniknął z życia publicznego i z Hollywood po tym, jak sześć kobiet, w tym aktorka Olivia Munn, oskarżyło go o niewłaściwe zachowania seksualne w ramach ruchu #MeToo. Wobec Ratnera nie postawiono jednak dotychczas zarzutów karnych.

Choć portret pierwszej damy USA ma być poważnym dokumentem, wielu krytyków zauważa, że momentami przypomina mockumentary, czyli film parodiowy udający dokument. Klasyką tego gatunku jest choćby „Borat”. W „Melanii” kamera śledzi pierwszą damę podczas kilkutygodniowych przygotowań do przejęcia przez jej męża władzy w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszy jej w chwili wyboru tkaniny na płaszcz, przymiarek sukni, zatwierdzania planów przyjęć czy przeglądania mebli do sypialni syna. Melania wielokrotnie podkreśla w narracji, że jej „wizja twórcza jest zawsze klarowna”.