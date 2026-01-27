Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą księżna Kate uchodzi za ikonę mody. Furorę, jaką błyskawicznie robią kreacje, w których żona księcia Walii pokazuje się publicznie, nazwano „efektem Kate”. Ilekroć do mediów trafią zdjęcia księżnej w jakiejś stylizacji, jej poszczególne elementy wyprzedają się na pniu.

Księżna Kate zajęła się projektowaniem swojej garderoby

Miłośniczkom mody i samej Kate zadanie ułatwia ułatwia fakt, że żona księcia Walii często ma na sobie ubrania, które nie są ekskluzywnymi projektami luksusowych marek, powstającymi na jej specjalne zamówienie. Wręcz przeciwnie – księżna często stawia na ubrania i akcesoria takich sieciówek jak Zara, Marks & Spencer, Massimo Dutti czy Asos.

Wielu porównuje Kate do jej poprzedniczki, księżnej Diany, która zdobyła serca milionów Brytyjczyków i ludzi z zagranicy swoją urodą, urokiem osobistym, a także wyrazistymi kreacjami. Księżna Kate to kolejna brytyjska arystokratka i przyszła królowa, która dla wielu kobiet stała się wzorem do naśladowania, również w kwestii stylu.

Trudno odmówić 44-letniej Kate dobrego smaku. W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie ani jednej modowej wpadki.