Aktualizacja: 27.01.2026 21:51 Publikacja: 27.01.2026 14:00
W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie ani jednej stylistycznej wpadki.
Foto: PAP/Avalon
Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą księżna Kate uchodzi za ikonę mody. Furorę, jaką błyskawicznie robią kreacje, w których żona księcia Walii pokazuje się publicznie, nazwano „efektem Kate”. Ilekroć do mediów trafią zdjęcia księżnej w jakiejś stylizacji, jej poszczególne elementy wyprzedają się na pniu.
Miłośniczkom mody i samej Kate zadanie ułatwia ułatwia fakt, że żona księcia Walii często ma na sobie ubrania, które nie są ekskluzywnymi projektami luksusowych marek, powstającymi na jej specjalne zamówienie. Wręcz przeciwnie – księżna często stawia na ubrania i akcesoria takich sieciówek jak Zara, Marks & Spencer, Massimo Dutti czy Asos.
Wielu porównuje Kate do jej poprzedniczki, księżnej Diany, która zdobyła serca milionów Brytyjczyków i ludzi z zagranicy swoją urodą, urokiem osobistym, a także wyrazistymi kreacjami. Księżna Kate to kolejna brytyjska arystokratka i przyszła królowa, która dla wielu kobiet stała się wzorem do naśladowania, również w kwestii stylu.
Trudno odmówić 44-letniej Kate dobrego smaku. W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie ani jednej modowej wpadki.
Czytaj więcej
Księżna Kate wraca do aktywności zawodowej. Jej kalendarz wypełniają zarówno wydarzenia kulturaln...
W trakcie ubiegłotygodniowej wizyty Kate i Williama w Szkocji uwagę publiki przykuł długi wełniany płaszcz w niebieską kratę, który miała na sobie księżna. Jak się okazało, zaprojektowała go ona sama we współpracy z działającą od ponad 200 lat szkocką marką odzieżową Johnstons of Elgin i luksusowym salonem krawieckim Chris Kerr z Londynu.
Kate od lat robi wszystko, aby uniknąć porównań z księżną Dianą. Ta ostatnia ściśle współpracowała z brytyjskimi i zagranicznymi markami nad kreacjami, które przykuwały wzrok i nierzadko wyznaczały nowe trendy w modzie.
Ze względu na pozytywny wizerunek Kate w szerokim gronie obserwatorów z całego świata jej wpływ w sferze mody stał się co najmniej tak silny jak w przypadku Diany. W obecnych czasach bez wątpienia sprzyjają temu media społecznościowe. Jak jednak zauważają obserwatorzy „efektu Kate”, jej styl diametralnie różni się od tego, z którego słynęła Diana.
Chcąc odciąć się od łatki „drugiej Diany”, Kate przez lata uparcie pokazywała się w bardzo zachowawczych, by nie powiedzieć – nudnych kreacjach. Od pewnego czasu stawia jednak na coraz bardziej wyraziste rozwiązania.
Zdaniem niektórych aktywny udział Kate w procesie projektowania kraciastego płaszcza ma znaczenie symboliczne i można je interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony chodzi o wysłanie światu sygnału, że księżna wzięła sprawy swojego wizerunku we własne ręce. W lipcu ubiegłego r. ze stanowiska osobistej stylistki Kate po wielu latach odeszła Natasha Archer i jak dotąd nikt oficjalnie jej nie zastąpił.
Czytaj więcej
Księżna Kate opublikowała esej, w którym ostrzega rodziców przed zagrożeniami, jakie wiążą się z...
Druga kwestia to wsparcie brytyjskiej branży odzieżowej, która na fali pełzającego kryzysu ekonomicznego i agresywnej polityki celnej USA znajduje się w trudnej sytuacji. Kate zamanifestowała to wsparcie, współpracując z krajowymi markami, które od wielu lat słyną z najwyższej jakości rzemiosła.
Jak zauważają obserwatorzy, następny raz księżna będzie miała szansę wesprzeć krajowe firmy z różnych branż już wiosną tego r.. Wraz ze swoim mężem Kate przyzna prestiżowe odznaczenia Royal Warrants. Firma, która je otrzymuje, zyskuje status oficjalnego dostawcy swoich produktów na królewski dwór.
Źródło:
The Telegraph
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Następczyni tronu Belgii, 24-letnia księżniczka Elżbieta, niebawem ukończy studia na Harvardzie. Już teraz wdraż...
Świat pokochał ją za hity takie jak „Jolene” czy „I will always love you”. Dolly Parton udowodniła, że jest kimś...
Dobiegło końca trwające ponad dwa lata postępowanie sądowe, którego centralną postacią była Chiara Ferragni, jed...
Kate Hudson dokonała nietypowej dla gwiazd Hollywood transformacji na potrzeby roli w musicalu „Song Sung Blue”....
Setki fanów żegnały dzisiaj w Saint-Tropez jedną z największych francuskich gwiazd. Brigitte Bardot, która zmarł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas