Reklama

Księżna Kate podjęła wyjątkową twórczą aktywność. Nie chce być „drugą Dianą”

Księżna Walii Kate eksploruje obszar, w którym jeszcze nie próbowała swoich sił – mowa o projektowaniu mody. We współpracy z jedną z brytyjskich marek odzieżowych i renomowanym londyńskim salonem krawieckim żona księcia Williama zaprojektowała swoje pierwsze ubranie.

Publikacja: 27.01.2026 14:00

W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie an

W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie ani jednej stylistycznej wpadki.

Foto: PAP/Avalon

Izabela Popko

Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą księżna Kate uchodzi za ikonę mody. Furorę, jaką błyskawicznie robią kreacje, w których żona księcia Walii pokazuje się publicznie, nazwano „efektem Kate”. Ilekroć do mediów trafią zdjęcia księżnej w jakiejś stylizacji, jej poszczególne elementy wyprzedają się na pniu.

Księżna Kate zajęła się projektowaniem swojej garderoby

Miłośniczkom mody i samej Kate zadanie ułatwia ułatwia fakt, że żona księcia Walii często ma na sobie ubrania, które nie są ekskluzywnymi projektami luksusowych marek, powstającymi na jej specjalne zamówienie. Wręcz przeciwnie – księżna często stawia na ubrania i akcesoria takich sieciówek jak Zara, Marks & Spencer, Massimo Dutti czy Asos.

Wielu porównuje Kate do jej poprzedniczki, księżnej Diany, która zdobyła serca milionów Brytyjczyków i ludzi z zagranicy swoją urodą, urokiem osobistym, a także wyrazistymi kreacjami. Księżna Kate to kolejna brytyjska arystokratka i przyszła królowa, która dla wielu kobiet stała się wzorem do naśladowania, również w kwestii stylu.

Trudno odmówić 44-letniej Kate dobrego smaku. W ciągu kilkunastu lat pełnienia swojej publicznej roli księżna nie zaliczyła jak dotąd właściwie ani jednej modowej wpadki.

Czytaj więcej

Księżna Catherine: Kochający dom to miejsce, w którym uczymy się troski o drugiego człowieka, jednak
Ludzie
Ważne słowa księżnej Kate. Oto, co zaakcentowała w wystąpieniu na Future Workforce Summit
Reklama
Reklama

W trakcie ubiegłotygodniowej wizyty Kate i Williama w Szkocji uwagę publiki przykuł długi wełniany płaszcz w niebieską kratę, który miała na sobie księżna. Jak się okazało, zaprojektowała go ona sama we współpracy z działającą od ponad 200 lat szkocką marką odzieżową Johnstons of Elgin i luksusowym salonem krawieckim Chris Kerr z Londynu.

Czy Kate chce ratować brytyjską branżę mody?

Kate od lat robi wszystko, aby uniknąć porównań z księżną Dianą. Ta ostatnia ściśle współpracowała z brytyjskimi i zagranicznymi markami nad kreacjami, które przykuwały wzrok i nierzadko wyznaczały nowe trendy w modzie.

Ze względu na pozytywny wizerunek Kate w szerokim gronie obserwatorów z całego świata jej wpływ w sferze mody stał się co najmniej tak silny jak w przypadku Diany. W obecnych czasach bez wątpienia sprzyjają temu media społecznościowe. Jak jednak zauważają obserwatorzy „efektu Kate”, jej styl diametralnie różni się od tego, z którego słynęła Diana.

Chcąc odciąć się od łatki „drugiej Diany”, Kate przez lata uparcie pokazywała się w bardzo zachowawczych, by nie powiedzieć – nudnych kreacjach. Od pewnego czasu stawia jednak na coraz bardziej wyraziste rozwiązania.

Zdaniem niektórych aktywny udział Kate w procesie projektowania kraciastego płaszcza ma znaczenie symboliczne i można je interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony chodzi o wysłanie światu sygnału, że księżna wzięła sprawy swojego wizerunku we własne ręce. W lipcu ubiegłego r. ze stanowiska osobistej stylistki Kate po wielu latach odeszła Natasha Archer i jak dotąd nikt oficjalnie jej nie zastąpił.

Czytaj więcej

Księżna Catherine: Ważna jest nie ilość, ale jakość relacji z innymi ludźmi
Styl życia
Ważny apel księżnej Kate. Bez owijania w bawełnę zwróciła się do wszystkich rodziców
Reklama
Reklama

Druga kwestia to wsparcie brytyjskiej branży odzieżowej, która na fali pełzającego kryzysu ekonomicznego i agresywnej polityki celnej USA znajduje się w trudnej sytuacji. Kate zamanifestowała to wsparcie, współpracując z krajowymi markami, które od wielu lat słyną z najwyższej jakości rzemiosła.

Jak zauważają obserwatorzy, następny raz księżna będzie miała szansę wesprzeć krajowe firmy z różnych branż już wiosną tego r.. Wraz ze swoim mężem Kate przyzna prestiżowe odznaczenia Royal Warrants. Firma, która je otrzymuje, zyskuje status oficjalnego dostawcy swoich produktów na królewski dwór.

Źródło:
The Telegraph

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda
Księżniczka Brabancji, córka króla Filipa i królowej Matyldy, w ostatnich latach udowodniła, że jest
Ludzie
Przełomowy rok w życiu następczyni tronu Belgii. Księżniczka Elżbieta otwiera nowy rozdział
Dolly Parton stworzyła centrum biznesowe wokół swojej działalności artystycznej.
Ludzie
80-letnia Dolly Parton idolką młodego pokolenia. Jak tego dokonała?
Prokuratura zarzucała Chiara Ferragni oszustwo i żądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i o
Ludzie
Zakończył się proces Chiary Ferragni. Włoska influencerka ma powody do radości
Kate Hudson o przygotowaniach do roli: Przytyłam prawie 7 kilogramów, ponieważ chciałam wyglądać ape
Ludzie
Kate Hudson o poświęceniu dla roli w „Song Sung Blue”: Musiałam wyglądać przekonująco
Brigitte Bardot została pochowana obok swoich rodziców i dziadków.
Ludzie
Pogrzeb Brigitte Bardot. Aktorka spoczęła w wyjątkowym miejscu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama