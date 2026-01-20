Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były początki kariery Dolly Parton i jaki udział miało w tym lokalne radio?

Urodzona w skromnej chacie w górach Tennessee jako jedno z dwanaściorga dzieci, Dolly Parton nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Jej droga na szczyt, od występów w lokalnym radiu po status supergwiazdy z rekordową liczbą nagród Grammy, to historia determinacji i talentu. W ciągu sześćdziesięciu lat kariery zgromadziła fortunę szacowaną na pół miliarda dolarów.

Dolly Parton – 80-letnia idolka młodego pokolenia

Wychowana w sercu Appalachów, na muzyce country i gospel, bardzo wcześnie nauczyła się przekuwać ubóstwo i trudy dzieciństwa w piosenki. W wieku dziesięciu lat po raz pierwszy wystąpiła w lokalnym radiu, a trzy lata później stanęła na legendarnej scenie Grand Ole Opry – uznawanej za obowiązkowy punkt na drodze do kariery dla każdego młodego talentu country. Wtedy zaczęła się na dobre jej kariera jako piosenkarki, kompozytorki, autorki tekstów i multiinstrumentalistki. „Występowałam na werandzie mojego domu w górach Tennessee, wyobrażając sobie, że pewnego dnia będę występowała w Grand Ole Opry. (…) To było spełnienie marzeń. I nadal nim jest” – pisze w swoich mediach społecznościowych.

W 1964 r. przybyła do kultowego miasta Nashville z gitarą w ręku i głową pełną marzeń. Jej czysty, lekko drżący głos oraz poruszające teksty szybko przyciągnęły uwagę słuchaczy. Nagrała utwory ponadczasowe – od „I will always love you” po „Jolene”. „Lata temu na jednym z moich koncertów spotkałam dziewczynkę. Chciała autograf i poprosiła, bym wpisała imię Jolene. To imię natychmiast mnie uderzyło i zapadło mi w pamięć. Pamiętam, że powiedziałam jej, iż być może wykorzystam je w jednej z moich piosenek. Potem, pewnego ranka kilka lat później, przyłapałam męża na flirtowaniu z kobietą w naszym banku. Poczułam potrzebę przelania tych emocji na muzykę i tak narodziła się Jolene” – opowiadała w serialu „Dolly Parton’s Heartstrings”.