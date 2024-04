Beyonce nagrała cover "Jolene" Dolly Parton. Gwiazda country zareagowała

O współpracy z Beyoncé marzyła też inna wokalistka Tanner Adell, w licznych wywiadach wspominając o swoich aspiracjach przejścia do historii muzyki jako pierwsza gwiazda country pop. Również i ona może uznać datę 29 marca za swój szczęśliwy dzień, ponieważ wśród 27 utworów na płycie „Cowboy Carter” znalazł się i ten, w którym wraz z Queen Bey wykonuje cover pochodzącej z 1968 roku piosenki The Beatles „Blackbird”. Wersja współczesna, z podwójnym „i” w nazwie, po ponad 50 latach wybrzmiewa ze zwielokrotnioną mocą za sprawą wokalistek, którym tematyka oryginału zapewne pozostaje bliska. Paul McCartney dedykował piosenkę dziewięciu ciemnoskórym studentom z grupy Little Rock Nine, którym w 1957 roku odmówiono prawa uczęszczania do szkoły integracyjnej, Little Rock Central High School. Zainspirowany tymi wydarzeniami, stworzył utwór, w którym tytułowy „czarny ptak” oznacza waleczną ciemnoskórą kobietę, słusznie domagającą się uszanowania jej praw obywatelskich. – Chciałem napisać piosenkę, która dałaby tym osobom odrobinę nadziei i wiary we własne możliwości – wspominał w rozmowie z „GQ” w 2018 roku. Kilka dekad po premierze utworu artysta miał okazję poznać dwie przedstawicielki grupy Little Rock Nine – Thelmę Mothershed-Wair i Elizabeth Eckford. – To niesamowite poznać je na żywo – pionierki ruchu na rzecz praw obywatelskich, które były inspiracją do powstania „Blackbird” – napisał na platformie X.

Choć „Cowboy Carter” został pozytywnie przyjęty przez odbiorców, to jednak nie brakuje głosów zawiedzionych fanów, którzy nabyli płyty winylowe w przedsprzedaży i nie odnaleźli na nich co najmniej pięciu utworów obecnych na wersji cyfrowej albumu: „Flamenco”, „Oh Louisiana”, „The Linda Martell Show”, „Spaghetti” oraz „Ya Ya”. Jak podaje BBC, powodem ku temu mogło być dodanie utworów do listy z opóźnieniem, podczas gdy płyty winylowe, których proces powstawania wynosi od 10 tygodni do 6 miesięcy, mogły uwzględniać wcześniejszą selekcję piosenek. Choć fani nie kryją swojego rozczarowania, a management artystki nie wystosował jeszcze oficjalnego komunikatu w tej kwestii, to zarówno „Jolene”, jak i „Blackbiird” zostały uwzględnione we wszystkich wersjach długo wyczekiwanego albumu.

