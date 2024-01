Artystka zadeklarowała, że z okazji jej urodzin fani usłyszą cztery nowe piosenki, które zostaną dodane do albumu Rockstar, oraz kilka kolejnych, znanych już, jednak dotychczas niedostępnych na żadnej z płyt legendarnej wokalistki. – Mam nadzieję, że wam się spodobają! – dodała. Dziękuję wam za wszystko – zwróciła się bezpośrednio do fanów. Płyta “Rockstar Deluxe” jest obecnie dostępna na CD i winylu, jak również w formie cyfrowej, na wszystkich platformach streamingowych. Dodatkowe, ujawnione z okazji urodzin piosenki, to: „Rockin’ It” (wykonanie na żywo), „Hit Me With Your Best Shot”, „Mama Never Said”, „Two Tickets To Paradise”, „Jolene (we współpracy z grupą Måneskin)”, „Stay Out Of My Bedroom”, „Bridge Over Troubled Water”, „The Entertainer,” oraz „Sweet Dreams (Are Made Of This)”, oryginalnie wykonywana przez zespół Eurythmics.

Odświeżone hity

Sam album – 49 w karierze Dolly Parton – stanowi novum o tyle, że jest to pierwsza rockowa płyta wokalistki. Autorka „Jolene” do współpracy zaprosiła między innymi takich artystów jak: Sting, z którym wykonała ikoniczny „Every Breath You Take”, czy Elton John, partnerujący jej przy piosence „Don’t Let The Sun Go Down On Me” – doskonale znanej fanom artysty z legendarnego duetu z Georgem Michaelem. Na płycie nie mogło zabraknąć chrześnicy Dolly Parton – Miley Cyrus – z którą jubilatka wykonała jeden z największych hitów młodej wokalistki: „Wrecking Ball”. Kolejne muzyczne perełki to „Let It Be” nagrane z Paulem McCartney’em i Ringo Starrem, „Stairway to Heaven” w duecie z raperką Lizzo oraz wielkie przeboje nieżyjących już artystów: „Purple Rain” czy „We are the Champions”. Nie tylko piosenki Pod koniec minionego roku słynąca z zamiłowania do mody artystka wydała też książkę: „Behind the Seams: My Life in Rhinestones”, w której opisuje swoje ulubione kreacje sceniczne oraz inspiracje modowe towarzyszące jej przez lata kariery. Książka i dodane do płyty nowe piosenki nie były jedynym ukłonem wokalistki pod adresem jej fanów. Na oficjalnej stronie artystki w dniu urodzin ruszył konkurs „Celebrate with Dolly Parton”, w którym do wygrania były płyty i akcesoria nawiązujące do barwnego stylu wokalistki country. Konkurs rozstrzygnięto dzień po urodzinach Dolly, więc tym, którzy się spóźnili, pozostaje poczekać do kolejnej takiej okazji – i oby było ich jak najwięcej!

