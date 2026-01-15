Reklama

Zakończył się proces Chiary Ferragni. Włoska influencerka ma powody do radości

Dobiegło końca trwające ponad dwa lata postępowanie sądowe, którego centralną postacią była Chiara Ferragni, jedna z najpopularniejszych influencerek w zakresie mody i urody na świecie. Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść 38-letniej Włoszki, dzięki czemu uniknęła więzienia.

Publikacja: 15.01.2026 20:30

Prokuratura zarzucała Chiara Ferragni oszustwo i żądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i o

Prokuratura zarzucała Chiara Ferragni oszustwo i żądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i ośmiu miesięcy.

Foto: PAP/ABACA

Izabela Popko

Chiarę Ferragni, która swoją karierę influencerki rozpoczęła w 2009 r., przez lata była ulubienicą Włochów i miłośników mody na całym świecie. Jej konto na Instagramie obserwuje 28 milionów użytkowników. W 2017 r. „Forbes” okrzyknął ją najbardziej wpływową influencerką w branży mody.

Chiara Ferragni uniewinniona. „Koszmar się skończył”

Nakręcono nawet film dokumentalny o jej karierze, a na Harvard Business School prowadzono wykłady na temat fenomenu jej sukcesu. Włoszka współpracowała z wieloma markami z różnych branż, stworzyła swoją markę odzieżową i kieruje własną agencją marketingową. Jej działalność w internecie uczyniła ją milionerką.

O Chiarze Ferragni zrobiło się jeszcze głośniej w połowie grudnia 2023 r., ale z pewnością nie w sposób, jakiego by sobie życzyła. Influencerka zaliczyła bardzo poważną wpadkę wizerunkową, która kosztowała ją utratę reputacji, intratnych kontraktów, miliony euro i około 200 tysięcy followersów.

Powodem były dwa następujące po sobie skandale. Obydwa dotyczyły kampanii reklamowych o charakterze charytatywnym, które Ferragni organizowała w latach 2021-2022 i które miały wprowadzać klientów w błąd.

Czytaj więcej

Od pewnego czasu Chiara Ferragni mierzy się z problemami wizerunkowymi.
Ludzie
Zła passa Chiary Ferragni. Straciła intratną posadę i ma problemy wizerunkowe
Reklama
Reklama

Prokuratura zarzuciła Włoszce oszustwo i zażądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i ośmiu miesięcy. Postępowanie sądowe trwało przez ponad dwa lata w trybie przyspieszonym i za zamkniętymi drzwiami. W środę 14 stycznia 2026 r. sąd uniewinnił Ferragni.

„Koszmar się skończył” – powiedziała Włoszka po wyjściu z sali sądowej. „Jestem bardzo szczęśliwa, że odzyskałam kontrolę nad swoim życiem. To były bardzo trudne dwa lata. Wierzyłam w sprawiedliwość i sprawiedliwości stało się zadość” – dodała influencerka.

Dlaczego Chiara Ferragni stanęła przed sądem?

Kłopoty Ferragni zaczęły się w 2023 r. , kiedy włoski odpowiednik UOKiK-u doszukał się poważnej nieprawidłowości w reklamie tradycyjnego włoskiego bożonarodzeniowego wypieku o nazwie pandoro z 2022 r., którą influencerka sygnowała swoim nazwiskiem. Okazało się, że kampania błędnie sugerowała, że kupując wypiek, klienci wspierają dziecięcy szpital im. Królowej Małgorzaty w Turynie.

Firma Chiary Ferragni wpłaciła 50 tysięcy euro na konto szpitala jeszcze przed startem kampanii, jednak ze sprzedaży ciast placówka nie otrzymała nic. W międzyczasie wyszedł na jaw drugi skandal, tym razem wokół charytatywnej sprzedaży jajek wielkanocnych z 2021 r. Mechanizm kampanii był podobny: klientów kupujących jajka przekonywano, że wspierają jedną z organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci.

Czytaj więcej

W 2017 roku „Forbes” ogłosił Chiarę Ferragni najbardziej wpływową influencerką modową, ale teraz Wło
Ludzie
Dotkliwy cios dla Chiary Ferragni. Zapłaci ponad milion euro kary za nadużycia w reklamie

Influencerce zasądzono karę w wysokości blisko 1,1 miliona euro. Włoszka opublikowała oficjalne przeprosiny za całe nieporozumienie, wpłaciła też odpowiednie kwoty na konta szpitala i organizacji charytatywnej, których dotyczyły obydwie kampanie.

Reklama
Reklama

W trakcie przesłuchania w listopadzie ubiegłego roku influencerka jeszcze raz zabrała głos w całej sprawie i zapewniła, że działała „w dobrej sprawie”. Miesiąc później jej adwokat Giuseppe Iannaccone zapewnił w swojej mowie końcowej, że jego klientka „jest niewinna pod każdym względem” i że nie popełniła żadnego przestępstwa.

Źródło:
www.reuters.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia
Kate Hudson o przygotowaniach do roli: Przytyłam prawie 7 kilogramów, ponieważ chciałam wyglądać ape
Ludzie
Kate Hudson o poświęceniu dla roli w „Song Sung Blue”: Musiałam wyglądać przekonująco
Brigitte Bardot została pochowana obok swoich rodziców i dziadków.
Ludzie
Pogrzeb Brigitte Bardot. Aktorka spoczęła w wyjątkowym miejscu
W nocy z trzeciego na czwartego stycznia Nicolás Maduro został wraz z żoną Cilią Flores przetranspor
Ludzie
Cilia Flores: Kariera „pierwszej bojowniczki” Wenezueli
44-letnia bizneswoman jest matką trójki dzieci, które wychowuje z mężem, raperem Jayem-Z
Ludzie
Beyoncé ma co świętować. Na jej koncie pojawiło się dziewiąte zero
Dom aukcyjny Sotheby’s ma swoją gwiazdę – licytatorkę Phylilis Kao.
Ludzie
Phyllis Kao. Prowadząca aukcje Sotheby’s gwiazdą branży i internetu. Oto, czym zasłynęła
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama