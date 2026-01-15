Aktualizacja: 15.01.2026 21:23 Publikacja: 15.01.2026 20:30
Prokuratura zarzucała Chiara Ferragni oszustwo i żądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i ośmiu miesięcy.
Chiarę Ferragni, która swoją karierę influencerki rozpoczęła w 2009 r., przez lata była ulubienicą Włochów i miłośników mody na całym świecie. Jej konto na Instagramie obserwuje 28 milionów użytkowników. W 2017 r. „Forbes” okrzyknął ją najbardziej wpływową influencerką w branży mody.
Nakręcono nawet film dokumentalny o jej karierze, a na Harvard Business School prowadzono wykłady na temat fenomenu jej sukcesu. Włoszka współpracowała z wieloma markami z różnych branż, stworzyła swoją markę odzieżową i kieruje własną agencją marketingową. Jej działalność w internecie uczyniła ją milionerką.
O Chiarze Ferragni zrobiło się jeszcze głośniej w połowie grudnia 2023 r., ale z pewnością nie w sposób, jakiego by sobie życzyła. Influencerka zaliczyła bardzo poważną wpadkę wizerunkową, która kosztowała ją utratę reputacji, intratnych kontraktów, miliony euro i około 200 tysięcy followersów.
Powodem były dwa następujące po sobie skandale. Obydwa dotyczyły kampanii reklamowych o charakterze charytatywnym, które Ferragni organizowała w latach 2021-2022 i które miały wprowadzać klientów w błąd.
Prokuratura zarzuciła Włoszce oszustwo i zażądała dla niej kary więzienia w wymiarze roku i ośmiu miesięcy. Postępowanie sądowe trwało przez ponad dwa lata w trybie przyspieszonym i za zamkniętymi drzwiami. W środę 14 stycznia 2026 r. sąd uniewinnił Ferragni.
„Koszmar się skończył” – powiedziała Włoszka po wyjściu z sali sądowej. „Jestem bardzo szczęśliwa, że odzyskałam kontrolę nad swoim życiem. To były bardzo trudne dwa lata. Wierzyłam w sprawiedliwość i sprawiedliwości stało się zadość” – dodała influencerka.
Kłopoty Ferragni zaczęły się w 2023 r. , kiedy włoski odpowiednik UOKiK-u doszukał się poważnej nieprawidłowości w reklamie tradycyjnego włoskiego bożonarodzeniowego wypieku o nazwie pandoro z 2022 r., którą influencerka sygnowała swoim nazwiskiem. Okazało się, że kampania błędnie sugerowała, że kupując wypiek, klienci wspierają dziecięcy szpital im. Królowej Małgorzaty w Turynie.
Firma Chiary Ferragni wpłaciła 50 tysięcy euro na konto szpitala jeszcze przed startem kampanii, jednak ze sprzedaży ciast placówka nie otrzymała nic. W międzyczasie wyszedł na jaw drugi skandal, tym razem wokół charytatywnej sprzedaży jajek wielkanocnych z 2021 r. Mechanizm kampanii był podobny: klientów kupujących jajka przekonywano, że wspierają jedną z organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci.
Influencerce zasądzono karę w wysokości blisko 1,1 miliona euro. Włoszka opublikowała oficjalne przeprosiny za całe nieporozumienie, wpłaciła też odpowiednie kwoty na konta szpitala i organizacji charytatywnej, których dotyczyły obydwie kampanie.
W trakcie przesłuchania w listopadzie ubiegłego roku influencerka jeszcze raz zabrała głos w całej sprawie i zapewniła, że działała „w dobrej sprawie”. Miesiąc później jej adwokat Giuseppe Iannaccone zapewnił w swojej mowie końcowej, że jego klientka „jest niewinna pod każdym względem” i że nie popełniła żadnego przestępstwa.
