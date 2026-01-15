Chiarę Ferragni, która swoją karierę influencerki rozpoczęła w 2009 r., przez lata była ulubienicą Włochów i miłośników mody na całym świecie. Jej konto na Instagramie obserwuje 28 milionów użytkowników. W 2017 r. „Forbes” okrzyknął ją najbardziej wpływową influencerką w branży mody.

Chiara Ferragni uniewinniona. „Koszmar się skończył”

Nakręcono nawet film dokumentalny o jej karierze, a na Harvard Business School prowadzono wykłady na temat fenomenu jej sukcesu. Włoszka współpracowała z wieloma markami z różnych branż, stworzyła swoją markę odzieżową i kieruje własną agencją marketingową. Jej działalność w internecie uczyniła ją milionerką.

O Chiarze Ferragni zrobiło się jeszcze głośniej w połowie grudnia 2023 r., ale z pewnością nie w sposób, jakiego by sobie życzyła. Influencerka zaliczyła bardzo poważną wpadkę wizerunkową, która kosztowała ją utratę reputacji, intratnych kontraktów, miliony euro i około 200 tysięcy followersów.

Powodem były dwa następujące po sobie skandale. Obydwa dotyczyły kampanii reklamowych o charakterze charytatywnym, które Ferragni organizowała w latach 2021-2022 i które miały wprowadzać klientów w błąd.