Dotkliwy cios dla Chiary Ferragni. Zapłaci ponad milion euro kary za nadużycia w reklamie

AGCM zapowiedział, że w razie nieprzestrzegania przepisów prawa postepowanie zostanie wznowione. Wtedy Włoszce będzie groziła kara do 10 milionów euro.

Chiara Ferragni – historia wzlotu i upadku najsłynniejszej włoskiej influencerki

Kariera pochodzącej z Cremony Chiary Ferragni jako influencerki rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy Włoszka założyła lifestyle’owego bloga „The Blonde Salad”. W ciągu kilku lat Włoszka zyskała ogromną popularność – zarówno w swoim kraju, jak i na całym świecie.

W 2017 roku „Forbes” ogłosił ją najbardziej wpływową influencerką modową. Na jej temat powstał film dokumentalny, a na Harvard Business School prowadzono nawet wykłady o tym, w jaki sposób Ferragni osiągnęła tak spektakularny sukces.

Problemy zaczęły się pod koniec 2023 roku. Wskutek śledztwa AGCM wyszło na jaw, że Ferragni wprowadziła odbiorców w błąd kampanią reklamową sygnowanego jej nazwiskiem świątecznego ciasta. Co gorsza, kosztująca milion euro kampania wykorzystała motyw inicjatywy charytatywnej.

Cała sprawa była więc bardzo podobna do tej, która miała swój finał przed kilkoma dniami. AGCM odkrył bowiem, że kampania dotycząca ciast Ferragni sugerowała, że klienci kupujący wypiek wspierają jeden ze szpitali dziecięcych w Turynie, co było nieprawdą.

Ferragni co prawda wpłaciła za pośrednictwem swojej firmy 50 tysięcy euro na konto szpitala, ale zrobiła to jeszcze przed startem kampanii. Co więcej, wbrew komunikatowi w reklamie, szpital nie otrzymał żadnych pieniędzy ze sprzedaży ciast.