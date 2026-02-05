4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 05.02.2026 13:46 Publikacja: 05.02.2026 13:08
Dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. USWPS: Nasze badania pokazują, że znaczenie ma nie tylko to, czy komunikat jest prawdą lub kłamstwem, ale to, czy jest dostosowany do odbiorcy i jego potrzeb.
Foto: Adobe Stock
Choć większość ludzi ceni sobie szczerość, to za bardziej moralnych uznajemy tych, którzy koloryzują rzeczywistość, by kogoś nie zranić. Sami wolimy jednak usłyszeć w ocenie bezlitosną prawdę – wynika z badania przeprowadzonego przez psychologów z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Psycholożka społeczna dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. USWPS i psycholog dr hab. Michał Białek, prof. UWr. postanowili sprawdzić, w jaki sposób oceniamy i wybieramy osoby udzielające informacji zwrotnej: od tych zawsze szczerych, po osoby, które posługują się kłamstwem, by nie zranić odbiorcy. Wyniki opublikowali w czasopiśmie „British Journal of Social Psychology”.
