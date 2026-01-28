Reguła 3-6-9 niczym psychoedukacyjna mapa związku. Na czym polega?

Bohaterowie filmu „Ludzie, których spotykamy na wakacjach” poznają się przypadkiem podczas jednej ze wspólnych podróży. Losowe spotkania będą się powielać przez kolejną dekadę, obfitującą w wydarzenia w ich prywatnym życiu – od związków po zaręczyny z innymi partnerami. Oni sami przeoczą niejedną sposobność nawiązania bliższej relacji, a przy wykonaniu kilku kroków w tym kierunku popełnią błędy, które oddalą ich od siebie na kolejne miesiące.

Choć w przypadku filmowych Poppy i Aleksa nawiązanie relacji innej niż przyjacielska wymyka się jakimkolwiek schematom, istnieją pewne wskazówki, które pozwalają określić przebieg raczkującego związku przeradzającego się w głębszą więź lub, z różnych powodów, przerwanego po upływie czasu na decyzję co do dalszych jego losów. Bazujący na obserwacjach psychologicznych model 3-6-9 ma pewne przełożenie na przebieg romantycznej relacji. Co dokładnie oznacza i czy można traktować go jako swoistą prognozę pogody w rodzących się relacjach romantycznych? Komentarza w tej kwestii udziela mgr Marzena Stelmach-Tondos, psycholog i seksuolog.

Reguła 3-6-9: trzy orientacyjne momenty w związku

Jak wyjaśnia rozmówczyni, reguła 3-6-9 opisuje trzy orientacyjne momenty:

3 miesiące – faza intensywnego zauroczenia (tzw. miesiąc miodowy),

6 miesięcy – moment pierwszych poważniejszych tarć i rozczarowań,

9 miesięcy – etap bardziej świadomej decyzji: „idziemy dalej” albo „to nie to”. Taki przebieg rzeczywiście bywa obserwowany w praktyce klinicznej i terapeutycznej, bo koresponduje z naturalnymi procesami psychologicznymi: opadaniem idealizacji, wzrostem realnego kontaktu z różnicami oraz koniecznością negocjowania granic. Nie oznacza to jednak, że każdy związek rozwija się dokładnie w tym tempie ani że miesiące są tu sztywną miarą – zastrzega Marzena Stelmach-Tondos.

Mając na uwadze wspomniane etapy, warto wykorzystać tę wiedzę w budowaniu romantycznej relacji. – Najrozsądniej potraktować ją nie jako wyrocznię, lecz jako ramę refleksji. W pierwszych miesiącach warto pamiętać, że intensywność emocji sprzyja idealizacji i nie podejmować wtedy pochopnych decyzji o „na zawsze”. Około pół roku dobrze jest zadać sobie pytania o styl komunikacji, sposób radzenia sobie z napięciem, różnice w potrzebach i wartościach. Po kilku kolejnych miesiącach naturalne staje się bardziej realistyczne spojrzenie na relację. To dobry moment na rozmowę o oczekiwaniach, przyszłości i gotowości do kompromisu. Innymi słowy: reguła może pomagać normalizować trudniejsze momenty, zamiast interpretować je jako dowód porażki – wyjaśnia psycholog.

