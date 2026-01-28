Reguła 3-6-9 niczym psychoedukacyjna mapa związku. Na czym polega?

Aktualizacja: 28.01.2026 18:08 Publikacja: 28.01.2026 13:02
Bazujący na obserwacjach psychologów i terapeutów model może okazać się wartościową wskazówką dla zrozumienia dynamiki relacji, w które po kilku tygodniach romantycznych uniesień stopniowo wkradają się drobne różnice zdań przeradzające się w poważniejsze konflikty.
Foto: Adobe Stock
Bohaterowie filmu „Ludzie, których spotykamy na wakacjach” poznają się przypadkiem podczas jednej ze wspólnych podróży. Losowe spotkania będą się powielać przez kolejną dekadę, obfitującą w wydarzenia w ich prywatnym życiu – od związków po zaręczyny z innymi partnerami. Oni sami przeoczą niejedną sposobność nawiązania bliższej relacji, a przy wykonaniu kilku kroków w tym kierunku popełnią błędy, które oddalą ich od siebie na kolejne miesiące.
Choć w przypadku filmowych Poppy i Aleksa nawiązanie relacji innej niż przyjacielska wymyka się jakimkolwiek schematom, istnieją pewne wskazówki, które pozwalają określić przebieg raczkującego związku przeradzającego się w głębszą więź lub, z różnych powodów, przerwanego po upływie czasu na decyzję co do dalszych jego losów. Bazujący na obserwacjach psychologicznych model 3-6-9 ma pewne przełożenie na przebieg romantycznej relacji. Co dokładnie oznacza i czy można traktować go jako swoistą prognozę pogody w rodzących się relacjach romantycznych? Komentarza w tej kwestii udziela mgr Marzena Stelmach-Tondos, psycholog i seksuolog.
Czytaj więcej
Swag gap: jak różny poziom atrakcyjności, rozbieżność zainteresowań czy dysproporcja w postrzegan...
Jak wyjaśnia rozmówczyni, reguła 3-6-9 opisuje trzy orientacyjne momenty:
3 miesiące – faza intensywnego zauroczenia (tzw. miesiąc miodowy),
6 miesięcy – moment pierwszych poważniejszych tarć i rozczarowań,
9 miesięcy – etap bardziej świadomej decyzji: „idziemy dalej” albo „to nie to”. Taki przebieg rzeczywiście bywa obserwowany w praktyce klinicznej i terapeutycznej, bo koresponduje z naturalnymi procesami psychologicznymi: opadaniem idealizacji, wzrostem realnego kontaktu z różnicami oraz koniecznością negocjowania granic. Nie oznacza to jednak, że każdy związek rozwija się dokładnie w tym tempie ani że miesiące są tu sztywną miarą – zastrzega Marzena Stelmach-Tondos.
Mając na uwadze wspomniane etapy, warto wykorzystać tę wiedzę w budowaniu romantycznej relacji. – Najrozsądniej potraktować ją nie jako wyrocznię, lecz jako ramę refleksji. W pierwszych miesiącach warto pamiętać, że intensywność emocji sprzyja idealizacji i nie podejmować wtedy pochopnych decyzji o „na zawsze”. Około pół roku dobrze jest zadać sobie pytania o styl komunikacji, sposób radzenia sobie z napięciem, różnice w potrzebach i wartościach. Po kilku kolejnych miesiącach naturalne staje się bardziej realistyczne spojrzenie na relację. To dobry moment na rozmowę o oczekiwaniach, przyszłości i gotowości do kompromisu. Innymi słowy: reguła może pomagać normalizować trudniejsze momenty, zamiast interpretować je jako dowód porażki – wyjaśnia psycholog.
Czytaj więcej
Przed erą aplikacji randkowych ludzie poznawali się w miejscach takich jak to. My tylko przywraca...
Od tak zdefiniowanego modelu nawiązywania znajomości i przechodzenia w kolejne etapy związku istnieją oczywiście odstępstwa, a każda relacja rozwija się w indywidualny sposób. – Związki długoterminowe rzadko rozwijają się liniowo. U niektórych par konflikty pojawiają się bardzo wcześnie, u innych dopiero po latach, na przykład po wspólnym zamieszkaniu, narodzinach dziecka czy kryzysie zdrowotnym. Istotniejsze od „kiedy” jest „jak” para reaguje na zmiany: czy potrafi rozmawiać, regulować emocje i szukać rozwiązań, zamiast unikać lub eskalować napięcie – tłumaczy Marzena Stelmach-Tondos.
Schematycznie zarysowane ramy, o których mowa w modelu 3-6-9, miewają znacznie bardziej urozmaicony przebieg, a każda z trzech faz może trwać dłużej, w zależności od indywidualnego rozwoju danej relacji. – Faza zauroczenia może trwać znacznie dłużej, zwłaszcza gdy relacja rozwija się wolno, na odległość albo w warunkach ograniczonego kontaktu. Podobnie faza konfliktów może się przeciągać, jeśli partnerzy nie mają narzędzi do konstruktywnej komunikacji, ale jednocześnie są zmotywowani, by nad relacją pracować. Czas trwania faz nie przesądza o jakości ani trwałości związku. Kluczowe są elastyczność psychiczna, zdolność do autorefleksji i gotowość do uczenia się siebie nawzajem – wymienia psycholog.
Czytaj więcej
Dla opisania zjawiska polegającego na ignorowaniu drugiej osoby kosztem telefonu, powstał termin...
Pojawiające się po etapie pierwszego zauroczenia konflikty mogą wprawdzie naruszać harmonię związku, skłaniając partnerów do odstąpienia od relacji, jednak nie tylko one bywają powodem podjęcia takiej decyzji. – Nie same konflikty są problemem, lecz sposób ich przeżywania i rozwiązywania. Pojawienie się napięć po okresie intensywnego zauroczenia jest wręcz rozwojowo naturalne. Oznacza, że partnerzy zaczynają funkcjonować bardziej autentycznie. Dla jednych par będzie to moment rozstania, dla innych punkt przejścia z relacji opartej na emocjonalnym uniesieniu do relacji opartej na realnym kontakcie. Harmonia nie polega na braku konfliktów, ale na zdolności do ich regulowania – tłumaczy Marzena Stelmach-Tondos.
Jak zauważa rozmówczyni, omawiana reguła nie jest ściśle zweryfikowaną teorią naukową z jasno określonymi wskaźnikami i badaniami longitudinalnymi. – Jest to raczej heurystyka, czyli uproszczony model wywiedziony z obserwacji psychologicznych, terapeutycznych i wiedzy o dynamice relacji. W tym sensie bliżej jej do użytecznej metafory niż do twardego prawa psychologii. Może być pomocna, jeśli nie traktujemy jej dosłownie i nie dopasowujemy relacji na siłę do kalendarza. Reguła 3-6-9 nie opisuje wszystkich związków i nie powinna być traktowana jak prognoza pogody dla relacji. Może jednak pełnić funkcję psychoedukacyjnej mapy, która pomaga zrozumieć, że zmiany, napięcia i momenty zwątpienia są naturalną częścią budowania bliskości. Dojrzała relacja nie opiera się na idealnym przebiegu faz, lecz na zdolności dwojga ludzi do rozwoju razem, także wtedy, gdy przestaje być „łatwo i przyjemnie” – konkluduje psycholog.
Bazujący na obserwacjach psychologów i terapeutów model może okazać się wartościową wskazówką dla zrozumienia dynamiki relacji, w które po kilku tygodniach romantycznych uniesień stopniowo wkradają się drobne różnice zdań przeradzające się w poważniejsze konflikty. Warto uświadomić sobie, że i one stanowią integralną część związku, o ile partnerom zależy na budowaniu więzi trwalszej niż sprzeczka, której przyczyny po pewnym czasie nie potrafią już zdefiniować. Czasem zrozumienie tej dynamiki zajmuje od trzech do dziewięciu miesięcy. W innych przypadkach, jak choćby ten filmowy, okrągłą dekadę.
Źródło:
https://www.psychologytoday.com/
mgr Marzena Stelmach-Tondos
psycholog, seksuolog, diagnosta, psychoterapeuta z Kliniki PsychoMedic.pl. Pracuje w nurtach poznawczo-behawioralnym, dialektyczno-behawioralnym. Wykorzystuje w swojej pracy dialog motywujący.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Problemy uwagowe rzadko pojawiają się same z siebie – one są efektem innych kłopotów. Tymi z kolei warto się zao...
Czas ludzkiej koncentracji na danej czynności niebezpiecznie się skraca. Jakie czynniki, oprócz nadmiaru bodźców...
Odsetek ludzi korzystających z AI regularnie wzrasta – tak jak możliwości tej technologii. Jednak intensywne kor...
Dużo większa świadomość i dostęp do diagnostyki ADHD i spektrum autyzmu modyfikuje poznawczo świat i doniesienia...
Hormony mają duży wpływ na emocje, a także to, w jaki sposób reaguje się na różne sytuacje. Dotyczy to zarówno k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas