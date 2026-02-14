Reklama
Rozwiń
Reklama

Magdalena Chorzewska: Człowiek się rozwija także wtedy, kiedy nic nie robi

Gościem najnowszego odcinka jest psycholożka i seksuolożka, Magdalena Chorzewska, a tematem rozmowy – kondycja psychiczna Polaków. - Z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wynika, że około 8 milionów Polaków ma zaburzenie psychiczne lub chorobę psychiczną - mówi ekspertka.

Publikacja: 14.02.2026 17:00

Magdalena Chorzewska, psycholożka i seksuolożka

Magdalena Chorzewska, psycholożka i seksuolożka

Foto: podcasty.rp.pl

Anna Zejdler

– Mówi się głośno o tym, że ponad milion Polaków cierpi na depresję. Moim zdaniem takich osób jest więcej  – uważa Magdalena Chorzewska.  – Około 20 proc. Polaków deklaruje, że ma jakie trudności psychiczne – mówi i stwierdza, że nie da się jednoznacznie określić, czy wśród dotkniętych cierpieniem więcej jest kobiet czy mężczyzn.

Reklama
Reklama

– My kobiety o wiele częściej zgłaszamy się po pomoc. Często też wysyłamy partnerów do specjalisty, ale są choroby czy zaburzenia, które uważa się za bardziej kobiece – należy do nich między innymi depresja. Duża część mężczyzn nie zgłasza się po pomoc, bo choroba kojarzy im się ze słabością, z tym, że nie dali rady, że są słabi. W związku z tym potrafią bardzo długo żyć w cierpieniu. Do mojego gabinetu oprócz dzieci, trafia też coraz więcej pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Wiele ludzi cierpi na bezsenność, a często bezsenność lub jakiekolwiek zaburzenia snu są często jednym z elementów różnego rodzaju innych problemów – wyjaśnia Magdalena Chorzewska.

Przyczyn zaburzeń psychicznych jest mnóstwo, ale z pewnością utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Sen, odżywianie, odpoczynek i relacje międzyludzkie przekładają się na nasz dobrostan.

Czytaj więcej

Dyskomfort związany z kontaktem wzrokowym rośnie wraz z poziomem cech autystycznych.
Psychologia
Patrzenie w oczy wpływa na rozumienie emocji inaczej, niż sądzono. Wyniki badań
Reklama
Reklama

– Zachęcam do tego, aby w ramach relaksu wyłączyć media społecznościowe, nie mieć w głowie jednego sposobu odpoczywania, nie każdy musi lubić jogę albo chodzić na warsztaty rozwojowe, teraz panuje swego rodzaju szaleństwo rozwoju. Człowiek się rozwija też wtedy, kiedy nic nie robi. Małe dzieci najbardziej rozwijają się, kiedy dotykają różnych rzeczy. Wcale nie trzeba im dawać masy książeczek, wysyłać na specjalne kursy. Dziecko potrzebuje podotykać, posprawdzać, popróbować, ale też potrzebuje się ponudzić czasami. Kiedy się nudzi, to wymyśla różne rzeczy. A dorosły człowiek co robi? Siedzi w telefonie. Odczuwamy ogromne przemęczenie wynikające z ciągłego poszukiwania dopaminy. Żyjemy w takich czasach, że jest ona bardzo łatwa do zdobycia. Niestety na dłuższą metę zaczyna boleć, męczyć. A więc pierwszy krok do odpoczynku, to odłożenie telefonu. Drugi to przypomnienie sobie, co dawało nam kiedyś przyjemność. Poza tym najprostszym sposobem na reset jest drzemka, 20 minut potrafi postawić na nogi.

Czytaj więcej

Dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. USWPS: Nasze badania pokazują, że znaczenie ma nie tylko to, czy
Psychologia
Kiedy mówienie prawdy traci na wartości? Autorka nowego badania o jego wynikach

Ważny jest też kontakt z naturą i powrót do bardziej analogowych rzeczy. Podobno 2026 r. będzie rokiem analogowym. Dla mnie to wspaniała wiadomość. Wiele osób jest zmęczonych nadmiarem informacji, bodźców, treści. Nie wiedzą już, kogo słuchać, dostają zbyt dużo, często sprzecznych informacji. Zachęcam, aby je wszystkie wyłączyć na jakiś czas i w ogóle usłyszeć siebie. Nie trzeba jechać na koniec świata, żeby odpocząć. Naprawdę, czasami warto iść do parku obok domu, spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać, albo pobyć w ciszy. Pary nakłaniam do tego, żeby popatrzyły sobie w oczy w ciszy, bez telewizora, bez telefonu, bez rozmowy. Tylko wtedy można zobaczyć i poczuć więcej. Dzisiejszy człowiek bardzo szybko się nudzi, zarówno związkiem, jak i pracą, a zbyt częste zmiany nie są dobre. Skuteczną techniką na złagodzenie przebodźcowania i wyciszenie jest stworzenie sobie w wyobraźni bezpiecznego miejsca – radzi psycholożka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Psychologia
Autyzm nie jest przede wszystkim „męskim problemem”.
Psychologia
Nowe badanie podważa wieloletnie przekonania dotyczące autyzmu. Chodzi o diagnozę
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Dyskomfort związany z kontaktem wzrokowym rośnie wraz z poziomem cech autystycznych.
Psychologia
Patrzenie w oczy wpływa na rozumienie emocji inaczej, niż sądzono. Wyniki badań
Dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. USWPS: Nasze badania pokazują, że znaczenie ma nie tylko to, czy
Psychologia
Kiedy mówienie prawdy traci na wartości? Autorka nowego badania o jego wynikach
Jedną z zalet choremance jest to, że nie trzeba błyszczeć dowcipem ani opowiadać najlepszych histori
Psychologia
Choremance coraz popularniejszy. Jak działa ten sposób budowania związku?
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama