Magdalena Chorzewska, psycholożka i seksuolożka
– Mówi się głośno o tym, że ponad milion Polaków cierpi na depresję. Moim zdaniem takich osób jest więcej – uważa Magdalena Chorzewska. – Około 20 proc. Polaków deklaruje, że ma jakie trudności psychiczne – mówi i stwierdza, że nie da się jednoznacznie określić, czy wśród dotkniętych cierpieniem więcej jest kobiet czy mężczyzn.
– My kobiety o wiele częściej zgłaszamy się po pomoc. Często też wysyłamy partnerów do specjalisty, ale są choroby czy zaburzenia, które uważa się za bardziej kobiece – należy do nich między innymi depresja. Duża część mężczyzn nie zgłasza się po pomoc, bo choroba kojarzy im się ze słabością, z tym, że nie dali rady, że są słabi. W związku z tym potrafią bardzo długo żyć w cierpieniu. Do mojego gabinetu oprócz dzieci, trafia też coraz więcej pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Wiele ludzi cierpi na bezsenność, a często bezsenność lub jakiekolwiek zaburzenia snu są często jednym z elementów różnego rodzaju innych problemów – wyjaśnia Magdalena Chorzewska.
Przyczyn zaburzeń psychicznych jest mnóstwo, ale z pewnością utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Sen, odżywianie, odpoczynek i relacje międzyludzkie przekładają się na nasz dobrostan.
– Zachęcam do tego, aby w ramach relaksu wyłączyć media społecznościowe, nie mieć w głowie jednego sposobu odpoczywania, nie każdy musi lubić jogę albo chodzić na warsztaty rozwojowe, teraz panuje swego rodzaju szaleństwo rozwoju. Człowiek się rozwija też wtedy, kiedy nic nie robi. Małe dzieci najbardziej rozwijają się, kiedy dotykają różnych rzeczy. Wcale nie trzeba im dawać masy książeczek, wysyłać na specjalne kursy. Dziecko potrzebuje podotykać, posprawdzać, popróbować, ale też potrzebuje się ponudzić czasami. Kiedy się nudzi, to wymyśla różne rzeczy. A dorosły człowiek co robi? Siedzi w telefonie. Odczuwamy ogromne przemęczenie wynikające z ciągłego poszukiwania dopaminy. Żyjemy w takich czasach, że jest ona bardzo łatwa do zdobycia. Niestety na dłuższą metę zaczyna boleć, męczyć. A więc pierwszy krok do odpoczynku, to odłożenie telefonu. Drugi to przypomnienie sobie, co dawało nam kiedyś przyjemność. Poza tym najprostszym sposobem na reset jest drzemka, 20 minut potrafi postawić na nogi.
Ważny jest też kontakt z naturą i powrót do bardziej analogowych rzeczy. Podobno 2026 r. będzie rokiem analogowym. Dla mnie to wspaniała wiadomość. Wiele osób jest zmęczonych nadmiarem informacji, bodźców, treści. Nie wiedzą już, kogo słuchać, dostają zbyt dużo, często sprzecznych informacji. Zachęcam, aby je wszystkie wyłączyć na jakiś czas i w ogóle usłyszeć siebie. Nie trzeba jechać na koniec świata, żeby odpocząć. Naprawdę, czasami warto iść do parku obok domu, spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać, albo pobyć w ciszy. Pary nakłaniam do tego, żeby popatrzyły sobie w oczy w ciszy, bez telewizora, bez telefonu, bez rozmowy. Tylko wtedy można zobaczyć i poczuć więcej. Dzisiejszy człowiek bardzo szybko się nudzi, zarówno związkiem, jak i pracą, a zbyt częste zmiany nie są dobre. Skuteczną techniką na złagodzenie przebodźcowania i wyciszenie jest stworzenie sobie w wyobraźni bezpiecznego miejsca – radzi psycholożka.
