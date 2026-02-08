Aktualizacja: 08.02.2026 11:44 Publikacja: 08.02.2026 11:30
Dyskomfort związany z kontaktem wzrokowym rośnie wraz z poziomem cech autystycznych.
Foto: Adobe Stock
Współczesne podejście do autyzmu coraz częściej zakłada, że samo zaburzenie nie jest odrębną kategorią diagnostyczną, ale spektrum cech występujących w całej populacji. Oznacza to, że elementy charakterystyczne dla autyzmu, np. nadwrażliwość sensoryczna lub preferencje dotyczące powtarzalnych zachowań, mogą pojawiać się u osób bez diagnozy, w różnym nasileniu. Osoby z wyższym poziomem cech autystycznych często zgłaszają, że patrzenie w oczy powoduje u nich intensywne pobudzenie sensoryczne lub emocjonalne. Do tej pory nie było jednak wiadomo, w jakim stopniu ten dyskomfort wpływa na funkcjonowanie społeczne, w tym na zdolność rozpoznawania emocji z mimiki twarzy.
Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Gothenburg w Szwecji, a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Emotion”, którego wydawcą jest American Psychological Association. Omówienie wyników pojawiło się na portalu PsyPost. Głównym celem naukowców było zbadanie, jak dyskomfort związany z patrzeniem w oczy wiąże się z cechami autystycznymi. Ponadto badacze chcieli zrozumieć rolę innych zaburzeń, które często współwystępują z autyzmem. Jednym z nich jest aleksytymia, która charakteryzuje się trudnościami w identyfikowaniu i opisywaniu własnych emocji. Przykładem innego zaburzenia jest prozopagnozja, często nazywana „ślepotą twarzy”, która polega na trudnościach z rozpoznawaniem twarzy innych osób, a w ciężkich przypadkach nawet własnej.
Czytaj więcej
W pewnych warunkach, na przykład kiedy na szali jest możliwość skrzywdzenia drugiego człowieka, l...
Badacze zrekrutowali w sumie 187 dorosłych z krajów anglojęzycznych za pośrednictwem platformy internetowej. Dzięki temu mieli dostęp do zróżnicowanej próby ogółu społeczeństwa. Na początku uczestnicy wypełnili serię standardowych kwestionariuszy, na podstawie których mierzono poziom cech autystycznych, aleksytymii i zdolności rozpoznawania twarzy. W dalszej kolejności grupa odpowiadała na pytania dotyczące wrażliwości na bodźce takie jak hałas, światło i dotyk, czy uważają kontakt wzrokowy za nieprzyjemny i, jeśli tak, jakie strategie stosują, aby sobie z tym poradzić. Następnie uczestnicy wypełnili test sprawnościowy, podczas którego oglądali twarze przekształcone w taki sposób, aby wyrażały one emocje z intensywnością zaledwie 40 proc. Ich zadaniem było dopasowanie emocji do jednej z czterech opcji etykiet. Naukowcy zmierzyli zarówno trafność odpowiedzi, jak i czas reakcji. Na tej podstawie byli w stanie określić, czy osoby o wysokim poziomie określonych cech były wolniejsze lub mniej precyzyjne w odczytywaniu emocji z twarzy.
Przeprowadzone testy pokazały, że dyskomfort związany z kontaktem wzrokowym rośnie wraz z poziomem cech autystycznych. Wyniki potwierdzają koncepcję, według której unikanie spojrzenia nie jest zjawiskiem ograniczonym wyłącznie do osób z diagnozą autyzmu, lecz występuje w sposób ciągły w społeczeństwie. Jednocześnie wykazano, że dyskomfort ten wiąże się także z występowaniem cech aleksytymicznych, czyli trudności w rozpoznawaniu i opisywaniu własnych emocji.
Okazało się również, że osoby o wysokim nasileniu cech autystycznych i wysokim nasileniu cech aleksytymicznych stosują odmienne strategie radzenia sobie z dyskomfortem. U osób z pierwszej grupy częściej obserwowano kierowanie wzroku na inne elementy twarzy, na przykład nos lub usta rozmówcy. Natomiast osoby z nasilonymi cechami aleksytymicznymi częściej całkowicie odwracały wzrok od twarzy, patrząc w innym kierunku lub na podłogę.
Czytaj więcej
Choremance – połączenie słów oznaczających romans i obowiązki (ang. chores) pozwala na budowanie...
Badanie sprawdziło także, jak uczestnicy radzą sobie z rozpoznawaniem emocji z mimiki twarzy. W tym przypadku nie wykazano różnic w dokładności odpowiedzi, ale za to zaobserwowano różnicę w czasie reakcji. Okazało się, że osoby z wyższym poziomem cech autystycznych potrzebowały więcej czasu, aby rozpoznać emocje. Podobny efekt pojawił się u osób z cechami prozopagnozji, czyli trudnościami w rozpoznawaniu twarzy.
Na końcu badacze sprawdzili, czy dyskomfort podczas patrzenia w oczy powoduje wolniejsze rozpoznawanie emocji, jednak wyniki nie potwierdziły tego założenia. Oznacza to, że nieprzyjemne uczucie podczas nawiązywania kontaktu wzrokowego i tempo przetwarzania informacji emocjonalnych to prawdopodobnie dwa oddzielne zjawiska.
Wyniki sugerują, że trudności w rozpoznawaniu emocji obserwowane u osób z nasilonymi cechami autystycznymi mogą wynikać bardziej z efektywności przetwarzania informacji niż z ograniczonego odbioru informacji wzrokowej z powodu unikania spojrzenia. Podważa to założenie, że samo trenowanie utrzymywania kontaktu wzrokowego automatycznie poprawiłoby zdolność rozpoznawania emocji.
Źródła:
www.psypost.org
www.apa.org
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W pewnych warunkach, na przykład kiedy na szali jest możliwość skrzywdzenia drugiego człowieka, ludzie mogą uzna...
Choremance – połączenie słów oznaczających romans i obowiązki (ang. chores) pozwala na budowanie relacji nawet w...
Reguła 3-6-9 w związkach odnosząca się do poszczególnych etapów romantycznej znajomości: zauroczenia, pierwszych...
Problemy uwagowe rzadko pojawiają się same z siebie – one są efektem innych kłopotów. Tymi z kolei warto się zao...
Czas ludzkiej koncentracji na danej czynności niebezpiecznie się skraca. Jakie czynniki, oprócz nadmiaru bodźców...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas