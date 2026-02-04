Choremance pozwala bardzo szybko sprawdzić, czy między dwiema osobami pojawia się naturalna zgodność

Pozwalając, by początek relacji naturalnie przeplatał się z wykonywaniem bieżących obowiązków, potencjalni partnerzy sporo zyskują i to, jak podkreśla psycholog, w znacznie szybszym tempie niż w przypadku klasycznego modelu randkowania. – Zyskują przede wszystkim bezcenny, realistyczny wgląd w życie codzienne drugiej osoby. Nie ma tu miejsca na udawanie. Partnerzy szybko uzyskują obraz tego, jak wygląda wspólne życie, podział obowiązków, czy też radzenie sobie ze stresem i rutyną. Badania nad długoterminową satysfakcją w związkach pokazują, że o jakości relacji decydują nie tyle intensywne emocje czy wielkie romantyczne gesty, ile sposób, w jaki partnerzy regulują stres, komunikują się w zwykłej rutynie dnia codziennego i współdzielą przestrzeń. Choremance pozwala bardzo szybko sprawdzić, czy między dwiema osobami pojawia się naturalna zgodność. Czy potrafią razem iść w tym samym tempie, dosłownie i metaforycznie. Czy rozmowa płynie nawet wtedy, gdy nie ma „tematu”. Czy cisza jest komfortowa, czy raczej niezręczna – wymienia psycholog. – Z neurobiologicznego punktu widzenia wspólne wykonywanie prostych czynności obniża poziom stresu, napięcia i sprzyja wydzielaniu oksytocyny: hormonu odpowiedzialnego za więź i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego takie spotkania często kończą się poczuciem spokoju, a nie ekscytacji, która szybko gaśnie. Potocznie mówimy wtedy: „Jakoś się zgrywamy, nie męczy mnie jej/jego obecność”. To bardzo trafna intuicja, bo dosłownie dochodzi do regulacji układu nerwowego. Synchronizują się nasze systemy regulacji emocji. W praktyce oznacza to, że łatwiej nam razem oddychać, myśleć, reagować. A to fundament każdej długofalowej relacji. Bo związek to nie seria wyjątkowych wieczorów, tylko tysiące zwykłych dni – zaznacza.

Omawiany model budowania relacji wiąże się z kolejną istotną korzyścią dla potencjalnych partnerów. – Choremance uczy też pewnej relacyjnej uważności. Widzimy, czy ktoś potrafi być obecny, czy stale zerka w telefon, czy traktuje wspólny czas jako „miły dodatek”, czy faktyczne spotkanie. Dla wielu osób to pierwszy moment, w którym czują się włączone w czyjeś życie, a nie tylko zaproszone na randkę. A poczucie bycia „w środku”, a nie „obok”, jest jednym z fundamentów bliskości. Ludzie po prostu odkrywają, że „dobrze im jest razem być”, nawet gdy nic spektakularnego się nie dzieje. A to właśnie to doświadczenie, bycie razem bez wysiłku, bardzo często decyduje o trwałości relacji w dłuższej perspektywie – zauważa rozmówczyni.



Gdy choremance staje się wygodną ucieczką przed zaangażowaniem

Uznając zasadność przedstawionych powyżej argumentów, warto jednak zastanowić się, czy z kolei taka forma rozpoczynania relacji może odzierać rodzący się związek z romantyzmu właściwego pierwszym etapom poznawania się. – To pytanie pojawia się bardzo często i jest absolutnie zasadne – przyznaje psycholog. – Odpowiedź brzmi: to zależy nie od samej formy, lecz od intencji i równowagi. Romantyzm, z psychologicznego punktu widzenia, nie jest związany z konkretnymi aktywnościami, ale z poczuciem wyjątkowości, bycia wybranym i emocjonalnie widzianym. Psychologia ewolucyjna wskazuje, że intensywna fascynacja, „motyle w brzuchu” i poczucie nowości, napędzane przez neuroprzekaźniki takie jak dopamina, są naturalnymi elementami przyciągania i tworzenia początkowej więzi. Jeśli druga osoba zaprasza nas do swojego świata, ale nigdy nie sygnalizuje, że jesteśmy kimś więcej niż „towarzyszem do zadań”, może pojawić się poczucie emocjonalnej pustki. Wtedy choremance zaczyna przypominać relację funkcjonalną, a nie romantyczną. Budowanie relacji wyłącznie na rutynie i obowiązkach może sprawić, że partnerzy pominą ten ważny etap relacji romantycznej, co może prowadzić do szybkiego wkradnięcia się monotonii. Brak elementu tajemniczości, niespodzianki i „ucieczki od problemów” codzienności może sprawić, że relacja szybko wpadnie w szablon przyjaźni, a nie namiętnego związku partnerskiego. Jednak najważniejsze, co chciałabym powiedzieć, to to, że romantyzm nie znika przez brak świec, tylko przez brak intencji. Jeśli choremance staje się jedyną formą kontaktu, a relacja nigdy nie zostaje nazwana, ktoś może zacząć czuć się jak „towarzysz do zadań”, a nie obiekt uczuć. Wtedy rzeczywiście romantyzm się rozmywa. To moment, w którym ktoś może pomyśleć: „Robimy razem wszystko, ale nie wiem, kim dla siebie jesteśmy”. Pamiętajmy, że sama codzienność wcale nie jest nieromantyczna. Dla wielu osób bardziej intymne jest wspólne składanie prania niż perfekcyjna kolacja. Problem zaczyna się wtedy, gdy choremance staje się wygodną ucieczką przed zaangażowaniem. Gdy wszystko dzieje się „przy okazji”, a nic nie jest wybierane świadomie, wtedy jedna strona interpretuje ją jako „bliskość”, a druga jako „wygodę” i brakuje sygnału: „robię to z tobą, bo jesteś dla mnie ważny/a” – tłumaczy Katarzyna Szamburska-Lewandowska.

Psycholog podkreśla, że zdrowa relacja potrzebuje dwóch trybów: trybu codzienności, który buduje bezpieczeństwo i trybu wyjątkowości, który podtrzymuje napięcie i pożądanie. – Jeśli choremance jest uzupełnieniem, a nie zamiennikiem intencjonalnych spotkań, romantyzm wcale nie znika. On po prostu zmienia formę. Wspólne zakupy czy spacery budują fundament, a intencjonalne randki czy gest podkreślający czyjąś wyjątkowość, nawet bardzo prosty, na przykład powiedzenie wprost, że lubi się ten wspólny czas, podtrzymują poczucie romantycznej więzi. Ujmując to metaforycznie: miłość nie potrzebuje fajerwerków, ale czasem dobrze, żeby ktoś zapalił zapałkę – wyjaśnia obrazowo.

