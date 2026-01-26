4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 26.01.2026 13:47 Publikacja: 26.01.2026 13:26
Dr Małgorzata Osowiecka-Szczygieł: Ciekawym sposobem poprawy koncentracji jest angażowanie się w kreatywne wyzwania ze znajomymi
W psychologii trudno o jednoznaczne dowody – ludzie są bardzo różni i badacze powinni raczej uciekać od generalizacji. Natomiast wydaje się, że jest dużo badań, które weryfikują ten problem – co samo w sobie pokazuje, jak ważny jest to dziś temat. Co więcej, niektóre badania rzeczywiście wskazują na to, że sprawność funkcjonowania pamięci może spadać na przestrzeni lat. Przykładowo prof. Gloria Mark od początku lat 2000. mierzyła, jak często ludzie przerywają wykonywane na komputerze zadanie, np. sprawdzając media społecznościowe lub otwierając nowe karty w przeglądarce. Jej analizy wskazują na to, że z biegiem lat średni czas skupienia uwagi spadł z 2,5 min. do mniej niż minuty (ok. 40 sekund). Badaczka tłumaczy, że dzisiejsza wielozadaniowość znacząco pogarsza ludzkie zasoby uwagowe i zwiększa liczbę błędów. Badacze z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium na czele z doktorantem nauk kognitywnych Francesco Chiossi wykazali w swoim eksperymencie prowadzonym w 2023 r., że wystawienie na krótkie filmy (np. takie jak z TikToka) zmniejsza wydajność uwagi w zadaniu pamięciowym. Tych badań jest oczywiście znacząco więcej, a wyniki wydają się dosyć spójne. Do tego ludzie sami zauważają, w codziennych rozmowach, że ich uwaga się pogarsza i trudno jest im skupić się na jednym zadaniu.
