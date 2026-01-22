Reklama

Niepokojące 47 sekund. Oto, jak i na czym „koncentruje się” dziś ludzki mózg

Czas ludzkiej koncentracji na danej czynności niebezpiecznie się skraca. Jakie czynniki, oprócz nadmiaru bodźców, mają na to decydujący wpływ i czy istnieją sposoby utrzymania skupienia na zadaniu nieco dłużej?

Publikacja: 22.01.2026 09:20

Konsekwencje długotrwałego braku koncentracji są różne, a poczucie ciągłego zmęczenia i obniżona satysfakcja z nauki i pracy to tylko niektóre z nich.

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

– Wybrałem się ostatnio do kina, aby obejrzeć film „Jedna bitwa po drugiej”. Uwielbiam to uczucie. Znajdujesz się wprawdzie wśród obcych ludzi, ale dzielicie to doświadczenie, w skupieniu analizując przebieg fabuły. Pojawiasz się o odpowiedniej godzinie, seans na ciebie nie czeka. Gdy oglądasz film w domu, to doświadczenie jest zupełnie inne: zapalone światła, biegające dzieci, szczekające psy, więc jesteś w stanie poświęcić znacznie mniej uwagi na to, co dzieje się na ekranie – tak o obserwacjach związanych z oglądaniem filmów mówił w jednym z ostatnich wywiadów Matt Damon. Gwiazdor „Buntownika z wyboru” opisał przy tym inną prawidłowość, tak powszechną wśród widzów, usiłujących skupić uwagę na filmach czy serialach oglądanych na platformach streamingowych. – W przeszłości uczono nas, że w filmach należy stworzyć trzy zestawy scen akcji: po jednym w każdym z trzech aktów produkcji. Ten największy, z eksplozjami, na który zwykle wydaje się najwięcej pieniędzy, znajdował się zwykle na końcu i stanowił finał show. Teraz producenci chcą przesuwać go już na początek, żeby utrzymać uwagę widza. Co więcej, fabułę należy streszczać po kilka razy w dialogach w trakcie całej produkcji, ponieważ widzowie skupiają się nie tylko na filmie, ale i przeglądaniu swoich telefonów – zaznaczył.

