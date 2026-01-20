To nie pierwszy raz, gdy organizacja jest oskarżana o brak reakcji na działania szkodliwe dla zdrowia psychicznego użytkowników.

Życie w rękach AI

Trwający od sierpnia 2025 r. proces Raine vs. OpenAI toczy się po samobójstwie 16-letniego Adama Raine’a. Adam Raine przez około rok korzystał z modelu GPT i konsultował z nim sposoby na odebranie sobie życia. Chat instruował go, jak zawiązać pętle, w jaki sposób zatruć się dwutlenkiem węgla oraz oferował napisanie dla chłopca listu samobójczego. Konwersacje między chatbotem a chłopakiem były monitorowane i wielokrotnie zgłaszane przez systemy OpenAI, ale organizacja nie podjęła wtedy żadnych kroków. 11 kwietnia 2025 r. było już za późno, żeby cokolwiek zrobić – Adam Raine odebrał sobie życie.

Erik Soelberg, 56-letni były pracownik Yahoo, używał Chatu GPT, aby potwierdzać swoje urojenia. Gdy był już przekonny, że jego matka jest szpiegiem i próbuje go obserwować (między innymi przez światełko w drukarce), dokonał podwójnego zabójstwa – pozbawił życia ją i siebie. Podczas prowadzonego przez policję śledztwa dowodami w sprawie były konwersacje między chatem a Soelbergiem – pomimo jego absurdalnych obaw i przekonań, chat przyznał mężczyźnie, że jego przypuszczenia są sensowne i zachęcał go do zbierania dalszych dowodów przeciwko matce.

OpenAI odpierało oskarżenia. Przedstawiciele firmy stali na stanowisku, że ich narzędzie zachęcało Erika Soelberga do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Ujawnione rozmowy potwierdzały jednak, że narzędzie mogło przyczyniać się do urojeń i potwierdzać je. W pewnym momencie sugerowało nawet mężczyźnie, że jego matka może być demonem.

Objawy psychozy AI nie muszą prowadzić do zbrodni, aby były szkodliwe.