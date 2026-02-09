Reklama

Nowe badanie podważa wieloletnie przekonania dotyczące autyzmu. Chodzi o diagnozę

Nowe badanie przeprowadzone przez szwedzkich naukowców sugeruje, że częstość występowania autyzmu u obu płci nie różni się w tak dużym stopniu, jak wcześniej sądzono. Problemem okazuje się jednak późna diagnoza w przypadku dziewczyn.

Publikacja: 09.02.2026 12:49

Autyzm nie jest przede wszystkim „męskim problemem”.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Autyzm był przez wiele lat uznawany za zaburzenie, które występuje głównie u chłopców i mężczyzn. Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców Karolinska Institutet w Szwecji pokazuje jednak, że może w rzeczywistości występować z porównywalną częstością u obu płci. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „The BMJ”.

Jakie mogą być przyczyny rosnącej liczby przypadków autyzmu?

Jak przyznają autorzy badania, w ciągu ostatnich 20 lat można zauważyć wzrost częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Obecnie szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej odsetek ten waha się między 1 a 3,3 proc. w odniesieniu do całej populacji, przy czym szacowany stosunek mężczyzn do kobiet wynosi między 2,7 a 4,1. 

Uważa się, że wzrost częstości występowania jest związany z dwoma czynnikami – szerszymi kryteriami diagnostycznymi (wprowadzenie koncepcji spektrum pozwoliło na identyfikację większej liczby objawów, co mogło doprowadzić do diagnozowania ASD u większej liczby osób) oraz zmianami społecznymi. W drugim przypadku chodzi o wyższy wiek rodziców w chwili urodzenia dziecka, co może prowadzić do różnic w częstości diagnoz ASD między pokoleniami. Wysoki udział diagnoz u chłopców tłumaczono z kolei wyższymi kompetencjami społecznymi i komunikacyjnymi dziewcząt, przez które objawy autyzmu bywają trudniejsze do wykrycia. Nowe badanie populacyjne przeprowadzone poddaje jednak w wątpliwość utrwalone przekonania. 

Naukowcy zbadali różnice w diagnozowaniu chłopców i dziewcząt

Badacze wykorzystali krajowe rejestry medyczne, aby przeanalizować dane 2,7 miliona osób urodzonych w Szwecji w latach 1985–2020. Obserwacja trwała od momentu urodzenia do maksymalnie 37. roku życia (czyli do 2022 r.). W ciągu tego okresu autyzm zdiagnozowano u ponad 78 tysięcy osób, co odpowiada 2,8 proc. badanej populacji. Osoby otrzymywały diagnozę średnio w wieku nieco ponad 14 lat.

Częstość diagnoz rosła wraz z wiekiem w okresie dzieciństwa. Najwyższe wartości notowano u chłopców w wieku 10–14 lat. U dziewcząt najwyższe wskaźniki pojawiały się później, w wieku 15–19 lat. Okazało się, że w dzieciństwie autyzm częściej rozpoznawano u chłopców, jednak w okresie dojrzewania dziewczęta zaczynały nadrabiać różnicę diagnostyczną. Do około 20. roku życia stosunek diagnoz między płciami zbliżał się do poziomu jeden do jednego.

Wyniki wskazują, że stosunek mężczyzn do kobiet w przypadku ASD zmniejszał się z czasem i wraz z wiekiem diagnozy. W praktyce oznacza to, że rzeczywista różnica między częstością występowania autyzmu u kobiet i mężczyzn może być mniejsza, niż zakładano wcześniej. Według badaczy w dorosłości różnice te mogą być już trudne do zauważenia na poziomie populacji. Różnice obserwowane w młodszych latach życia mogą wynikać z opóźnionego rozpoznawania autyzmu u dziewcząt, co, jak przyznają autorzy, wymaga zbadania.

Wyniki wpisują się w kierunek najnowszych badań sugerujących, że obecne praktyki diagnostyczne mogą nie wykrywać autyzmu u wielu kobiet aż do późniejszych etapów życia. W artykule redakcyjnym opublikowanym w „The BMJ” i powiązanym z badaniem rzeczniczka praw pacjenta Anne Cary zwraca uwagę, że kobiety ze spektrum autyzmu często otrzymują diagnozy zaburzeń psychicznych, szczególnie zaburzeń nastroju i osobowości, zanim zostanie rozpoznany autyzm. W związku z tym w wielu przypadkach są zmuszone samodzielnie zabiegać o właściwe rozpoznanie i leczenie.

Źródła:
bmjgroup.com
www.bmj.com

Źródła:
bmjgroup.com
www.bmj.com
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Badania naukowe autyzm zdrowie psychiczne
