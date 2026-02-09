Aktualizacja: 09.02.2026 12:58 Publikacja: 09.02.2026 12:49
Autyzm nie jest przede wszystkim „męskim problemem”.
Foto: Adobe Stock
Autyzm był przez wiele lat uznawany za zaburzenie, które występuje głównie u chłopców i mężczyzn. Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców Karolinska Institutet w Szwecji pokazuje jednak, że może w rzeczywistości występować z porównywalną częstością u obu płci. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „The BMJ”.
Jak przyznają autorzy badania, w ciągu ostatnich 20 lat można zauważyć wzrost częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Obecnie szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej odsetek ten waha się między 1 a 3,3 proc. w odniesieniu do całej populacji, przy czym szacowany stosunek mężczyzn do kobiet wynosi między 2,7 a 4,1.
Czytaj więcej
Nowe badania pokazuje, że dyskomfort związany z patrzeniem w oczy nie jest główną przyczyną wolni...
Uważa się, że wzrost częstości występowania jest związany z dwoma czynnikami – szerszymi kryteriami diagnostycznymi (wprowadzenie koncepcji spektrum pozwoliło na identyfikację większej liczby objawów, co mogło doprowadzić do diagnozowania ASD u większej liczby osób) oraz zmianami społecznymi. W drugim przypadku chodzi o wyższy wiek rodziców w chwili urodzenia dziecka, co może prowadzić do różnic w częstości diagnoz ASD między pokoleniami. Wysoki udział diagnoz u chłopców tłumaczono z kolei wyższymi kompetencjami społecznymi i komunikacyjnymi dziewcząt, przez które objawy autyzmu bywają trudniejsze do wykrycia. Nowe badanie populacyjne przeprowadzone poddaje jednak w wątpliwość utrwalone przekonania.
Badacze wykorzystali krajowe rejestry medyczne, aby przeanalizować dane 2,7 miliona osób urodzonych w Szwecji w latach 1985–2020. Obserwacja trwała od momentu urodzenia do maksymalnie 37. roku życia (czyli do 2022 r.). W ciągu tego okresu autyzm zdiagnozowano u ponad 78 tysięcy osób, co odpowiada 2,8 proc. badanej populacji. Osoby otrzymywały diagnozę średnio w wieku nieco ponad 14 lat.
Częstość diagnoz rosła wraz z wiekiem w okresie dzieciństwa. Najwyższe wartości notowano u chłopców w wieku 10–14 lat. U dziewcząt najwyższe wskaźniki pojawiały się później, w wieku 15–19 lat. Okazało się, że w dzieciństwie autyzm częściej rozpoznawano u chłopców, jednak w okresie dojrzewania dziewczęta zaczynały nadrabiać różnicę diagnostyczną. Do około 20. roku życia stosunek diagnoz między płciami zbliżał się do poziomu jeden do jednego.
Czytaj więcej
Problemy uwagowe rzadko pojawiają się same z siebie – one są efektem innych kłopotów. Tymi z kole...
Wyniki wskazują, że stosunek mężczyzn do kobiet w przypadku ASD zmniejszał się z czasem i wraz z wiekiem diagnozy. W praktyce oznacza to, że rzeczywista różnica między częstością występowania autyzmu u kobiet i mężczyzn może być mniejsza, niż zakładano wcześniej. Według badaczy w dorosłości różnice te mogą być już trudne do zauważenia na poziomie populacji. Różnice obserwowane w młodszych latach życia mogą wynikać z opóźnionego rozpoznawania autyzmu u dziewcząt, co, jak przyznają autorzy, wymaga zbadania.
Wyniki wpisują się w kierunek najnowszych badań sugerujących, że obecne praktyki diagnostyczne mogą nie wykrywać autyzmu u wielu kobiet aż do późniejszych etapów życia. W artykule redakcyjnym opublikowanym w „The BMJ” i powiązanym z badaniem rzeczniczka praw pacjenta Anne Cary zwraca uwagę, że kobiety ze spektrum autyzmu często otrzymują diagnozy zaburzeń psychicznych, szczególnie zaburzeń nastroju i osobowości, zanim zostanie rozpoznany autyzm. W związku z tym w wielu przypadkach są zmuszone samodzielnie zabiegać o właściwe rozpoznanie i leczenie.
Źródła:
bmjgroup.com
www.bmj.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe badania pokazuje, że dyskomfort związany z patrzeniem w oczy nie jest główną przyczyną wolniejszego rozpozn...
W pewnych warunkach, na przykład kiedy na szali jest możliwość skrzywdzenia drugiego człowieka, ludzie mogą uzna...
Choremance – połączenie słów oznaczających romans i obowiązki (ang. chores) pozwala na budowanie relacji nawet w...
Reguła 3-6-9 w związkach odnosząca się do poszczególnych etapów romantycznej znajomości: zauroczenia, pierwszych...
Problemy uwagowe rzadko pojawiają się same z siebie – one są efektem innych kłopotów. Tymi z kolei warto się zao...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas