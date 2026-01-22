Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były główne powody strajku pracowników Luwru?

W jaki sposób strajk wpływa na funkcjonowanie Muzeum Luwr?

Jakie działania podjęło ministerstwo kultury w odpowiedzi na strajk w Luwrze?

Strajk został przegłosowany jednomyślnie podczas zgromadzenia ogólnego, w którym uczestniczyło około 400 pracowników. Związki zawodowe – CGT, CFDT i SUD – alarmują o „coraz bardziej pogarszających się warunkach pracy” oraz spadku jakości obsługi odwiedzających. W swoim zawiadomieniu do minister kultury Rachidy Dati podkreślali, że „zwiedzanie Luwru stało się prawdziwą drogą przez mękę”.

Reklama Reklama

Tło konfliktu – cięcia budżetowe i reorganizacja

Muzeum zostało już trzykrotnie całkowicie zamknięte: 15 grudnia, 12 i 19 stycznia. Zwołanie dziewięciu walnych zgromadzeń, mających na celu przegłosowanie akceptacji lub odrzucenia strajku jednodniowego, spowodowało również trzykrotne opóźnienie otwarcia muzeum o dwie godziny (od 11:00 zamiast od 9:00).

– Pieniądze z biletów niewykorzystanych z powodu strajku są automatycznie zwracane na konto kupującego, albo można je wykorzystać w najbliższym możliwym terminie – tłumaczy Mariola Łapińska, licencjonowana przewodniczka po Paryżu.