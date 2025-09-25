Diamenty laboratoryjne od paru lat cieszą się coraz większą popularnością. Produkcja tych kamieni zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, czyli znacznie krócej niż w przypadku ich naturalnych odpowiedników, które powstawały przez miliony, a nawet miliardy lat.

Sarah Jessica Parker inwestorką i dyrektorką kreatywną Astrea

Technologia wytwarzania diamentów laboratoryjnych sprawia też, że są one znacznie tańsze, co dodatkowo zachęca miłośniczki i miłośników błyskotek do ich zakupu. Uważa się też, że produkcja diamentów laboratoryjnych jest bardziej przyjazna środowisku w porównaniu z wydobyciem diamentów naturalnych.

Potencjał diamentów laboratoryjnych dostrzegła również Sarah Jessica Parker. Londyński start-up Astrea, który wytwarza luksusową biżuterię dla kobiet i mężczyzn z tymi kamieniami, ogłosił właśnie, że nawiązał długoterminową współpracę z amerykańską aktorką.

Parker została inwestorką i jednocześnie dyrektorką kreatywną marki Astrea. W ramach współpracy powstała kolekcja 12 luksusowych błyskotek o nazwie „The SJP”, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku. W kolekcji ma znaleźć się między innymi para kolczyków, pierścionek z kolorowymi diamentami typu „ja i ty” oraz długi naszyjnik.