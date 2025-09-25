Reklama

Inwestorka i dyrektora Sarah Jessica Parker. Gwiazda weszła w nowy biznes

Po zamknięciu swojej marki obuwniczej aktorka Sarah Jessica Parker postanowiła spróbować sił w branży, w której jeszcze nie miała okazji zaistnieć – w jubilerstwie. Gwiazda „Seksu w wielkim mieście” została inwestorką i zarazem dyrektorką kreatywną w start-upie specjalizującym się w produkcji biżuterii z diamentami laboratoryjnymi.

Publikacja: 25.09.2025 11:49

Sarah Jessica Parker: Diamenty laboratoryjne to przyszłość.

Foto: PAP/ABACA

Izabela Popko

Diamenty laboratoryjne od paru lat cieszą się coraz większą popularnością. Produkcja tych kamieni zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, czyli znacznie krócej niż w przypadku ich naturalnych odpowiedników, które powstawały przez miliony, a nawet miliardy lat.

Sarah Jessica Parker inwestorką i dyrektorką kreatywną Astrea

Technologia wytwarzania diamentów laboratoryjnych sprawia też, że są one znacznie tańsze, co dodatkowo zachęca miłośniczki i miłośników błyskotek do ich zakupu. Uważa się też, że produkcja diamentów laboratoryjnych jest bardziej przyjazna środowisku w porównaniu z wydobyciem diamentów naturalnych.

Potencjał diamentów laboratoryjnych dostrzegła również Sarah Jessica Parker. Londyński start-up Astrea, który wytwarza luksusową biżuterię dla kobiet i mężczyzn z tymi kamieniami, ogłosił właśnie, że nawiązał długoterminową współpracę z amerykańską aktorką.

Parker została inwestorką i jednocześnie dyrektorką kreatywną marki Astrea. W ramach współpracy powstała kolekcja 12 luksusowych błyskotek o nazwie „The SJP”, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku. W kolekcji ma znaleźć się między innymi para kolczyków, pierścionek z kolorowymi diamentami typu „ja i ty” oraz długi naszyjnik.

Markę Astrea założyła w 2023 roku brytyjska przedsiębiorczyni Nathalie Morrison, która jest jednocześnie prezeską firmy. Marka jest obecna w Wielkiej Brytanii, Francji i w Grecji, w październiku mają otworzyć się w Dubaju trzy nowe firmowe butiki.

Astrea produkuje diamenty o wysokich klasach bezbarwności (D i E) oraz czystości (VS2+) – stanowią one zaledwie 1 proc. wszystkich diamentów dostępnych na rynku. Kolekcja, która powstała w ramach współpracy z Parker, będzie zawierać niezwykle rzadkie kamienie najwyższej klasy D-IF, która oznacza, że są całkowicie bezbarwne.

Z jakością biżuterii marki Astrea idą w parze stosownie wysokie ceny, które nie mają nic wspólnego z wizerunkiem diamentów laboratoryjnych jako tanich odpowiedników naturalnych kamieni. Za niektóre wyroby londyńskiej marki trzeba zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Sarah Jessica Parker: Diamenty laboratoryjne to przyszłość

„Zawsze wierzyłam, że design może być zrównoważony i innowacyjny. Dołączenie do Astrei to naturalny krok – razem możemy stworzyć zarówno odpowiedzialną, jak i piękną przyszłość diamentów” – pisze Sarah Jessica Parker w komunikacie na oficjalnej stronie marki.

„Razem będziemy dalej przekraczać granice, tworząc biżuterię, która nie tylko reprezentuje wybitne rzemiosło, ale również redefiniuje to, co współcześnie oznacza posiadanie diamentu” – dodaje Nathalie Morrison, podkreślając, że jej firma ma ambicję stać się wyznacznikiem zrównoważonego luksusu.

Stanowisko dyrektorki kreatywnej w firmie jubilerskiej nie jest pierwszą tego typu rolą Sary Jessiki Parker. W 2011 roku aktorkę powołano na tę pozycję w luksusowej amerykańskiej marce odzieżowej Halston, która robiła furorę w latach 60.

Przygoda Parker z marką Halston trwała krótko, bo tylko 18 miesięcy. Po tym czasie, w 2013 roku aktorka zerwała współpracę. W ubiegłym roku, po dekadzie, zamknęła z kolei swoją markę obuwia SJP by Sarah Jessica Parker.

Izabela Popko

