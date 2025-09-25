Aktualizacja: 25.09.2025 17:57 Publikacja: 25.09.2025 11:49
Sarah Jessica Parker: Diamenty laboratoryjne to przyszłość.
Foto: PAP/ABACA
Diamenty laboratoryjne od paru lat cieszą się coraz większą popularnością. Produkcja tych kamieni zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, czyli znacznie krócej niż w przypadku ich naturalnych odpowiedników, które powstawały przez miliony, a nawet miliardy lat.
Technologia wytwarzania diamentów laboratoryjnych sprawia też, że są one znacznie tańsze, co dodatkowo zachęca miłośniczki i miłośników błyskotek do ich zakupu. Uważa się też, że produkcja diamentów laboratoryjnych jest bardziej przyjazna środowisku w porównaniu z wydobyciem diamentów naturalnych.
Potencjał diamentów laboratoryjnych dostrzegła również Sarah Jessica Parker. Londyński start-up Astrea, który wytwarza luksusową biżuterię dla kobiet i mężczyzn z tymi kamieniami, ogłosił właśnie, że nawiązał długoterminową współpracę z amerykańską aktorką.
Parker została inwestorką i jednocześnie dyrektorką kreatywną marki Astrea. W ramach współpracy powstała kolekcja 12 luksusowych błyskotek o nazwie „The SJP”, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku. W kolekcji ma znaleźć się między innymi para kolczyków, pierścionek z kolorowymi diamentami typu „ja i ty” oraz długi naszyjnik.
Czytaj więcej
Uważam, że Carrie jest niezwykle przyzwoitą i dobrą osobą, a także oddaną przyjaciółką, która poś...
Markę Astrea założyła w 2023 roku brytyjska przedsiębiorczyni Nathalie Morrison, która jest jednocześnie prezeską firmy. Marka jest obecna w Wielkiej Brytanii, Francji i w Grecji, w październiku mają otworzyć się w Dubaju trzy nowe firmowe butiki.
Astrea produkuje diamenty o wysokich klasach bezbarwności (D i E) oraz czystości (VS2+) – stanowią one zaledwie 1 proc. wszystkich diamentów dostępnych na rynku. Kolekcja, która powstała w ramach współpracy z Parker, będzie zawierać niezwykle rzadkie kamienie najwyższej klasy D-IF, która oznacza, że są całkowicie bezbarwne.
Z jakością biżuterii marki Astrea idą w parze stosownie wysokie ceny, które nie mają nic wspólnego z wizerunkiem diamentów laboratoryjnych jako tanich odpowiedników naturalnych kamieni. Za niektóre wyroby londyńskiej marki trzeba zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych.
„Zawsze wierzyłam, że design może być zrównoważony i innowacyjny. Dołączenie do Astrei to naturalny krok – razem możemy stworzyć zarówno odpowiedzialną, jak i piękną przyszłość diamentów” – pisze Sarah Jessica Parker w komunikacie na oficjalnej stronie marki.
„Razem będziemy dalej przekraczać granice, tworząc biżuterię, która nie tylko reprezentuje wybitne rzemiosło, ale również redefiniuje to, co współcześnie oznacza posiadanie diamentu” – dodaje Nathalie Morrison, podkreślając, że jej firma ma ambicję stać się wyznacznikiem zrównoważonego luksusu.
Czytaj więcej
Sarah Jessica Parker, znana przede wszystkim z roli Carrie Bradshaw w serialu „Seks w wielkim mie...
Stanowisko dyrektorki kreatywnej w firmie jubilerskiej nie jest pierwszą tego typu rolą Sary Jessiki Parker. W 2011 roku aktorkę powołano na tę pozycję w luksusowej amerykańskiej marce odzieżowej Halston, która robiła furorę w latach 60.
Przygoda Parker z marką Halston trwała krótko, bo tylko 18 miesięcy. Po tym czasie, w 2013 roku aktorka zerwała współpracę. W ubiegłym roku, po dekadzie, zamknęła z kolei swoją markę obuwia SJP by Sarah Jessica Parker.
Źródła:
www.astrealondon.com
www.businessoffashion.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Diamenty laboratoryjne od paru lat cieszą się coraz większą popularnością. Produkcja tych kamieni zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, czyli znacznie krócej niż w przypadku ich naturalnych odpowiedników, które powstawały przez miliony, a nawet miliardy lat.
Aleksandra Kobza została uhonorowana prestiżową Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Awar...
Starych drzew się nie przesadza, napisano na profilu na Instagramie założonym przez trzy siostry zakonne z okoli...
W październiku księżniczka Stefania zostanie Wielką Księżną Luksemburga. Wraz ze swoim mężem księciem Wilhelmem...
Pokolenie Z obaliło stary porządek w Nepalu. 12 września, po masowych protestach i głosowaniu na Discordzie, pre...
Jennifer Aniston podała zaskakujące powody, dla których odmawia udziału w odbywającej się w pierwszy poniedziałe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas