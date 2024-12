Sarah Jessica Parker w jury ważnej nagrody literackiej

Choć dla większości ludzi Sarah Jessica Parker to przede wszystkim aktorka ikona mody, powszechnie znana jest również jej miłość do książek i literatury. Już w 2017 roku objęła stanowisko dyrektora wydawniczego w Hogarth, a pięć lat później założyła własny imprint literacki, SJP Lit, we współpracy z niezależnym wydawnictwem Zando. W wywiadzie dla The New York Times aktorka wyznała, że od dziecka była zafascynowana czytaniem, co zawdzięcza swojej matce. „Kiedy byłam mała, prowadząc samochód, zawsze miała otwartą książkę na kolanach pod kierownicą, a na czerwonym świetle spoglądała w dół, czytała i czekała, aż samochód za nią zatrąbi, żeby ruszyła” – wspominała Parker.

Nieoczekiwaną decyzję o wejściu w rolę jurorki Nagrody Bookera zapoczątkował spontaniczny komentarz na Instagramie. Pod koniec 2022 roku Parker, przeglądając wpisy o pracy jury, napisała: „Oh, let me try!!!” – „Och, pozwólcie mi spróbować!!!”. Jak sama przyznaje, nie łudziła się, że zostanie potraktowana poważnie, ale jej entuzjazm i reputacja jako promotorki literatury współczesnej, szybko zdobyły uznanie organizatorów.

Sarah Jessica Parker w jury Nagrody Bookera

Nagroda Bookera, istniejąca od ponad 50 lat, uważana jest za jedną z najważniejszych na świecie. Co roku jury musi przeczytać około 150 książek, aby wybrać najpierw długą listę „zwycięzców”, następnie skróconą, aż w końcu laureata. Wyzwaniem jest nie tylko liczba lektur, ale i intensywność debaty – jurorzy muszą wspólnie dojść do konsensusu, a sama Parker przyznała „The New York Times”, że rola wywołuje w niej pewne obawy: „Myślę o jurorach jako o naukowcach, uczonych, doświadczonych w sposób, w jaki ja po prostu nie jestem. Nie zdobyłam wyższego wykształcenia. Nie mam żadnych stopni naukowych. Oddzielam moje oddanie czytaniu od tych, którzy potrafią o nim mówić, krytykować je, wydawać osądy, mieć odczucia godne publicznego dyskursu”. Mimo to, jej podejście do pracy w jury, oparte na słuchaniu i otwartości, budzi szacunek. Jak zauważyła Gaby Wood, dyrektor naczelna Fundacji Nagrody Bookera, Sarah Jessica Parker to idealny członek jury – nie tylko „światowa, dociekliwa, pełna pasji czytelniczka”, ale także wydawczyni fikcji literackiej.

Obecność Parker w jury zwiększa zainteresowanie samą nagrodą. Jak zauważyła Bernardine Evaristo, laureatka Bookera z 2019 roku, to doskonały sposób na to, aby przyciągnąć nowych odbiorców do literatury pięknej. W czasach, gdy gwiazdy takie jak Oprah Winfrey czy Dua Lipa wykorzystują swoją popularność do promowania książek, zaangażowanie Parker w świat literacki to kolejny przykład oddziaływania siły celebrytów na kształtowanie gustów czytelniczych. Jej wkład w promocję młodych autorów, m.in. przez uwzględnianie ich książek w produkcjach telewizyjnych, jest dowodem na to, że traktuje swoją misję bardzo poważnie.