Droga Sarah Mullally do Pałacu Lambeth, oficjalnej rezydencji arcybiskupów Canterbury, była nietypowa. Zanim poświęciła się służbie kościelnej, przez wiele lat robiła karierę w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS). Z wykształcenia pielęgniarka, doszła do najwyższego stanowiska w swoim zawodzie – w 1999 r. została Naczelną Pielęgniarką Anglii (Chief Nursing Officer), będąc najmłodszą osobą powołaną na ten urząd.

Za swoje zasługi dla pielęgniarstwa i położnictwa w 2005 r. otrzymała od królowej Elżbiety II tytuł Damy Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego. Dopiero po opuszczeniu służby zdrowia w 2004 r. w pełni poświęciła się kapłaństwu. Po święceniach w 2006 r. i posłudze w kilku parafiach, w 2015 r. została jedną z pierwszych kobiet biskupów, obejmując diecezję Crediton. W 2018 r. znów zapisała się w historii, zostając 133 biskupem Londynu – to trzecie najważniejsze stanowisko w hierarchii Kościoła Anglii.

Wyzwania pani arcybiskup Sarah Mullally

Jako nowy arcybiskup Canterbury, Sarah Mullally będzie musiała uporać się z licznymi wyzwaniami: spadającą liczbą wiernych, głębokimi podziałami w kwestiach etycznych, takich jak małżeństwa osób tej samej płci, oraz potrzebą zdefiniowania swojej roli we współczesnym, wielokulturowym społeczeństwie.

Jej zwolennicy podkreślają, że doświadczenie zebrane poza strukturami kościelnymi – w zarządzaniu ogromną państwową organizacją, jaką jest NHS – daje jej unikalne kompetencje do kierowania tak złożoną instytucją. Jest postrzegana jako pragmatyczna liderka, zdolna do budowania mostów i prowadzenia dialogu, co będzie kluczowe w podzielonej wspólnocie anglikańskiej.

Sama Mullally w swoim pierwszym oświadczeniu po nominacji podkreśliła potrzebę jedności i misji. „Czuję się zaszczycona i onieśmielona tym powołaniem. Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier, a Kościół jest otwarty dla wszystkich” – powiedziała.