Pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii. Sarah Mullally arcybiskupem Canterbury

Sarah Mullally została pierwszą w historii kobietą arcybiskupem Canterbury, 500 lat po utworzeniu tej funkcji. Najwyższe duchowne stanowisko w Kościele Anglii obejmie w marcu przyszłego roku. Wtedy też stanie się symbolicznym przywódcą światowej Wspólnoty Anglikańskiej.

Publikacja: 03.10.2025 13:05

Sarah Mullally: Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier

Sarah Mullally: Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier, a Kościół jest otwarty dla wszystkich.

Foto: PAP/PA

Agnieszka Łopatowska

63-letnia Sarah Mullally  – żona, matka dwojga dzieci, była naczelna pielęgniarką kraju, została duchowną prawie 20 lat temu. Jako pierwsza kobieta piastowała stanowisko biskupa Londynu. Mianowana w 2018 r. została trzecim co do rangi członkiem duchowieństwa w Kościele Anglii. „Mam ogromny szacunek dla tych, którzy z powodów teologicznych nie mogą zaakceptować mojej służby jako kapłanki i biskupa. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia duchowego domu, a ci, którzy są odpowiedzialni za służbę, powinni ją sprawować najlepiej, jak potrafią” – mówiła wówczas.

Droga Sarah Mullally od pielęgniarstwa do prymasostwa

Formalnym, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii (Supreme Governor of the Church of England) jest monarcha brytyjski, obecnie król Karol III. Arcybiskup Canterbury jest natomiast prymasem i duchowym liderem. Nominacja Sarah Mullally na to stanowisko jest wydarzeniem historycznym. To pierwsza kobieta powołana na urząd, który do tej pory sprawowało 105 mężczyzn.

Decyzja o nominacji biskupa Sarah Mullally kończy okres spekulacji po zapowiedzi ustąpienia dotychczasowego arcybiskupa, Justina Welby'ego. To krok milowy na drodze, którą Kościół Anglii rozpoczął w 1994 r., dopuszczając kobiety do święceń kapłańskich, a zwieńczył w 2014 r.  –umożliwiając im konsekrację na biskupów.

Droga Sarah Mullally do Pałacu Lambeth, oficjalnej rezydencji arcybiskupów Canterbury, była nietypowa. Zanim poświęciła się służbie kościelnej, przez wiele lat robiła karierę w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS). Z wykształcenia pielęgniarka, doszła do najwyższego stanowiska w swoim zawodzie – w 1999 r. została Naczelną Pielęgniarką Anglii (Chief Nursing Officer), będąc najmłodszą osobą powołaną na ten urząd.

Za swoje zasługi dla pielęgniarstwa i położnictwa w 2005 r. otrzymała od królowej Elżbiety II tytuł Damy Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego. Dopiero po opuszczeniu służby zdrowia w 2004 r. w pełni poświęciła się kapłaństwu.  Po święceniach w 2006 r. i posłudze w kilku parafiach, w 2015 r. została jedną z pierwszych kobiet biskupów, obejmując diecezję Crediton. W 2018 r. znów zapisała się w historii, zostając 133 biskupem Londynu – to trzecie najważniejsze stanowisko w hierarchii Kościoła Anglii.

Wyzwania pani arcybiskup Sarah Mullally

Jako nowy arcybiskup Canterbury, Sarah Mullally będzie musiała uporać się z licznymi wyzwaniami: spadającą liczbą wiernych, głębokimi podziałami w kwestiach etycznych, takich jak małżeństwa osób tej samej płci, oraz potrzebą zdefiniowania swojej roli we współczesnym, wielokulturowym społeczeństwie.

Barbara Jatta została dyrektorką Muzeów Watykańskich z inicjatywy papieża Franciszka.
Jej historia
Pierwsza kobieta dyrektor Muzeów Watykańskich – mianowanana przez Franciszka. Kim jest Barbara Jatta?

Jej zwolennicy podkreślają, że doświadczenie zebrane poza strukturami kościelnymi – w zarządzaniu ogromną państwową organizacją, jaką jest NHS – daje jej unikalne kompetencje do kierowania tak złożoną instytucją. Jest postrzegana jako pragmatyczna liderka, zdolna do budowania mostów i prowadzenia dialogu, co będzie kluczowe w podzielonej wspólnocie anglikańskiej.

Sama Mullally w swoim pierwszym oświadczeniu po nominacji podkreśliła potrzebę jedności i misji. „Czuję się zaszczycona i onieśmielona tym powołaniem. Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier, a Kościół jest otwarty dla wszystkich” – powiedziała.

Nominacja Sarah Mullally na arcybiskupa Canterbury to nie tylko osobisty sukces, ale przede wszystkim sygnał zmiany, który będzie rezonować daleko poza granicami Anglii. Formalne objęcie urzędu nastąpi w marcu 2026 r. w historycznej katedrze w Canterbury.

63-letnia Sarah Mullally  – żona, matka dwojga dzieci, była naczelna pielęgniarką kraju, została duchowną prawie 20 lat temu. Jako pierwsza kobieta piastowała stanowisko biskupa Londynu. Mianowana w 2018 r. została trzecim co do rangi członkiem duchowieństwa w Kościele Anglii. „Mam ogromny szacunek dla tych, którzy z powodów teologicznych nie mogą zaakceptować mojej służby jako kapłanki i biskupa. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia duchowego domu, a ci, którzy są odpowiedzialni za służbę, powinni ją sprawować najlepiej, jak potrafią” – mówiła wówczas.

