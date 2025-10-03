Aktualizacja: 03.10.2025 15:37 Publikacja: 03.10.2025 13:05
Sarah Mullally: Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier, a Kościół jest otwarty dla wszystkich.
63-letnia Sarah Mullally – żona, matka dwojga dzieci, była naczelna pielęgniarką kraju, została duchowną prawie 20 lat temu. Jako pierwsza kobieta piastowała stanowisko biskupa Londynu. Mianowana w 2018 r. została trzecim co do rangi członkiem duchowieństwa w Kościele Anglii. „Mam ogromny szacunek dla tych, którzy z powodów teologicznych nie mogą zaakceptować mojej służby jako kapłanki i biskupa. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia duchowego domu, a ci, którzy są odpowiedzialni za służbę, powinni ją sprawować najlepiej, jak potrafią” – mówiła wówczas.
Formalnym, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii (Supreme Governor of the Church of England) jest monarcha brytyjski, obecnie król Karol III. Arcybiskup Canterbury jest natomiast prymasem i duchowym liderem. Nominacja Sarah Mullally na to stanowisko jest wydarzeniem historycznym. To pierwsza kobieta powołana na urząd, który do tej pory sprawowało 105 mężczyzn.
Decyzja o nominacji biskupa Sarah Mullally kończy okres spekulacji po zapowiedzi ustąpienia dotychczasowego arcybiskupa, Justina Welby'ego. To krok milowy na drodze, którą Kościół Anglii rozpoczął w 1994 r., dopuszczając kobiety do święceń kapłańskich, a zwieńczył w 2014 r. –umożliwiając im konsekrację na biskupów.
Droga Sarah Mullally do Pałacu Lambeth, oficjalnej rezydencji arcybiskupów Canterbury, była nietypowa. Zanim poświęciła się służbie kościelnej, przez wiele lat robiła karierę w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS). Z wykształcenia pielęgniarka, doszła do najwyższego stanowiska w swoim zawodzie – w 1999 r. została Naczelną Pielęgniarką Anglii (Chief Nursing Officer), będąc najmłodszą osobą powołaną na ten urząd.
Za swoje zasługi dla pielęgniarstwa i położnictwa w 2005 r. otrzymała od królowej Elżbiety II tytuł Damy Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego. Dopiero po opuszczeniu służby zdrowia w 2004 r. w pełni poświęciła się kapłaństwu. Po święceniach w 2006 r. i posłudze w kilku parafiach, w 2015 r. została jedną z pierwszych kobiet biskupów, obejmując diecezję Crediton. W 2018 r. znów zapisała się w historii, zostając 133 biskupem Londynu – to trzecie najważniejsze stanowisko w hierarchii Kościoła Anglii.
Jako nowy arcybiskup Canterbury, Sarah Mullally będzie musiała uporać się z licznymi wyzwaniami: spadającą liczbą wiernych, głębokimi podziałami w kwestiach etycznych, takich jak małżeństwa osób tej samej płci, oraz potrzebą zdefiniowania swojej roli we współczesnym, wielokulturowym społeczeństwie.
Jej zwolennicy podkreślają, że doświadczenie zebrane poza strukturami kościelnymi – w zarządzaniu ogromną państwową organizacją, jaką jest NHS – daje jej unikalne kompetencje do kierowania tak złożoną instytucją. Jest postrzegana jako pragmatyczna liderka, zdolna do budowania mostów i prowadzenia dialogu, co będzie kluczowe w podzielonej wspólnocie anglikańskiej.
Sama Mullally w swoim pierwszym oświadczeniu po nominacji podkreśliła potrzebę jedności i misji. „Czuję się zaszczycona i onieśmielona tym powołaniem. Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier, a Kościół jest otwarty dla wszystkich” – powiedziała.
Nominacja Sarah Mullally na arcybiskupa Canterbury to nie tylko osobisty sukces, ale przede wszystkim sygnał zmiany, który będzie rezonować daleko poza granicami Anglii. Formalne objęcie urzędu nastąpi w marcu 2026 r. w historycznej katedrze w Canterbury.
