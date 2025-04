Siostra Nathalie Becquart: Papież Franciszek chciał, aby kobiety odgrywały większą rolę w Kościele

Wspomniała siostra, że kobiety powinny być obecne na wszystkich poziomach życia Kościoła. Czy istnieją jakieś ograniczenia co do funkcji, jakie mogą pełnić?

Obecnie ograniczenia wynikają z prawa kanonicznego. Niemniej jednak istnieje duże pole do postępu. Papież Franciszek otworzył kobietom drogę do pełnienia posług, mogą być katechistkami, lektorkami czy akolitkami.

Czy w swojej pracy w Kościele doświadczyła siostra kiedyś oporu lub dyskryminacji ze strony mężczyzn?

Tak, to zdarza się we wszystkich rodzajach organizacji. Na przykład czasami podczas spotkań, gdy jestem jedyną kobietą, zdarza się, że coś powiem i mam wrażenie, że moje słowa nie są naprawdę słyszane. Tymczasem, kiedy ksiądz powtórzy dokładnie to samo, jego słowa są często przyjmowane z uznaniem. Rozmawiałam z kobietami pracującymi w korporacjach i one również mierzą się z podobnymi wyzwaniami, więc nie jest to problem unikalny dla Kościoła. Duża część oporu wynika z nieuświadomionych uprzedzeń i głęboko zakorzenionych kulturowych schematów myślenia. To, czego sama doświadczyłam, jest czymś, z czym mierzy się wiele kobiet w różnych kontekstach, choć oczywiście zależy to również od konkretnej kultury i społeczeństwa.

Jak siostra uważa, czy kobiety same mogą podjąć jakieś działania, by umocnić swoją pozycję w Kościele i pomóc zmienić postrzeganie swojej roli?

Musimy się nawzajem wspierać i wzmacniać, ponieważ nikt nie jest w stanie dokonać trwałej zmiany w pojedynkę, zwłaszcza jeśli chodzi o przemianę kultury i sposobu myślenia. Kobiety mogą się wspierać, ale równie istotne jest uświadomienie sobie, że odgrywają one kluczową rolę także w wychowywaniu chłopców. Co ciekawe, rozmowa na temat przywództwa kobiet nie toczy się już tylko w gronie kobiet, coraz częściej ten temat poruszają także mężczyźni.

Co powiedziałaby siostra tym, którzy czują rozczarowanie i uważają, że papież Franciszek mógł zrobić więcej, zwłaszcza w kwestii diakonatu kobiet?

Główną misją papieża jest budowanie jedności w Kościele. Być może były kroki, które papież Franciszek sam chciałby podjąć, ale był papieżem dla wszystkich. Kwestia diakonatu kobiet jest tematem głęboko dzielącym. Choć niektórzy ją popierają, wielu innych wciąż nie potrafi sobie tego wyobrazić, możemy zrozumieć, dlaczego prawdopodobnie papież Franciszek uważał, że nie ma jeszcze wystarczającego konsensusu, aby iść dalej. Jedność wymaga wspólnej drogi, a to oznacza uwzględnienie różnych perspektyw z całego świata. Często patrzymy na Kościół przez pryzmat naszego lokalnego kontekstu, ale papież musi myśleć o Kościele w skali globalnej. Jeśli temat jest zbyt dzielący, papież musi poruszać się bardzo ostrożnie, by uniknąć podziałów.

W dzisiejszym spolaryzowanym świecie, czy możliwe jest osiągnięcie i czekanie na pełen konsensus oraz jedność?

Podczas Synodu udało nam się dojść do porozumienia w wielu kluczowych kwestiach, w tym w sprawie potrzeby większej obecności kobiet na stanowiskach przywódczych w Kościele. Jednak wyzwanie, jakim jest polaryzacja, nie dotyczy tylko Kościoła; to szerszy problem, który dotyka cały świat, w którym podziały i fragmentacja stają się coraz bardziej powszechne. Pytanie, które przed nami stoi, brzmi: jak promować jedność, która nie wymazuje różnorodności? Prawdziwa jedność nie oznacza jednolitości – chodzi o uznanie godności każdej osoby i wartości wszystkich członków Kościoła.

Czy uważa siostra, że następny papież będzie kontynuował dziedzictwo papieża Franciszka, otwierając Kościół na jeszcze bardziej zróżnicowane głosy?

Nie jestem prorokiem, ale każdy papież pozostawia po sobie unikalne dziedzictwo, a nowy papież zostanie wybrany w innym momencie historii. Od Pawła VI po Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka – każdy z nich wskazywał na II Sobór Watykański jako drogowskaz dla Kościoła. Dziedzictwo papieża Franciszka jest nierozerwalnie związane z ciągłym przyjmowaniem nauk Soboru i nie może zostać wymazane. Dla mnie dwa elementy jego pontyfikatu wyróżniają się szczególnie jako przełomowe. Są one wyrażone w encyklikach Laudato Si' i Fratelli Tutti. W czasach, które są naznaczone klęskami żywiołowymi i zmianami klimatycznymi, te przesłania stają się jeszcze bardziej istotne.