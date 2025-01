Papież zadebiutował na TikToku. Teolożka: wychodzenie Kościoła na peryferie

Czy zdaniem Pani Profesor decyzja Papieża o aktywności na TikToku to samodzielne działanie, czy efekt doradztwa?

Choć papież Franciszek jest dobrze zorientowany w dzisiejszym świecie – także wirtualnym, to nie wykluczam, że jego debiut na TikToku był sugestią specjalistów od marketingu. Zwłaszcza, że wystąpienie jest poświęcone promowaniu autobiografii następcy św. Piotra, więc powstało w konkretnym celu. Nie zmienia to faktu, że ostatecznie decyzja o pojawieniu się papieża w filmiku promującym książkę musiała należeć do niego samego. Sądzę jednak, że skoro już pomysł pojawił się, to został podchwycony z entuzjazmem, bo jak do tej pory papież dał się poznać jako osoba otwarta na tego typu propozycje.

Jak ogólnie Kościół podchodzi do działań ewangelizacyjnych w internecie – upatruje w nich sukcesu, wsparcia czy raczej zagrożeń? Czy są może jakieś sprzeczne opinie na ten temat wewnątrz hierarchów?

Kościół pozytywnie odnosi się do obecności w internecie i traktuje wirtualny świat jako przestrzeń do ewangelizacji, nowy, współczesny Areopag. Oczywiście świadomy zagrożeń zwraca na nie uwagę choćby w ogłaszanych każdego roku orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Wielu hierarchów korzysta z tych nowych form obecności w wirtualnej przestrzeni, ale i nie brakuje osób sceptycznych wobec pojawiania się w środowisku znanym z rozmaitych treści. Z perspektywy głoszenia Ewangelii obecność Kościoła i jego przedstawicieli każdego szczebla wpisuje się w dążenie do wcielania Dobrej Nowiny w kulturę dzisiejszego człowieka, także kulturę cyfrową. Zresztą na takie potraktowanie TikToka w służbie ewangelizacji wskazuje treść nagrania z udziałem papieża. Jest tam element formacji czysto ludzkiej, jak podziękowanie skierowane do współautora książki. Dalej pojawia się wychowanie do modlitwy, skoro papież prosi o modlitwę i zapewnia o niej ze swej strony. Poszłabym nawet nieco dalej i zasugerowała, że cała inicjatywa jest bardzo starannie zaplanowana, zważywszy na tytuł biografii Franciszka – „Nadzieja” i trwający w Kościele Rok Jubileuszowy przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi Nadziei”.