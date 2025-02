Polki zamknęły żywe bakterie w kosmetykach. "Sprzedaż co roku rośnie o 50 procent"

Zacznijmy od początku – co panie połączyło i kto wyszedł z inicjatywą stworzenia marki kosmetyków probiotycznych?

Sylwia Poradzisz: Jesteśmy mikrobiolożkami, spotkałyśmy się przy jednym stole laboratoryjnym, przy którym badałyśmy wpływ probiotyków, czyli żywych bakterii probiotycznych, na organizm człowieka. Brałyśmy udział w badaniach klinicznych, koncentrując się głównie na suplementach diety. To był okres, kiedy probiotyczne suplementy diety z żywymi bakteriami zaczęły zyskiwać popularność – najpierw w środowisku naukowym, a potem także w przemyśle. Wtedy dostrzeżono, jak ogromny wpływ mają bakterie probiotyczne na organizm. Mogłyśmy obserwować to na żywo – widziałyśmy, jak działają na tkanki ludzkie i jakie efekty przynoszą w badaniach klinicznych. Właśnie wtedy narodziła się nasza fascynacja bakteriami. Przez lata przyzwyczajono nas do myślenia, że bakterie są czymś złym, że powodują choroby i należy ich unikać. Zdałyśmy sobie sprawę, że są nam niezbędne. A, że jesteśmy kobietami, to zaczęłyśmy myśleć o bakteriach także w kontekście pielęgnacji skóry. Szukałyśmy gotowych produktów na rynku, ale okazało się, że nie ma kosmetyków zawierających żywe bakterie probiotyczne. Dlatego postanowiłyśmy same opracować receptury kosmetyczne z ich zawartością. Na początku były to bardzo proste formuły, nieprzygotowane jeszcze do sprzedaży. Ale już wtedy miały formę kosmetyków, które mogłyśmy stosować na własnej skórze. Tak to się zaczęło.

Wiadomo, że bakterie mają wpływ na ludzki organizm. Ale jak konkretnie działają? Co dzieje się w jelitach, a co na skórze, gdy wprowadzimy do nich probiotyki?

Bakterie probiotyczne wpływają na mikrobiom, czyli zbiór drobnoustrojów – bakterii, grzybów i wirusów – które zasiedlają nasz organizm. Mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. W zależności od tego, gdzie dany mikrobiom się znajduje, spełnia różne funkcje. Najlepiej poznanym mikrobiomem jest mikrobiom jelitowy, który zawiera największą liczbę bakterii. Naukowcy dowiedli, że stanowią one nawet dwa kilogramy masy naszego ciała. Dbają o prawidłowe działanie układu odpornościowego. Bakterie niejako trenują naszą odporność – uczą organizm, kiedy powinien się aktywować w odpowiedzi na zagrożenie, a kiedy nie reagować nadmiernie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko alergii. Probiotyki wpływają również na procesy trawienne i szczelność jelit. Jeśli chodzi o skórę, bakterie probiotyczne pełnią podobną funkcję – wspierają układ odpornościowy skóry, pomagając jej reagować adekwatnie na zagrożenia. Mikrobiom skórny produkuje różnego rodzaju substancje odżywcze, takie jak kwasy organiczne, które obniżają pH skóry, a także witaminy i antyoksydanty niezbędne w procesach przeciwstarzeniowych. Jeżeli mikrobiom skóry jest w równowadze, skóra funkcjonuje prawidłowo. Jeśli dochodzi do zaburzeń, pojawia się dysbioza, a w jej konsekwencji – różne choroby skórne, czyli dermatozy. Większość problemów skórnych jest związana właśnie z zaburzonym mikrobiomem. Przykładowo, trądzik pospolity często wynika z nadmiernego wzrostu bakterii Cutibacterium acnes. Każda choroba skórna ma związek z określonym drobnoustrojem. Mikrobiom skórny pełni więc ważną funkcję, bo reguluje procesy zachodzące w skórze i pomaga opóźniać procesy starzenia.